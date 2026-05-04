மயிலாடுதுறை தொகுதியில் மகுடம் யாருக்கு? 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது வாக்கு எண்ணிக்கை

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: காங்கிரஸ் சார்பில் ஜமால் முகமது யூனுஸ், பாமக சார்பில் சித்தமல்லி ஏ. பழனிசாமி, தவெக சார்பில் எஸ்.எஸ்.ஹாரூன் ரஷீத், நாதக சார்பில் கே. காசிராமன் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 2:12 AM IST

சென்னை: மயிலாடுதுறை சட்டப் பேரவை தொகுதியில் வெற்றி யாருக்கு என்பது இன்று தெரிந்துவிடும்.

நாகைபட்டினத்தில் இருந்து 2020 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பொதுத் தொகுதி இதுவாகும். காவிரி டெல்டா பகுதியில் அமைந்துள்ளதால் விவசாயம் தான் இங்கு பிரதான தொழிலாகும். இந்த பகுதியில் நெல் சாகுபடி அதிக அளவில் நடைபெற்று வருகிறது.

மயிலாடுதுறை நகராட்சி மற்றும் மயிலாடுதுறை ஊராட்சி ஒன்றியப் பகுதிகளை கொண்ட தொகுதி இதுவாகும். இது நகர்ப்புறம் மற்றும் கிராமப்புறம் கலந்த தொகுதியாகும்.

மயிலாடுதுறையில் உள்ள மயூரநாதசுவாமி கோயில் உலகப் புகழ் பெற்றது. மேலும், இது நவக்கிரக கோயில்களுக்கான நுழைவாயிலாகத் திகழ்கிறது. கர்நாடக சங்கீதத்தின் மும்மூர்த்திகளில் ஒருவான தியாகராஜ பாகவதர், பொன்னியின் செல்வன் என்ற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நாவலை தமிழ் உலகிற்கு தந்த கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் செஸ் விளையாட்டில் உலக சாதனை படைத்த விஸ்வநாதன் ஆனந்த் போன்ற சாதனையாளர்கள் இந்த மண்ணை சேர்ந்தவர்கள்.

மயிலாடுதுறை சட்டமன்றத் தொகுதியில் 1952 ஆம் ஆண்டு முதல் நடைபெற்ற தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக ஆகிய கட்சிகள் தலா 5 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. 2011-ல் நடந்த தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட தேமுதிக வெற்றி பெற்றது.

மயிலாடுதுறை தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,39,469. இவர்களில் ஆண்கள் 1,14,613. பெண்கள் 1,17,979 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 26. கடந்த ஏப்ரல் 23-ந் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் மயிலாடுதுறை தொகுதியில் 78.83 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

இந்தத் தேர்தலில் மொத்தம் 20 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். இந்த முறை மயிலாடுதுறை தொகுதி, திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. அக் கட்சியின் சார்பில் புதுமுகமான ஜமால் முகமது யூனுஸ் போட்டியிட்டார். அதே போல் அதிமுக கூட்டணியில் இந்த தொகுதி அன்புமணி தலைமையிலான பாமகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. அக் கட்சியின் சார்பில் சித்தமல்லி ஏ. பழனிசாமி போட்டியிட்டுள்ளார்.

மேலும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில், மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் முன்னாள் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான எஸ். எஸ். ஹாரூன் ரஷீத் போட்டியிட்டார். அதே போல் கே. காசிராமன் (நாம் தமிழர் கட்சி) மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்களும் களத்தில் உள்ளனர்.

கடந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட் எஸ். ராஜகுமார் அதிமுக வேட்பாளர் வி. ராதாகிருஷ்ணனை விட 2,742 வாக்குகள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

