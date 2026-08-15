சமபந்தி விருந்தில் எம்எல்ஏவுக்காக காத்திருந்த பொதுமக்கள்: பசி மயக்கத்தில் நாற்காலியிலேயே தூங்கிய அவலம்
எம்எல்ஏ வருகைக்காக நீண்டநேரம் காத்திருந்த முதியவர்கள், பெண்கள் ஆகியோர் பசி மயக்கத்தில் படுத்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
Published : August 15, 2026 at 5:15 PM IST
மயிலாடுதுறை: சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி நடைபெற்ற சமபந்தி விருந்தில், சட்டமன்ற உறுப்பினர் வர தாமதமானதால், உணவருந்த வந்த ஏழை மக்கள் கடும் அவதியடைந்தனர்.
நாட்டின் 80-வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு தமிழக அரசு உத்தரவின்படி, மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் பல்வேறு கோயில்களில் இன்று சமபந்தி விருந்து நடைபெற்றது. அதன் ஒரு பகுதியாக, மயிலாடுதுறை திருயிந்தளூர் பரிமள ரெங்கநாதர் கோயிலிலும் சமபந்தி விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
கோயில் செயல் அலுவலர் அன்பரசன் தலைமையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்நிகழ்ச்சிக்கு, மயிலாடுதுறை தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ ஜமால் முகமது யூனுஸ் சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டிருந்தார்.
கோயில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் சாதம், சாம்பார், காய்கறி பொறியல்கள், வடை, பாயாசம் உள்ளிட்ட உணவுகள் தயார் செய்து வைக்கப்பட்டிருந்தன. ஏழை எளிய மக்களும் தங்களுக்கு ஒரு வேளை நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கிறதே என்ற ஆசையில் சமபந்தியில் வந்து அமர்ந்திருந்தனர்.
காலை 11 மணி முதலே மயிலாடுதுறை வட்டாட்சியர் விஜயராகவன், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள், கோயில் நிர்வாகத்தினர், தவெக நிர்வாகிகள் அங்கு வந்தனர். உணவருந்த வந்திருந்த முதியவர்கள், கைக்குழந்தைகளுடன் வந்த பெண்கள் என ஏராளமானோர் கோயில் வளாகத்தில் காத்திருந்தனர்.
ஆனால், எம்எல்ஏ வருகைக்காக உணவு பரிமாறப்படாமல் பொதுமக்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. நீண்டநேரம் காத்திருந்த முதியவர்கள், பெண்கள் ஆகியோர் நாற்காலிகளில் அமர்ந்தபடியே மேஜை மீது தலைவைத்து பசி மயக்கத்தில் படுத்துவிட்டதாக தெரிகிறது.
இந்நிலையில், மதியம் 1.25 மணியை கடந்த பின்னர், மயிலாடுதுறை எம்எல்ஏ ஜமால் முகமது யூனுஸ் கோயிலுக்கு வந்தார். அவரை கட்சி நிர்வாகிகள் சால்வை அணிவித்து, புகைப்படங்கள் எடுத்து ஆரவாரத்துடன் வரவேற்றனர். பின்னர், அவர் பொதுமக்களுக்கு விருந்து பரிமாறினார்.
இதுகுறித்து அங்கு உணவருந்த வந்த முதியவர் ஒருவர் கூறுகையில், "மதியம் 12 மணிக்கு சாப்பாடு எனக் கூறிவிட்டு 1.30 மணி வரை காத்திருக்க வைத்தனர். எங்களை ஜெயிலில் அடைத்து வைத்து சாப்பாடு போடுவது போல் அமர வைத்தனர்" என வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
அரசு அதிகாரிகள் இதற்கு முறையான விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.