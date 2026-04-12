'அதிமுக வின்னிங், நல்லாட்சி கம்மிங்' பரப்புரையில் பஞ்ச் டயலாக் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி

திமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள யாருக்கும் பாதுகாப்பில்லை என இபிஎஸ் குற்றஞ்சாட்டினார்.

Published : April 12, 2026 at 11:03 PM IST

மயிலாடுதுறை: அதிமுக வின்னிங், நல்லாட்சி கம்மிங் என மயிலாடுதுறை பரப்புரையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ரைமிங்காக குறிப்பிட்டார்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம், செம்பனார்கோவில் பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளி மைதானத்தில் அதிமுக சார்பில் நடந்த தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டு பூம்புகார் தொகுதியின் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பவுன்ராஜ், சீர்காழி தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் சக்தி, மயிலாடுதுறை பாமக வேட்பாளர் சித்தமல்லி பழனிசாமி ஆகியோரை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது பேசிய அவர், "இந்த ஊர் மாப்பிளை என்று கூறி முதலமைச்சர் வாக்கு கேட்டார், மாப்பிள்ளையாக வந்து தங்கினீர்களே மக்களுக்கு என்ன செய்தீர்கள்? டெல்டா மாவட்டத்தை பாலைவனமாக்க மீத்தேன், ஈத்தேன், ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்திற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டவர்தான், இந்த ஊர் மாப்பிள்ளை மு.க.ஸ்டாலின். டெல்டா மாவட்டங்களை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக கொண்டுவந்தது அதிமுகதான். இந்த மாவட்டத்தை உருவாக்கியது அதிமுக.

மயிலாடுதுறைக்கு புதிய பேருந்து நிலையம், ஆட்சியர் அலுவலகம், காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் அமைப்பதற்கு தருமபுரம் ஆதீனத்திடமிருந்து இடம் வாங்கி வைத்தோம். புதிய ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ரூபாய் 114 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்தது அதிமுக. சீர்காழி உப்பனாற்றில் தடுப்பணை கட்டி மக்களை பாதுகாத்த அரசு அதிமுக அரசு. ஈரான் நாட்டில் சிக்கித் தவித்த தமிழ்நாடு மீனவர்களை மத்திய அரசு பாதுகாப்பாக மீட்டு தமிழ்நாட்டிற்கு அழைத்து வந்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் விற்பனை சர்வ சாதாரணமாக நடந்துக் கொண்டிருக்கிறது. இளைய சமுதாயம் போதைக்கு அடிமையாகி பாழாகிக் கொண்டு இருக்கின்றனர். போதையால் இளையதலைமுறை சீரழிகிறது; இந்த ஆட்சி தொடர வேண்டுமா? கஞ்சாப் போதையில் எந்த தவறை செய்கிறோம் என்று தெரியாமல் பல தவறுகள் நடக்கிறது. 18,000 பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தூத்துக்குடியில் சிறுமி பாலியல் கொலை செய்யப்பட்டார். அந்த அளவிற்கு திமுக ஆட்சி உள்ளது. 2 வயது குழந்தைக்கூட பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளாகின்றனர். இந்த திமுக ஆட்சி வேண்டுமா? தமிழ்நாடு தலைகுனிந்து போய் உள்ளது.

நடந்தாய் வாழி காவிரி திட்டம் அதிமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்படும். மயிலாடுதுறை மாவட்டம் முழுவதும் சுத்தமான காவிரி நீர் கிடைக்க செயல்படுத்தப்படும். மத்திய அரசு குறித்து திமுக அவதூறு பரப்பி வருகிறது. அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரூபாய் 10,000 வழங்கப்படும். பெண்களுக்கு மாதம் ரூபாய் 2,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும்; பிரிட்ஜ் வழங்கப்படும். மூன்று கேஸ் சிலிண்டர்கள் இலசமாக வழங்கப்படும். தைப்பொங்கலுக்கு ரூபாய் 1,000 வழங்கப்படும்; தீபாவளி நாளில் பெண்களுக்கு பட்டுப்புடவை வழங்கப்படும். அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் ரேஷன் கடைகளில் தரமான அரிசி வழங்கப்படும். பருப்பு, எண்ணெய் இலவசமாக வழங்கப்படும்.

மத்திய அரசு அறிவித்தபடி தமிழ்நாட்டில் ஜாதிவாரிக் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும். அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு இரட்டை இலை சின்னத்திலும், பாமக வேட்பாளருக்கு மாம்பழம் சின்னத்திலும் வாக்களித்து உங்களுக்கு சேவை புரிய வாய்ப்பைத் தாருங்கள். மக்களைக் காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம், அதிமுக வின்னிங், நல்லாட்சி கம்மிங்" என்று தனது உரையை நிறைவுச் செய்தார்.

