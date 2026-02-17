சேலம் அங்காளம்மன் கோயில் மயான கொள்ளை; திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்
மயானத்திற்கு சென்று உடலில் சாம்பலை பூசிக் கொண்டு உருண்டு, புரண்டு சிவ கோஷம் எழுப்பி அங்காள பரமேஸ்வரி காளியம்மன் வேடமணிந்த பக்தர்கள் விழாவை நிறைவு செய்தனர்.
சேலம்: சேலத்தில் மாசி அமாவாசையையொட்டி அங்காளம்மன் கோயில்களில் 'மயானக் கொள்ளை' நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில் பக்தர்கள் ஆடு, கோழிகளை கடித்தபடி அங்காள பரமேஸ்வரி வேடமணிந்து வலம் வந்தனர். இதில் திரளான பக்தர்கள் பக்தி பெருக்குடன் கலந்துகொண்டு அம்மனை வழிபட்டனர்.
தமிழகத்தில் ஆண்டுதோறும் அங்காளம்மன் கோவில்களில் மாசி மாத அமாவாசை தினத்தில் மயான கொள்ளை விழா நடப்பது வழக்கம். அந்த வகையில் இன்று சேலம் மாவட்டம் முழுவதும், மயானக் கொள்ளை நிகழ்ச்சி வழக்கமான உற்சாகத்துடன் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.
15 நாட்களாக விரதமிருந்து அங்காளம்மனை பூஜை செய்த பக்தர்கள் அங்காளம்மன், பெரியண்ணன், முனியப்பன், கருப்பண்ணன் உள்ளிட்ட காவல் தெய்வங்களின் வேடமிட்டு மண்டை ஓடு, மனித எலும்புகளை கையில் ஏந்தி மயில்தோகையை கட்டிக்கொண்டு மயான கொள்ளையில் பங்கேற்றனர்.
சேலம் மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் அங்காளம்மன், பெரியாண்டிச்சி அம்மன் கோயிலில் இருந்து ஆக்ரோஷத்துடன் நடனம் ஆடியபடி மரவனேரி பகுதியில் உள்ள காக்காயன் மயானத்தை நோக்கி ஊர்வலமாக சென்ற போது வழிநெடுகிலும் சாலையின் இரு புறங்களில் திரளான பக்தர்கள் நின்று கொண்டு மயான கொள்ளை நிகழ்வை கண்டு அங்காள பரமேஸ்வரி வேடமணிந்தவர்களை வணங்கி வழிபட்டனர்.
அப்போது மக்கள் நேர்த்திக்கடனாக கொடுத்த ஆடு, கோழியை வாயில் கடித்து ரத்தம் உறிஞ்சிய படி ஆக்ரோஷமாக நடனம் ஆடியபடி அங்காள பரமேஸ்வரி வேடமணிந்த பக்தர்கள் சாலையில் வரிசையாக நெடுஞ்சான்கிடையாக படுத்த மக்களை ஒவ்வொருவராய் தாண்டியபடி சென்றனர்.
அப்போது அம்மனே தங்களை தாண்டி செல்வதாகவும் இதனால் பில்லி, சூனியம், ஏவல், நோய் நொடிகள் அகலும் என்றும் மக்கள் நம்புகின்றனர். இதன் பின்னர் மயானத்திற்கு சென்று உடலில் சாம்பலை பூசிக் கொண்டு உருண்டு, புரண்டு சிவ கோஷம் எழுப்பி விழாவை அங்காள பரமேஸ்வரி காளியம்மன் வேடமணிந்த பக்தர்கள் நிறைவு செய்தனர்.
மயான கொள்ளை விழாவையொட்டி மரவனேரி முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது. மேலும் இதேபோல செவ்வாய்பேட்டை, அணைமேடு, பச்சப்பட்டி, அரிசி பாளையம் உள்ளிட்ட மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மயான கொள்ளை நிகழ்ச்சி வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது.