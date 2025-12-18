"மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் மத்திய அரசிடம் இருந்து ரூ. 4000 கோடி வரவில்லை"
மகளிர் சுய உதவி குழுக்களால் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களின் விற்பனை இந்த ஆண்டு 690 கோடி ரூபாயை எட்டியிருப்பதாக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
சென்னை: மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் 4000 கோடி ரூபாய்க்கும் மேலான நிதி மத்திய அரசிடம் இருந்து இதுவரை வரவில்லை என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் சார்பில், மாநில அளவிலான கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் கண்காட்சி சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வள்ளுவர் கோட்டத்தில் தொடங்கியுள்ளது. இதனை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.
இதனை தொடர்ந்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், "தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் சார்பில் நடைபெறும் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் உற்பத்தி பொருள்களின் மாநில அளவிலான மதி கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் கண்காட்சி இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று முதல் ஜனவரி 4-ம் தேதி வரை 18 நாட்கள் இந்த கண்காட்சி நடைபெறவுள்ளது.
72 சுய உதவி குழுக்களை சேர்ந்த 50 ஸ்டால்கள் இந்த கண்காட்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு கோடி ரூபாய்க்கும் மேற்பட்ட மதிப்பிலான பொருட்கள் இங்கு விற்பனைக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த கண்காட்சியில், விற்பனையை அதிகரிக்க தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் மகளிர் சுய உதவி குழுக்களால் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களின் விற்பனை ஆண்டுக்கு 20 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு மட்டுமே விற்பனையானது. பின்னர் திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்றபின் மகளிர் சுய உதவி குழுக்களால் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களின் விற்பனை ஆண்டுக்கு 500 கோடி ரூபாயை தொட்டது.
இந்த ஆண்டு இதுவரை 690 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் விற்பனையாகியுள்ளது. இது நிர்ணயித்த இலக்கை விடவே அதிகம். சுய உதவிக் குழுக்களில் உள்ள மகளிருக்கு ஐடி கார்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், கோ-ஆப்டெக்ஸ் மற்றும் ஆவின் உள்ளிட்டவற்றில் தங்களின் பொருட்களை விற்பனை செய்ய அவர்களுக்கு பல்வேறு சலுகைகள் கிடைத்துள்ளன.
மகளிர் சுய உதவி குழுக்களில் உள்ள 50 லட்சம் பெண்களில் 22 லட்சம் பெண்களுக்கு ஏற்கனவே ஐடி கார்டு வழங்கப்பட்டு விட்டது. மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் 4000 கோடி ரூபாய்க்கும் மேலான நிதி இதுவரை வரவில்லை. இதனை வலியுறுத்தி முதல்வர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். இத்திட்டத்திற்கு பெயர் மாற்றியதற்கும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் முதல்வர் கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார்" என தெரிவித்தார்.