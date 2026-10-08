இடைத்தேர்தலில் வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி உறுதி: பழனியில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேச்சு
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு முந்தைய நாள் பழனி மலைக்கோயிலுக்கு வந்து பூஜையில் பங்கேற்ற நிலையில், இன்று மீண்டும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கோயில் வந்திருக்கிறார்.
Published : October 8, 2026 at 7:28 PM IST
திண்டுக்கல்: இடைத்தேர்தலில் தமிழ்நாட்டு வரலாற்றிலேயே இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெறுவது உறுதி என பழனியில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.
பழனி அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இன்று (அக்டோபர் 8) மாலை சாமி தரிசனம் செய்து, சிறப்பு சாயரட்சை பூஜையில் கலந்து கொண்டார். தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் முதலமைச்சர் நல்லாட்சி நடத்தி வருகிறார். இதற்கு தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு சாட்சியாக அமைய உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றிலேயே இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி தவெக-வுக்கு கிடைப்பது உறுதி. இதில் எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை. வாக்கு வித்தியாசம் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தும் வகையில் இருக்கும்.
இந்த தேர்தல் முடிவு தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்திற்கும், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவரின் ஆட்சிக்கான அங்கீகாரத்திற்கும் சான்றாக அமையும். மேலும், பல்வேறு துறைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சாதனைகள், சரித்திரம் படைத்ததற்கான நிகழ்வாகவும் இந்த தேர்தல் முடிவு அமையும்" என கூறினார்.
தொடர்ந்து, சென்னை மாநகரின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் தொடர்பாக முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் கருத்து குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் சென்னையில் மழைநீர் ஏன் அதிக அளவில் தேங்கியது என்பதற்கு ஸ்டாலின் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும்" என கேள்வியெழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கடந்த ஆட்சியில் எந்தப் பணிகளும் முழுமையாக முடிக்கப்படவில்லை. தற்போதைய ஆட்சியில் கடந்த நான்கு, ஐந்து மாதங்களில் போர்க்கால அடிப்படையில் பணிகள் விரைந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. தற்போதைய மாற்றங்கள் குறித்து சென்னை மாநகரில் வசிக்கும் மக்களுக்கே நன்றாகத் தெரியும்" என்றார்.
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இதையடுத்து, இடைத்தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைய வாய்ப்புள்ளதா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்" என பதிலளித்தார்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு முந்தைய நாள் பழனி மலைக்கோயிலுக்கு வந்து சாயரட்சை பூஜையில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பங்கேற்ற நிலையில், தற்போது தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு முந்தைய நாளான இன்றும் அதே சென்டிமென்ட் உடன் பழனிக்கு வந்து அவர் தரிசனம் செய்துள்ளார்.