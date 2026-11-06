தீபாவளி கொண்டாட சொந்த ஊர்களுக்கு புறப்பட்ட மக்கள் - ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்
ஒரே நேரத்தில் அரசுப் பேருந்துகள், கார் உள்ளிட்ட தனியார் வாகனங்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்கள் அதிக அளவில் ஜி.எஸ்.டி சாலைகளில் வருவதால் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போலீசார் திணறி வருகின்றனர்.
Published : November 6, 2026 at 5:40 PM IST
சென்னை: தீபாவளி கொண்டாட சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுத்து செல்லும் மக்களால் சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
நாடு முழுவதும் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளி பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதையொட்டி, கடந்த சில நாட்களாக பொதுமக்கள் கடைவீதிகளில் குவிந்து புத்தாடைகள், பட்டாசுகள் உள்ளிட்ட தீபாவளி பொருட்களை வாங்குவதில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
இந்தநிலையில் சென்னையில் தங்கி பணிபுரிந்து வருபவர்கள், மாணவர்கள் என பலரும் தங்களது சொந்த ஊர்களில் தீபாவளி பண்டிகையைக் கொண்டாடுவதற்காக புறப்பட்டுச் செல்லத் தொடங்கியுள்ளனர். இதற்காக தமிழக அரசு சார்பில் சிறப்புப் பேருந்துகளும், ரயில்வே சார்பில் சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும், பலர் தங்களது சொந்த வாகனங்களிலும் பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
நேற்று முதல் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ள நிலையில் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் ஆயிரக்கணக்கானோர் சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்குப் புறப்பட்டனர்.
நாளை சனிக்கிழமை முதல் ஞாயிறு, திங்கட்கிழமை வரை தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் விடுமுறை கிடைப்பதால், இன்று மாலை முதல் சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்வோரின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
இதன் காரணமாக சென்னையில் வெளியேறும் முக்கிய வழித்தடமான ஜி.எஸ்.டி. சாலையில் வாகனப் போக்குவரத்து நேரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பல்லாவரம், குரோம்பேட்டை, தாம்பரம், பெருங்களத்தூர், வண்டலூர் மற்றும் கிளாம்பாக்கம் பகுதிகளில் கார்கள், இருசக்கர வாகனங்கள், பேருந்துகள் என ஏராளமான வாகனங்கள் ஒரே நேரத்தில் அணிவகுத்துச் செல்வதால் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக தாம்பரம் முதல் வண்டலூர் வரையிலான பகுதிகளில் வாகனங்கள் ஆமை வேகத்தில் ஊர்ந்து செல்கின்றன. ஏற்கனவே தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கூடுதல் போக்குவரத்து போலீசார் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு, போக்குவரத்து நெரிசலைச் சீரமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இருப்பினும், ஒரே நேரத்தில் அரசு சிறப்புப் பேருந்துகள், தனியார் வாகனங்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்கள் அதிக அளவில் ஜி.எஸ்.டி சாலைகளில் வருவதால் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போலீசார் திணறி வருகின்றனர்.
மேலும், சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால் ஜி.எஸ்.டி. சாலையில் கூடுதல் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதையடுத்து சொந்த வாகனங்களில் தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் ஜி.எஸ்.டி. சாலையில் ஏற்படும் நெரிசலைத் தவிர்க்கும் வகையில் கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை மற்றும் பழைய மகாபலிபுரம் சாலை வழியாகச் செங்கல்பட்டு சென்றடையுமாறு போக்குவரத்து போலீசார் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.