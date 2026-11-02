பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த கோரிக்கை - போராட்டத்தை அறிவித்தார் கிருஷ்ணசாமி
அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வு, ரேசன் கடைகளில் தரமற்ற அரிசி மற்றும் வெங்காயம் விற்பனை, இலவசப் பேருந்துப் பயணத் திட்டம் முழுமையாக பயனாளிகளைச் சென்றடையவில்லை என்றும் கிருஷ்ணாசாமி விமர்சனம் செய்தார்.
Published : November 2, 2026 at 6:28 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த வலியுறுத்தி டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி சென்னையில் புதிய தமிழகம் கட்சியின் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று அதன் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி அறிவித்துள்ளார்.
சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள புதிய தமிழகம் கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில், அக்கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "தமிழகத்தில் கடந்த 15 ஆண்டுகளாகப் பூரண மதுவிலக்கை அமல்படுத்த வலியுறுத்தி புதிய தமிழகம் கட்சி போராடி வருகிறது. டாஸ்மாக் கடைகள் அனைத்தையும் மூட வேண்டும். டாஸ்மாக் பணியாளர்களை அரசின் பிற துறைகளில் பணியமர்த்த வேண்டும். இதனை வலியுறுத்தி டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி சென்னையில் புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும்.
மேலும், தமிழகத்தில் போதைப்பொருட்களின் புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த அரசு தவறிவிட்டது. இதனால் மாணவர்கள் சீரழியும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அரசின் கொள்கையும் செயல்பாடும் ஒன்றுக்கொன்று முரணாக உள்ளன.
தமிழகத்தில் நிலவும் மின்தடை மற்றும் மின் கட்டண உயர்வால் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது தொடர்பாக மின்சாரத் துறை வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வு, ரேசன் கடைகளில் தரமற்ற அரிசி மற்றும் வெங்காயம் விற்பனை, இலவசப் பேருந்துப் பயணத் திட்டம் முழுமையாகப் பயனாளிகளைச் சென்றடையவில்லை என்றும் கிருஷ்ணாசாமி விமர்சனம் செய்தார்.
மருத்துவக் கல்லூரிகளில் கட்டண உயர்வால் ஏழை மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும், உயர்கல்வி உதவித்திட்டத்தில் குறிப்பிட்ட சமூகத்தினருக்கு மட்டும் அதிக நிதி ஒதுக்கப்படுவதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார். தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூக மாணவர்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெறவில்லை என்றும் கூறினார்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து பேசிய கிருஷ்ணசாமி, "வாக்காளர் பட்டியலில் தகுதியான வாக்காளர்கள் திட்டமிட்டு விடுபட்டிருந்தால் அது மன்னிக்க முடியாத குற்றம். சிறிய தவறு நடந்திருந்தாலும் தேர்தல் ஆணையமே பொறுப்பேற்க வேண்டும். வாக்காளர் சேர்ப்பில் அரசியல் கட்சிகளிடம் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது" என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் குறித்துப் பேசுகையில், " ்அந்த கட்சிக்குக் கொள்கையே இல்லை. அரசியல் கட்சியாகப் பயணிக்க இன்னும் பல ஆண்டுகள் ஆகும்" என்றார். மேலும், தவெகவை சேர்ந்த சிலர் பாலியல் குற்றங்கள் மற்றும் போதைப்பொருள் தொடர்பான வழக்குகளில் சிக்குவதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.
இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்து, தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் முடிவெடுக்கப்படும் என்றும், தமிழகத்திற்கு முழுநேரமாகச் செயல்படும் முதலமைச்சர் தேவை என்றும் புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணாசமி கேட்டுக் கொண்டார்.