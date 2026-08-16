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இருசக்கர வாகன விற்பனை நிலையத்தில் பயங்கர தீ விபத்து - பல லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் சேதம்

தீ விபத்து குறித்து சிப்காட் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இருசக்கர வாகன விற்பனை நிலையத்தில் பயங்கர தீ விபத்து
இருசக்கர வாகன விற்பனை நிலையத்தில் பயங்கர தீ விபத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 3:22 PM IST

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தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி - திருநெல்வேலி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள இருசக்கர வாகன விற்பனை நிலையத்தில் இன்று காலை பயரங்க தீ விபத்து ஏற்பட்டது.

தூத்துக்குடி - திருநெல்வேலி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே உள்ள வணிக வளாகத்தில் பிரபல தனியார் இருசக்கர வாகன விற்பனை நிலையம், எலெக்ட்ரிக் இருசக்கர வாகன விற்பனை நிலையம் மற்றும் பல்வேறு தனியார் வங்கிகள் உள்ளிட்டவை செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், இன்று காலை கீழ் தளத்தில் உள்ள இருசக்கர வாகன விற்பனை நிலையத்தின் பின்புறம் அமைந்துள்ள முள் காட்டுப் பகுதியில் திடீரென தீப்பற்றியுள்ளது. காற்றின் வேகம் காரணமாக தீ மளமளவென பரவி, விற்பனை நிலையத்தின் பின்பகுதியிலும் தீப்பற்றியது. தொடர்ந்து, அங்கே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் எலக்ட்ரிக் இருசக்கர வாகனங்கள் மீது தீ பரவி கொழுந்து விட்டு எரிந்தது.

இந்த பயங்கர தீ விபத்தினால் அப்பகுதி முழுவதும் கரும்புகை சூழ்ந்தது. விபத்து குறித்து தகவலறிந்து விரைந்து வந்த சிப்காட் தீயணைப்புத் துறையினர் மற்றும் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்த தீயணைப்பு வாகனங்கள் தீயை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதி முழுவதும் புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது.

மேலும், வணிக வளாகத்தின் முன்பகுதியில் தீயணைப்பு வாகனங்கள் வந்து சேருவதில் தாமதம் ஏற்பட்ட நிலையில், அங்கிருந்த ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வாளிகளில் தண்ணீர் எடுத்து தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

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இந்த விபத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் பல்வேறு பொருட்கள் தீயில் எரிந்து சேதமடைந்திருக்கலாம் என முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், முழுமையான பணிகள் முடிந்த பின்னர், விரிவான சேத மதிப்பு பின்னர் தெரியவரும்.

இதனிடையே, தீ விபத்து குறித்து சிப்காட் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தீ விபத்து காரணமாக அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

TAGGED:

THOOTHUKUDI SHOP FIRE
TWO WHEELER SHOWROOM FIRE ACCIDENT
இருசக்கர வாகன் விற்பனை நிலையம்
தூத்துக்குடி தீ விபத்து
TWO WHEELER SHOP FIRE ACCIDENT

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