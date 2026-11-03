கடலூரில் 10,000-க்கும் மேற்பட்ட கோழிகள் கொத்துக் கொத்தாக உயிரிழப்பு - பண்ணை உரிமையாளர்கள் கவலை
"கோழிகளுக்கு ஏதேனும் தொற்று நோய் ஏற்பட்டுள்ளதா, பறவைக் காய்ச்சல் நோய் பரவியுள்ளதா என்பது குறித்து பரிசோதனை முடிவுகள் வந்த பின்னரே முழுமையாக தெரியவரும்" என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : November 3, 2026 at 10:04 PM IST
கடலூர்: கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கோழிப் பண்ணைகளில் சுமார் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கோழிகள் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் மழை, வெயில் என மாறி வரும் தட்பவெப்ப நிலை மாற்றம் காரணமாகப் பொதுமக்களுக்கு காய்ச்சல், இருமல், சளி உள்ளிட்ட உடல்நலப் பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன. இந்நிலையில், கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கோழிப் பண்ணைகளில் கோழிகள் கொத்துக் கொத்தாக உயிரிழந்து வருவது பொதுமக்களிடையேயும் கோழி பண்ணை உரிமையாளரக்ள் மத்தியிலும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள திருச்சோபுரம், தம்மனாம்பேட்டை, குறிஞ்சிப்பாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள கோழிப் பண்ணைகளில், கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களில் ஏராளமான கோழிகள் திடீரென உயிரிழந்துள்ளன. இதுவரை பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கோழிகள் உயிரிழந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க.. தீபாவளியன்று இந்த 2 மணி நேரம் மட்டும் தான் பட்டாசு வெடிக்க அனுமதி - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
தீபாவளி பண்டிகை விற்பனைக்காக வளர்க்கப்பட்டு வந்த கோழிகளே உயிரிழந்துள்ளதாக பண்ணை உரிமையாளர்கள் வேதனையுடன் கூறுகின்றனர்.
இந்நிலையில், இது, 'பறவைக் காய்ச்சல்' நோயின் தாக்கமாக இருக்குமோ என்று பண்ணை உரிமையாளர்கள் கடும் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
கோழிகள் அடுத்தடுத்து உயிரிழப்பது குறித்து கடலூர் மாவட்ட கால்நடை பராமரிப்புத் துறை அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன் பேரில், கால்நடை பராமரிப்புத் துறை இணை இயக்குநர் முருகவேல் தலைமையில், உதவி இயக்குநர் வெங்கடலட்சுமி, கால்நடை மருத்துவத் துறை அலுவலர்கள் ஆகியோர், தம்மனாம்பேட்டை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள கோழிப் பண்ணைகளுக்கு நேரில் சென்று தீவிர ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, கோழிகள் வளர்க்கப்படும் முறை, பண்ணைகளின் சுற்றுப்புறச் சுகாதாரம், கோழிகளுக்கு வழங்கப்படும் தீவனம் மற்றும் குடிநீர் உள்ளிட்டவை குறித்து அதிகாரிகள் விரிவாக ஆய்வு செய்தனர்.
இதுகுறித்து அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறுகையில், "கோழிகள் திடீரென உயிரிழப்பதற்கான காரணத்தைக் கண்டறிய பண்ணைகளில் இருந்து தேவையான மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட உள்ளன.
|இதையும் படிங்க.. தலைமைச் செயலகத்தில் அதிகாரிகளை சந்திக்க முடியவில்லை - தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் குற்றச்சாட்டு
கோழிகளுக்கு ஏதேனும் தொற்று நோய் ஏற்பட்டுள்ளதா, அல்லது பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக உயிரிழப்பு நிகழ்ந்துள்ளதா? அல்லது பறவைக் காய்ச்சல் பரவியுள்ளதா என்பது குறித்து பரிசோதனை முடிவுகள் வந்த பின்னரே முழுமையாகத் தெரியவரும்" என்று தெரிவித்தனர்.