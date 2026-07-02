ETV Bharat / state

சிவகாசி அருகே பட்டாசு ஆலையில் பயங்கர வெடி விபத்து- பெண் தொழிலாளி படுகாயம்

பட்டாசு ஆலைகளில் தொடர்ந்து நிகழும் வெடி விபத்துக்களால் விருதுநகர் மக்கள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து
பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 8:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

விருதுநகர்: பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட பயங்கர வெடி விபத்தில் பெண் தொழிலாளி ஒருவர் பலத்தக் காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார்.

விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசி அருகே உள்ள கோப்பையநாயக்கன்பட்டியில் அதிமுக மேற்கு மாவட்ட துணைச் செயலாளரும், சிவகாசி முன்னாள் ஊராட்சி ஒன்றியத் தலைவருமான சுப்பிரமணியனுக்கு சொந்தமான குருலட்சுமி என்ற பெயரில் பட்டாசு ஆலை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆலையில் 60- க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசுத் தயாரிப்பு அறைகள் உள்ளன. இந்த ஆலையில் 100- க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

வழக்கம்போல் பட்டாசு ஆலையில் இன்று (ஜூலை 02) பட்டாசு உற்பத்தி நடைபெற்று வந்தது. அப்போது ரசாயன மூலப்பொருட்களில் ஏற்பட்ட உராய்வுக் காரணமாக திடீரென பயங்கர வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் நான்கு தயாரிப்பு அறைகள் முற்றிலும் இடிந்து தரைமட்டமானதுடன், மேலும் 10 அறைகள் சேதமடைந்தன.

இது குறித்து தகவலறிந்த தீயணைப்புத்துறையினர், இரண்டு தீயணைப்பு வாகனங்களுடன் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். எனினும், பட்டாசுகள் தொடர்ந்து வெடித்து சிதறியதால் தீயணைப்பு வாகனங்கள் உடனடியாக ஆலைக்குள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, தண்ணீரைப் பீய்ச்சியடித்து தீயை அணைக்க முயன்றனர். பின்னர் நீண்ட நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீக்கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது.

இதனிடையே பட்டாசு ஆலை வெடி விபத்தில் சிவகாசி சிலோன் காலனியைச் சேர்ந்த ராஜம்மாள் (வயது 60) என்ற பெண் தொழிலாளி சுமார் 90 சதவீத தீக்காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டார். அவர் உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: வைகை ஆற்றை மீட்க இளைஞர்கள் முன் வர வேண்டும் - ஆளுநர் அர்லேகர்

பட்டாசு ஆலை விபத்து குறித்து தகவலறிந்த விருதுநகர் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் கௌதம் கோயல் சம்பவ இடத்துக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். அத்துடன், விபத்திற்கான காரணங்கள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார். இந்த விபத்து குறித்து மல்லி காவல்நிலையத்தின் காவல்துறையினர் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தொடர்ந்து பட்டாசு ஆலைகளில் நிகழும் வெடி விபத்துக்களால் விருதுநகர் மாவட்ட மக்கள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். கிருஷ்ண ஜெயந்தி, விநாயகர் சதுர்த்தி, தசரா, தீபாவளி என வரும் நாட்கள் பண்டிகை காலங்கள் நிறைந்தது என்பதால் சிவகாசியில் பட்டாசு உற்பத்தி பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருவதாக தகவல் கூறுகின்றன.

TAGGED:

பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து
பெண் தொழிலாளி படுகாயம்
SIVAKASI
MALLI POLICE INVESTIGATION
FIRECRACKER FACTORY ACCIDENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.