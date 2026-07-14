கும்மிடிப்பூண்டி தொழிற்சாலையில் பாய்லர் வெடித்து விபத்து: தொழிலாளி உயிரிழப்பு
பாய்லரில் அதிக அழுத்தம் காரணமாக அதன் தலைப்பகுதி கிட்டதட்ட 50 மீட்டர் தூக்கி வீசப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது
Published : July 14, 2026 at 10:12 AM IST
திருவள்ளூர்: கும்மிடிப்பூண்டியில் ராட்சத பாய்லர் வெடித்த விபத்தில் ஒரு தொழிலாளி உயிரிழந்த நிலையில், 4 பேர் படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் வளாகத்தில் ’ஜெயின் மெட்டல்ஸ்’ எனப்படும் உலோக உருக்கு தனியார் தொழிற்சாலை மூன்று கிளைகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. பல வகையான உலோக பொருட்களை தரம் பிரித்து, உருக்கி, மொத்த விற்பனை செய்யும் இந்த தொழிற்சாலையில் இன்று அதிகாலை ராட்சத பாய்லர் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்தது.
பாய்லரில் அதிக அழுத்தம் காரணமாக அதன் தலைப்பகுதி கிட்டதட்ட 50 மீட்டர் தூக்கி வீசப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த விபத்தில் அங்கு பணியில் இருந்த பீகாரைச் சேர்ந்த ரவி ரஞ்சன் (24) என்ற தொழிலாளி உடல் சிதறி, பரிதாபமாக சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
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மேலும் இந்த விபத்தில் காயம் அடைந்த பீகாரைச் சேர்ந்த பூசன் குமார் (25), ஓம் குமார் (22), ரஞ்சித் குமார் (35), மற்றும் மத்திய பிரதேசத்தைச் சார்ந்த சிம்பர் சிங் (24) ஆகிய நான்கு பேரும் கும்மிடிப்பூண்டி கோட்டை கரை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இதில் உடலில் பலத்த காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் பூசன் குமார் (25) மட்டும் மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.