மக்கள்திரள் போராட்டங்களும் போராட்டக்காரர்களின் வாழ்வியலும்
9 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த ஜல்லிக்கட்டு வழக்குகள் முடிவுக்கு வந்தாலும், போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பலரால் மத்திய, மாநில அரசுப் பணிகளுக்கோ, வெளிநாடுகளுக்கோ செல்ல முடியவில்லை என்கிறார் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற கம்பூர் செல்வராஜ்.
Published : July 25, 2026 at 7:07 PM IST
இரா.சிவக்குமார்
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக தற்போது நடைபெறும் மக்கள்திரள் போராட்டங்கள் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ள நிலையில், இந்தியாவிலும், தமிழகத்திலும் நடைபெற்ற பல்வேறு போராட்டங்களும், போராளிகளும் என்னென்ன விளைவுகளை சந்தித்தனர் என்பது குறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
போராட்டங்களுக்கு பின்னால் உள்ள வலிகள்
பொதுவாக, மக்களின் உரிமை மற்றும் வாழ்வாதாரத்திற்காக நடைபெறும் போராட்டங்களில் ஈடுபடும் தீவிர போராட்டக்காரர்கள் அதுபோன்ற போராட்டங்களுக்குப் பிறகு எதிர்கொள்கின்ற சிக்கல்கள் பேசுபொருள் ஆவதில்லை. அக்குறிப்பிட்ட போராட்டங்களின் வெற்றி, தோல்வி யாரை பாதிக்கிறதோ இல்லையோ போராட்டக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய வலியையும் வேதனையையும் ஏற்படுத்துகிறது என்பதுதான் மிக மிக உண்மை. அவர்கள் மீது காவல்துறை பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் தொடுக்கின்ற வழக்குகள், பிறகு அதனை எதிர்கொள்வதற்காக வழக்கு, வாய்தா என நீதிமன்றங்களுக்கு அலைகின்ற துயரம் என்பது வார்த்தைகளில் விவரிக்க இயலாத ஒன்றாகும்.
இந்தியாவை மாற்றிய மக்கள் இயக்கங்கள்
சுதந்திர இந்தியாவில், 1974-ஆம் ஆண்டு ஜெயப்பிரகாஷ் நாராயண் தலைமையிலான "முழுமையான புரட்சி" இயக்கம், மக்கள் இயக்கங்களில் முக்கியமானதாகும். விலைவாசி உயர்வு, ஊழல், வேலைவாய்ப்பின்மை மற்றும் நிர்வாகக் குறைபாடுகளை எதிர்த்து தொடங்கிய இந்த இயக்கம் நாடு முழுவதும் பரவியது. அதன் பின்னர் அறிவிக்கப்பட்ட எமர்ஜென்சியின்போது ஆயிரக்கணக்கான அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்; பத்திரிகைத் தணிக்கை அமல்படுத்தப்பட்டது. இந்த நிகழ்வு, இந்திய ஜனநாயக வரலாற்றின் மிகப் பெரிய திருப்புமுனையாகவும் கருப்பு பக்கங்களாகவும் கருதப்படுகிறது.
1990-ஆம் ஆண்டு மண்டல் ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து வடஇந்தியாவில் மாணவர் போராட்டங்கள் வெடித்தன. சமூகநீதி, இடஒதுக்கீடு, சமத்துவம் ஆகியவை தேசிய அரசியலின் மையப் பொருளாக மாறின.
நர்மதா பச்சாவோ அந்தோலன் (நர்மதை அணை பாதுகாப்பு இயக்கம்) போன்ற சுற்றுச்சூழல் இயக்கங்கள், வளர்ச்சி என்ற பெயரில் மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்ற கருத்தை வலியுறுத்தின. பழங்குடியினர், விவசாயிகள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் பல ஆண்டுகள் அமைதியான வழியில் போராட்டங்களை நடத்தினர்.
2011-ஆம் ஆண்டு அண்ணா ஹசாரே தலைமையிலான ஊழல் எதிர்ப்பு இயக்கம், சமூக ஊடகங்களின் ஆதரவுடன் தேசிய அளவிலான மக்கள் எழுச்சியாக உருவெடுத்தது. ஜன்லோக்பால் சட்டம் குறித்து நாடு முழுவதும் விவாதம் உருவாகியது.
2012-ஆம் ஆண்டு டெல்லி பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்திற்குப் பிறகு வெடித்த நிர்பயா போராட்டம், பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்த சட்டங்களில் முக்கிய திருத்தங்களுக்கு வழிவகுத்தது.
2019–20-ஆம் ஆண்டுகளில் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டங்கள் குடிமக்கள் உரிமை, மதச்சார்பின்மை மற்றும் அரசியலமைப்புச் சட்டம் குறித்த தேசிய விவாதத்தை உருவாக்கின.
2020–21 விவசாயிகள் போராட்டம் மத்திய அரசை மூன்று வேளாண் சட்டங்களையும் திரும்பப் பெறச் செய்தது. மக்கள் இயக்கத்தின் அழுத்தத்தால் அச்சட்டங்கள் திரும்பப் பெறப்பட்ட அரிதான நிகழ்வாக இது பதிவானது.
தமிழகத்தின் மக்கள் எழுச்சிகள்
மொழி, பண்பாடு, நீர்வள உரிமை, விவசாயம், சுற்றுச்சூழல், கல்வி ஆகியவை தமிழக மக்கள் இயக்கங்களின் முக்கிய அடையாளங்களாக விளங்குகின்றன.
1965-ஆம் ஆண்டு இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம் தமிழக வரலாற்றில் மிகப்பெரிய மக்கள் எழுச்சியாகும். மாணவர்கள் தொடங்கிய போராட்டம் மாநிலம் முழுவதும் பரவி லட்சக்கணக்கான மக்களை ஒன்றிணைத்தது. காவல்துறை தடியடி, துப்பாக்கிச்சூடு, ஆயிரக்கணக்கானோர் கைது போன்ற சம்பவங்கள் நடைபெற்றன. இதன் விளைவாக ஆங்கிலமும் இணை அலுவல் மொழியாக தொடரும் நிலைப்பாடு உறுதி செய்யப்பட்டது.
முல்லைப்பெரியாறு அணை பிரச்சினை தொடர்பாக பல ஆண்டுகளாக தென்மாவட்டங்களில் விவசாயிகள், பொதுமக்கள் தொடர்ந்து போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இது மாநில உரிமை, நீர்வளப் பாதுகாப்பு மற்றும் கூட்டாட்சியின் சிக்கல்களை வெளிப்படுத்தும் இயக்கமாகும்.
2017-ஆம் ஆண்டு ஜல்லிக்கட்டு தடையை நீக்கக்கோரி நடைபெற்ற போராட்டம், தமிழக இளைஞர்களின் தன்னெழுச்சி இயக்கமாக உலகின் கவனத்தை ஈர்த்தது. அரசியல் கட்சிகளின் தலைமையின்றி சமூக ஊடகங்கள் வழியாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட இந்தப் போராட்டத்தில் லட்சக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர். இறுதியில், மாநில அரசு அவசரச் சட்டம் கொண்டு வந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி பெற்றது என்பது வரலாறு. தமிழகம் மிக அண்மைக் காலத்தில் சந்தித்த மாபெரும் மக்கள்திரள் போராட்டம் இதுதான். இந்தப் போராட்டத்தின் வெற்றியோடு மக்கள் கலைந்து சென்றாலும் அதற்குப் பிறகு இதற்கான வழக்குகளை எதிர்கொண்டு வாழ்ந்த போராட்டக்காரர்களின் நிலையோ மிகவும் கவலைக்குரியதாக உள்ளது.
"வழக்குகளால் வாழ்விழந்தோம்"
'ஜல்லிக்கட்டுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை நீக்கி, உரிமைகளை காப்பதற்காக, மதுரை மாவட்டம், அலங்காநல்லூரில் இளைஞர்களால் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது. அச்சமயம் மதுரை அவனியாபுரம், தமுக்கம், பெரியார் பேருந்து நிலையம், தத்தனேரி வைகை ஆற்று ரயில் பாலம் என போராட்டங்கள் தீவிரமாகின.
அலங்காநல்லூரில் போராடிய 64 பேரை அலங்காநல்லூர் போலீசார் கைது செய்து வழக்குப் பதிவு செய்தனர். பின்னர் இந்த வழக்கு மதுரை மாவட்ட சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வந்தது. அப்போதைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, 'ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட வழக்குகள் அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படும்'என்று அறிவித்தார். ஆனால் மதுரை மாவட்ட சிபிசிஐடி வழக்குகள் மட்டும் ரத்து செய்யப்படாமல், வழக்குகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தன. வழக்கு விசாரணை தீவிரமாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், மதுரை மாவட்ட ஐந்தாவது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி ஜோசப், கடந்த ஜனவரி 29-ஆம் தேதியன்று வழக்கில் இருந்து அனைவரையும் விடுவித்து தீர்ப்பு வழங்கினார்.
9 ஆண்டுகள் நடைபெற்ற வழக்கு முடிவுக்கு வந்தாலும், போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பலரால் மத்திய அரசின் பணிகளுக்கோ, மாநில அரசின் பணிகளுக்கோ அல்லது வெளிநாடுகளுக்கோ செல்ல முடியவில்லை. இதனால் அவர்களின் வாழ்க்கை முடங்கிப் போனது.
எங்களோடு போராடிய இளம் பெண் போராளிகள் பலர், தங்களது குடும்பங்களில் பல சிக்கல்களை எதிர்கொண்டனர். போராட்டத்தின் பலனை பொதுமக்களும் அரசியல்வாதிகளும் அனுபவித்தாலும் இன்றைக்கும் அதன் வலிகளை நாங்கள் சுமந்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பலர் இன்றைக்கும் மதுரை நீதிமன்றத்திற்கு வழக்கு, வாய்தா என்று வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றனர்' என்கிறார் வேதனையுடன்.
போராட்டங்கள் வெற்றி பெற்றாலும், தோல்வி அடைந்தாலும், இதுபோன்ற மக்கள்திரள் போராட்டங்களில் தீவிரமாக ஈடுபடும் நபர்களைக் குறிவைத்து, பல்வேறு வகையில் வழக்குகளின் வாயிலாக அலைக்கழிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் இன்றைய எதார்த்தம். இதுபோன்ற சூழலில் பலரது வாழ்க்கை சிதைந்து சின்னாபின்னமாகி உள்ளதும் உண்மை.
காவல் துறையின் பங்கு – அதிகாரமும் பொறுப்பும்
மக்கள் போராட்டங்களின் போது சட்டம்-ஒழுங்கைப் பாதுகாப்பது காவல் துறையின் கடமையாகும். அதேநேரத்தில், அமைதியான போராட்டம் நடத்துவது குடிமக்களின் அரசியலமைப்புச் சட்ட உரிமையாகும். இந்த இரண்டிற்கும் இடையிலான சமநிலையைப் பேணுவது ஜனநாயகத்தின் முக்கிய சவாலாக உள்ளது.
இந்தியாவில் மக்கள் போராட்டங்களின்போது, தடை உத்தரவு (CrPC பிரிவு 144; தற்போது புதிய குற்றவியல் சட்ட அமைப்பில் இதற்கு இணையான ஏற்பாடுகள் அமலில் உள்ளன)
தடுப்புக் காவல், கைது, தடியடி, கண்ணீர்ப்புகை குண்டு வீச்சு, தண்ணீரை பீய்ச்சி அடிப்பது, மிக அரிதான மற்றும் கடுமையான சூழ்நிலைகளில் துப்பாக்கி பயன்பாடு போன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
காவல் துறையின் கடைசி வழிமுறை
அமைதியான போராட்டம் என்பது ஜனநாயகத்தின் அங்கமாக இருப்பதையும், காவல் துறை தனது வலிமையைப் பயன்படுத்துவது கடைசி வழிமுறையாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்திய நீதிமன்றங்கள் பல தீர்ப்புகளில் வலியுறுத்தியுள்ளன. அதேபோல், போராட்டங்கள் அமைதியாகவும், பொதுமக்களின் உரிமைகளை பாதிக்காத வகையிலும் நடைபெற வேண்டும் என்பதையும் நீதிமன்றங்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.
மக்கள் இயக்கங்கள் கற்றுக்கொடுக்கும் பாடம்
சுதந்திர இந்தியாவின் வரலாற்றைப் பார்த்தால், பெரும்பாலான மக்கள் இயக்கங்கள் நீண்டகாலமாகத் தீர்வு காணப்படாத பிரச்சினைகளின் வெளிப்பாடாகவே உருவாகியுள்ளன. மொழி, கல்வி, நிலம், நீர், சுற்றுச்சூழல், சமூகநீதி, வாழ்வாதாரம் போன்ற அடிப்படை கேள்விகள் புறக்கணிக்கப்படும்போது மக்கள் வீதிகளில் இறங்குகின்றனர்.
மறுபுறம், ஒவ்வொரு போராட்டமும் அரசின் முடிவுகளை முழுமையாக மாற்றிவிடுவதில்லை. சில போராட்டங்கள் சட்டத் திருத்தங்களை உருவாக்குகின்றன; சில போராட்டங்கள் நிர்வாக மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன; சில போராடங்கள் சமூக விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கின்றன. ஆனால் ஒவ்வொரு மக்கள் இயக்கமும் ஜனநாயகத்தில் அரசுக்கும் மக்களுக்கும் இடையிலான உறவை மறுபரிசீலனை செய்ய வைக்கிறது.
ஜனநாயகத்தின் அத்தியாவசியம்
இந்தியாவும் தமிழகமும் கண்ட மக்கள் திரள் போராட்டங்கள், ஒரே உண்மையைத்தான் உணர்த்துகின்றன. மக்கள் குரல், ஜனநாயகத்தின் அத்தியாவசிய அங்கமாகும்; அதே நேரத்தில் சட்டத்தின் ஆட்சியும் ஜனநாயகத்தின் அடித்தளமாகும். இந்த இரண்டிற்கும் இடையிலான சமநிலையைப் பேணுவதில்தான் ஒரு ஜனநாயகத்தின் முதிர்ச்சியும், அதன் ஆட்சியின் நம்பகத்தன்மையும் அளவிடப்படுகின்றன.
வரலாறு மீண்டும் மீண்டும் சொல்லும் செய்தி இதுதான். மக்கள் போராட்டங்கள் திடீரென உருவாவதில்லை; அவை நீண்டகாலமாகத் தீர்வு காணப்படாத சமூக, பொருளாதார மற்றும் அரசியல் கேள்விகளின் கூட்டு வெளிப்பாடாகவே உருவாகின்றன. அந்தக் குரலைக் கேட்டு உரையாடலின் மூலம் தீர்வை நோக்கிச் செல்லும் சமூகங்களே நிலையான ஜனநாயகத்தை உருவாக்குகின்றன.