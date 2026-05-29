பொதுமக்களை அரிவாளால் வெட்டிய முகமூடி அணிந்த கும்பல் - 6 பேர் படுகாயம்

பொதுமக்களை அரிவாளால் வெட்டிய முகமூடி கும்பலை காவல்துறையினர் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.

பொதுமக்கள் சாலை மறியல்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 29, 2026 at 10:56 PM IST

தென்காசி: சாலையில் நடந்து சென்றவர்கள் உள்பட முகமூடி அணிந்து வந்த மர்ம கும்பல் அரிவாளால் வெட்டியதில் ஆறு பேர் படுகாயமடைந்தனர்.

தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் அருகே உள்ள நெட்டூர் கிராமத்தில் பல்வேறு சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த 1,000-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றன. இந்நிலையில் இன்று (மே 29) மாலை நெட்டூர் கிராமத்தில் பிரதான சாலையில் நடந்து சென்ற பொதுமக்கள் சிலரை முகமூடி அணிந்து இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் அரிவாளால் வெட்டியுள்ளது. அதே பகுதியில் வேறு ஒரு இடத்தில் நடைபெற்ற திருமணம் ஒன்றில் உணவருந்திக் கொண்டிருந்த சிலரை அதே முகமூடி கும்பல் அரிவாளால் சரமாரியாகத் தாக்கியுள்ளது.

இந்த சம்பவங்களில் ஆறு பேருக்கு கை, கால்கள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அரிவாள் வெட்டு விழுந்தது. காயமடைந்தவர்களை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு நெட்டூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்துள்ளனர். இதில் நான்கு பேர் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவனையில் அனுமதித்துள்ளனர். அங்கு அவர்களுக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றன.

இதற்கிடையில் பொதுமக்கள் மீது அரிவாளால் தாக்குதல் நடத்திய நபர்களை உடனடியாக கைது செய்யக்கோரி காயமடைந்தவர்களின் உறவினர்கள், நெட்டூர் கிராமத்தில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ஆலங்குளம் காவல்துறை டிஎஸ்பி கிளாட்சன் ஜோஸ் மற்றும் போலீசார் பொதுமக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அது தோல்வியில் முடிந்ததால் குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வேண்டும் எனக் கோரி பொதுமக்கள் தொடர்ந்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் தென்காசி மாவட்ட மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்து மானூர் காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அத்துடன் காவல்துறையினர் முகமூடி கும்பலை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே அண்டை மாவட்டமான திருநெல்வேலி அருகே நாங்குநேரி பகுதியில் சமீபத்தில் ஒன்பது பேர் கொண்ட கும்பல் கண்மூடித்தனமாக சாலையில் சென்றவர்களை வெட்டி சாய்த்தது. இதில் மாற்றுத்திறனாளி உட்பட இரண்டு பேர் பரிதாபமாக உயரிழந்தனர்.

இந்த சம்பவம் நடைபெற்று ஓரிரு மாதங்களே ஆன நிலையில் தற்போது தென்காசி மாவட்டத்திலும் அதே போல் மற்றொரு சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது பொதுமக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தி உள்ளது.

