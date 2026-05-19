அதிமுகவை அமைச்சரவையில் சேர்த்தால் அவ்வளவுதான்;தவெக தலைவர் விஜய்க்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் எச்சரிக்கை

அதிமுகவில் உள்கட்சி பிரச்சனை என்பது புதிதல்ல. அது மக்களின் நலன் கருதி நடக்கும் பிரச்சனை அல்ல.

பெ.சண்முகம் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு
Published : May 19, 2026 at 9:51 PM IST

திருத்துறைப்பூண்டி (திருவாரூர்): அதிமுகவின் ஆதரவை தவெக பெற்றால், எங்களுடைய ஆதரவை மறுபரிசீலனை செய்ய நேரிடும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் எச்சரித்துள்ளார்.

திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "மாநிலம் மீண்டும் ஒரு தேர்தலை சந்திக்கக் கூடாது, கொல்லைப்புறம் வழியாக பாஜக ஆளுநர் ஆட்சிக்கு வந்துவிடக்கூடாது, 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளதன் மூலம் தனிபெரும் கட்சி என்கின்ற முறையில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான வாய்ப்பு தவெகவிற்கு தான் இருந்தது என்பனவற்றின் அடிப்படையிலேயே இந்த ஆட்சிக்கு வெளியிலிருந்து ஆதரவளித்து வருகிறோம்.

அதிமுகவை அமைச்சரவையில் சேர்த்துக் கொள்வது என்பது மக்கள் தீர்ப்புக்கு எதிரானது. நல்லாட்சி தருவேன் என்று கூறியதற்கு விரோதமாக அது அமைந்துவிடும். அதிமுக, திமுகவுக்கு எதிராகத்தான் தவெகவுக்கு தமிழக மக்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள்.

அத்தகைய கட்சிகளின் ஆதரவைப் பெற்று ஆட்சி அமைப்பது என்பது மக்களின் தீர்ப்புக்கு எதிராக அமையும். அத்தகைய நிலைக்கு அவர்கள் (தவெகவினர்) செல்லமாட்டார்கள் என நம்புகிறேன். மீறி அதிமுகவின் ஆதரவை அவர்கள் பெற்றால், எங்களுடைய ஆதரவை மறுபரிசீலனை செய்ய நேரிடும்" என்று சண்முகம் எச்சரித்தார்.

மேலும், "வழிபாட்டு கூடங்கள், கல்வி நிலையங்கள், பொதுமக்கள் கூடும் இடங்கள் படிப்படியாக அடையாளம் காணப்பட்டு 717 கடைகள் மூடப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் அதுபோல் ரயில் நிலையங்களுக்கு அருகிலும் ஏராளமான கடைகள் உள்ளன.

ரயில் நிலையங்களுக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். எனவே ரயில் நிலையங்களுக்கு அருகில் உள்ள மதுபான கடைகளையும் உடனடியாக மூட வேண்டும். அதே நேரத்தில் மூடப்படும் அரசு மதுபானக் கடைகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் மாற்றுப் பணி வழங்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவர்களின் கல்வித் தகுதிக்கு ஏற்ப எந்தத் துறையில் வேலை வழங்க வாய்ப்பு உள்ளதோ அந்த துறையில் பணி வழங்க வேண்டும்" என்றும் தவெக அரசை அவர் வலியுறுத்தினார்.

அத்துடன், "அதிமுகவில் உள்கட்சி பிரச்சனை என்பது புதிதல்ல. அது மக்களின் நலன் கருதி நடக்கும் பிரச்சனை அல்ல. இதனை அக்கட்சியினரே சரி செய்துக் கொள்வார்கள்" என்று சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் கூறினார்.

திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றிப் பெற்றது.

