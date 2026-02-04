8 எம்.பிக்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது ஜனநாயக படுகொலை: மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கண்டனம்
அடுத்த முதலமைச்சர் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தவெக தலைவர் விஜய், பட்ஜெட் குறித்து எந்த கருத்தும் கூறாமல் இருப்பதை எந்த விதத்தில் நியாயப்படுத்த முடியும்? என்று பெ.சண்முகம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : February 4, 2026 at 10:44 AM IST
தூத்துக்குடி: 8 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருப்பது ஜனநாயக படுகொலை என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் கூறியுள்ளார்.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தூத்துக்குடியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ”நாடாளுமன்றத்தில் ஜனநாயக படுகொலை நடந்துள்ளது. தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சு.வெங்கடேசன், மாணிக்கம் தாகூர் உள்ளிட்ட 8 பேர் நடப்பு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் முடியும்வரை சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்தியாவின் பிரதானமான எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய ராகுல் காந்தியை பேச அனுமதிக்காமல் இந்தந்த பிரச்சனையை மட்டும் தான் பேச வேண்டும் என்ற முறையிலும், பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும், சபாநாயகரும் சேர்ந்து கொண்டு வாய்ப்பூட்டு போடுகின்றனர்.
குறிப்பிட்ட விவகாரங்களை பேச அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டதற்காக சிபிஎம் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகளின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த நடவடிக்கை வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மீதான இந்த நடவடிக்கையை திரும்பப் பெற வேண்டும்” என்று சண்முகம் வலியுறுத்தினார்.
மத்திய பட்ஜெட் குறித்து விஜய் கருத்து தெரிவிக்காதது குறித்து பேசிய பெ.சண்முகம், “மத்திய பட்ஜெட் இந்திய வரலாற்றில் ஒரு மோசமான பட்ஜெட். எப்போதும் இல்லாத வகையில் இந்தியாவில் எந்த பிரிவு மக்களுக்கும், நன்மை ஏற்படுத்தாத வகையில் ஒரு நிதிநிலை அறிக்கையை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்துள்ளார். அனைத்து அரசியல் கட்சியினரும் நிதிநிலை அறிக்கைக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால், விஜய் மட்டும் தான் பட்ஜெட் குறித்து எதுவும் பேசவில்லை.
அடுத்த ஓராண்டு காலத்திற்கு அரசு என்ன செய்யப் போகிறது என்பது குறித்த ஓர் முக்கிய அறிவிப்பான மத்திய பட்ஜெட் குறித்து, நான்தான் அடுத்த முதலமைச்சர் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கக் கூடிய ஒரு கட்சியின் தலைவர் கருத்து எதுவும் கூறாமல் வேறு ஏதேதோ பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். இப்படிப்பட்டவர் தான் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்று துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இதற்கு மக்கள் ஆதரவு தெரிவித்து வருவது மிகுந்த வருத்தமாக உள்ளது. சிறிய, சிறிய கட்சிகள் கூட பட்ஜெட் சம்பந்தமாக கருத்துக்களை கூறியுள்ளன. விஜய் பட்ஜெட்டை ஆதரிக்க கூட செய்யட்டும். ஆனால், அவர் இதுகுறித்து எந்த கருத்துமே கூறாமல் இருப்பதை எந்த விதத்தில் நியாயப்படுத்த முடியும்?” என்று பெ.சண்முகம் கேள்வி எழுப்பினார்.
சட்டமன்ற தேர்தல் தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு குறித்து பேசுகையில், "திமுக பேச்சுவார்த்தை குழுவுடன் ஆலோசனை நடத்திய பின்பு எத்தனை தொகுதிகள் என்பதை தெரிவிப்போம். இரட்டை இலக்கத்தில் போட்டியிட அனைத்து வித முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வோம். 234 தொகுதிகளில் எங்கு நின்றாலும் வெற்றி பெறுவோம்” என்றார்.