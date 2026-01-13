ஓய்வூதிய பிரச்சினைக்கு தீர்வு - முதல்வருக்கு மார்க்சிஸ்ட் தலைவர்கள் நேரில் பாராட்டு
Published : January 13, 2026 at 5:45 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கால் நூற்றாண்டு கோரிக்கையான ஓய்வூதிய பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்ட முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர்கள் நேரில் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம், அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினர் கே.பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை இன்று சந்தித்தனர்.
இதன் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம், "தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கால் நூற்றாண்டு கோரிக்கையான ஓய்வூதிய பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டதற்கு பாராட்டு தெரிவித்தோம். சத்துணவு ஊழியர்கள் மற்றும் அங்கன்வாடி ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத்தை உயர்த்தி வழங்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
சாலைப் பணியாளர்களின் 41 மாத பணி நீக்க காலத்தை பணிக் காலமாக கணக்கிட்டு உரிய பலன்களை வழங்க வேண்டுமென முதல்வரிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய பெ. சண்முகம், "2021 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் கேங்மேனாக பணியில் இணைந்தவர்களுக்கு கள உதவியாளர்களாக பதவி மாற்றம் செய்ய வேண்டும். மின் வாரியத்தில் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணியாற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்.
சம வேலைக்கு சம ஊதியம் கோரி தொடர்ந்து போராடி வரும் இடைநிலை ஆசிரியர்களை அழைத்துப் பேசி சுமூகமான முறையில் தீர்வு காண வேண்டும்.
கல்லூரி பேராசிரியர்களின் பணி மேம்பாட்டு ஊக்குவிப்பு ஊதியம் வழங்கப்படாமலிருக்கும் இருப்பவர்களுக்கும் உடனடியாக வழங்கிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முதல்வரிடம் முன் வைத்தோம்" என்றார்.
மேலும் அவர் பேசுகையில், "அதே போன்று, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாதாந்திர பராமரிப்பு உதவித் தொகையை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். கரும்புக்கு டன் ஒன்றுக்கு ரூ. 4000/- வழங்க வேண்டும். வீடுகளுக்கு ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தும் திட்டத்தை கேரள மாநில அரசாங்கம் போன்று கேப்பக்ஸ் திட்டமாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்ற வேண்டுமென முதல்வரிடம் வலியுறுத்தப்பட்டது.
அனைத்துக் கோரிக்கைகளையும் கவனமாக கேட்டுக் கொண்ட தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று உறுதியளித்தார்" என பெ.சண்முகம் கூறினார்.