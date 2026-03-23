திமுக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு எத்தனை தொகுதிகள்? நீடிக்கும் இழுபறி
திமுக கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : March 23, 2026 at 6:15 PM IST
சென்னை: திமுக கூட்டணியில் 6 தொகுதிகள் கேட்டு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை மீண்டும் சந்தித்துப் பேச இருப்பதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் கூறினார்.
திமுக, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இடையே தொகுதி பங்கீட்டில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வருகிறது. திமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 6 தொகுதிகளை கேட்டு வருகிறது. கடந்த வாரம் அந்த கட்சியின் மாநிலக் குழுக் கூட்டத்தில் இந்த கோரிக்கை முன் வைக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சரை சந்தித்து அக் கட்சியின் தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிலையில், முடிவு எட்டப்படவில்லை. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகளை வழங்க திமுக முன் வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயற்குழு கூட்டம் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் செயற்குழு உறுப்பினர் முத்துக்கண்ணன் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம், ”மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில், தொகுதி எண்ணிக்கை சம்பந்தமாக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது. மீண்டும் இன்று திமுக தலைவரை நேரடியாக சந்தித்து, தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறித்து பேசி முடிவெடுப்பது என்று தீர்மானித்துள்ளோம்” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்த ரூ.53 லட்சம்
தொடர்ந்து பேசிய பெ.சண்முகம், ”தொகுதி எண்ணிக்கை சம்பந்தமாக இன்று திமுக தலைவரை சந்தித்து, அதன் முடிவுகளை ஊடகங்களுக்கு தெரிவிப்போம். சென்னையில் கட்டாயம் தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்ய கேட்போம். செயற்குழுக் கூட்டத்தில் 6 தொகுதிகள் வாங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது. கூட்டணியில் நிறைய கட்சிகள் வந்துள்ளதால் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது. கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை இழுபறி என கூற முடியாது” என தெரிவித்தார். இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது மாநிலச்செயற்குழு உறுப்பினர் எஸ்.கண்ணன் உடனிருந்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. அதனை முன்னிட்டு அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. ஏற்கனவே திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு 28 தொகுதிகளும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகளும், மதிமுகவிற்கு 4 தொகுதிகளும், மனித நேய மக்கள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிக்கு தலா 2 தொகுதிகளும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.