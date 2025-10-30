ETV Bharat / state

விஜயின் வருகை தேர்தலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது - எம்.ஏ. பேபி திட்டவட்டம்!

எடப்பாடி பழனிசாமி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் பேசி வருகிறார் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி கூறினார்

சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த எம்,ஏ.பேபி
சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த எம்,ஏ.பேபி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 30, 2025 at 10:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கேரளாவில் பிரபல சினிமா நடிகர் அரசியலுக்கு வந்து தோல்வி அடைந்தார். நடிகர் விஜயும் பிரபலம் என்பதால் அவருக்கு மக்கள் கூட்டம் கூடும். ஆனால் அவர் வருகையால் தேர்தலில் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி தெரிவித்தார்.

எங்கெல்சின் புகழ்பெற்ற 'டூரிங்குக்கு மறுப்பு' என்ற நூலை சிவலிங்கம் தமிழில் மொழிபெயர்த்துள்ளார். சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள பாரதி புத்தகாலயத்தில் அச்சிடப்பட்ட இந்த புத்தகத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ. பேபி இன்று வெளியிட்டார்.

நூலை வெளியிடும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தேசிய பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி
நூலை வெளியிடும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தேசிய பொதுச் செயலாளர் எம்.ஏ.பேபி (ETV Bharat Tamil Nadu)

நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்கு முன்னதாக அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, "இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்ததை (SIR) முன்னெடுத்து வருகிறது. சில நாட்களுக்கு முன் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் உடன் பேசினோம். அப்போது SIR குறித்து அவர்கள் பேசவில்லை. ஆனால் தற்போது திடீரென அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளனர்.

தகுதி வாய்ந்த லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்கள் பீகார் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இதுதொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கில் இறுதி தீர்ப்பு வருவதற்கு முன்பாகவே , தமிழ்நாடி உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்களில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடத்தப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. அதற்கான தொடர் எதிர்ப்பை நாங்கள் வெளிப்படுத்த உள்ளோம்" என்று பேபி கூறினார்.

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட இருப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு, " பிரபல நடிகர் என்ற அடிப்படையில் விஜய்க்கு மக்கள் கூட்டம் கூடும். அரசியல் ரீதியில் அவரது வருகை எந்தவொரு மாற்றத்தையும் கொண்டு வராது. கேரளாவில் பிரபல நடிகர் தேர்தலில் நின்றார். ஆனால் அவரால் வெற்றி பெற முடியவில்லை. அந்த அடிப்படையில் விஜயின் வருயையும் சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது," என்று அவர் பதிலளித்தார்.

தேசிய கல்விக் கொள்கை விவகாரத்தில் சிபிஐ, சிபிஐஎம் இடையேயான கருத்து வேறுபாடுகள் நீடிப்பது குறித்த கேள்விக்கு, "மார்க்சிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு இடையே எந்தவொரு கொள்கைரீதியிலான கருத்து வேறுபாடுகளோ பிரச்சனையோ இல்லை. தேசிய கல்விக் கொள்கையை தொடர்ந்து எதிர்த்து வருகிறோம்.
பி.எம் ஶ்ரீ திட்டம் தொடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கேரள மாநில அமைச்சரவை கையெழுத்திட்டுள்ளது. ஆனாலும், அமைச்சரவை இதற்காக ஒரு குழுவை அமைத்திருக்கிறது. அந்த குழுவின் முடிவுக்கு பின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்," என்று பேபி கூறினார்.

கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை திமுக விழுங்குகிறது என எடப்பாடி பழனிசாமி பேசி வருவது குறித்த கேள்விக்கு," எடப்பாடி பழனிசாமி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தும் வகையில், பிரிவினை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் பேசி வருகிறார். அதிமுக - பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெறாது. திமுக கூட்டணி 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் வெற்றி பெறும். கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு எத்தனை இடங்கள் என்பதை மாநில தலைவர்கள் முடிவு செய்வார்கள்" என்று பேபி கூறினார்.

TAGGED:

TN ASSEMBLY ELECTION 2026
TVK VIJAY
MARXIST COMMUNIST
எம்ஏ பேபி
MA BADY ON TVK VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.