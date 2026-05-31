நெல்லையில் 17 வயது சிறுமிக்கு நடக்கவிருந்த திருமணம் தடுத்து நிறுத்தம்; உறவினர்கள் 2 பேர் கைது
ஆவணங்களை போலீசார் ஆய்வு செய்தபோது, மணப்பெண்ணான அந்தச் சிறுமிக்கு இன்னும் 18 வயது பூர்த்தியாகவில்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
Published : May 31, 2026 at 5:01 PM IST
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் 17 வயது சிறுமிக்கு நடக்க இருந்த திருமணத்தை தடுத்து நிறுத்திய போலீசார், சிறுமியின் உறவினர்கள் 2 பேரை கைது செய்துள்ளனர்.
நெல்லை பாளையங்கோட்டை வி.எம்.சத்திரம் பகுதியைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுமிக்கும், அவரது உறவினர் ஒருவருக்கும் திருமணம் நடத்துவதற்காக கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர் பெண் மற்றும் மாப்பிள்ளை வீட்டார் சம்மதத்துடன் நிச்சயம் செய்யப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, பாளையங்கோட்டை வி.எம்.சத்திரத்தில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபத்தில் இன்று அந்த சிறுமிக்கு திருமணம் நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் மிக விமரிசையாக செய்யப்பட்டிருந்தன. திருமண விழாவில் இருவீட்டு உறவினர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் என ஏராளமானோர் பங்கேற்றிருந்தனர்.
இதற்கிடையே, குழந்தை திருமணம் நடக்கவிருப்பது குறித்து பாளையங்கோட்டை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து அங்கு விரைந்து சென்ற போலீசார், திருமண வீட்டாரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
திருமண மண்டபத்தில் இருந்த ஆவணங்களை ஆய்வு செய்தபோது, மணப்பெண்ணான அந்தச் சிறுமிக்கு இன்னும் 18 வயது பூர்த்தியாகவில்லை என்பதும், அவருக்கு 17 வயது மட்டுமே ஆகிறது என்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து போலீசார், பெண் மற்றும் மாப்பிள்ளை வீட்டாரிடமும் அங்கு கூடியிருந்த உறவினர்களிடமும் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். 18 வயது பூர்த்தியாகாத சிறுமிக்குத் திருமணம் செய்து வைப்பது சட்டப்படி குற்றம் என்றும், அதனை மீறித் திருமணம் நடத்தினால் கடுமையான சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட அனைவரும் கைது செய்யப்பட வேண்டியது வரும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, அங்கு நடக்கவிருந்த திருமணம் உடனடியாகத் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது.
திருமணம் நின்றவுடன், திருமணத்திற்கு வந்திருந்த உறவினர்கள் அனைவரும் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர். அதன்பின், மீட்கப்பட்ட சிறுமியை பாதுகாப்பாக அவரது பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்த போலீசார், இதுகுறித்து அவர்களிடம் இருந்து எழுத்துப்பூர்வமாக எழுதி வாங்கிக் கொண்டு சிறுமியை வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்தச் சட்டவிரோதக் குழந்தைத் திருமண முயற்சி தொடர்பாக பாளையங்கோட்டை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீஸார் முறைப்படி வழக்குப் பதிவு செய்தனர். அதைத் தொடர்ந்து, சிறுமியின் உறவினர்களான சீவலப்பேரியைச் சேர்ந்த முருகன் (32), வேல்முருகன் (46) ஆகிய 2 பேரையும் போலீசார் அதிரடியாகக் கைது செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மேலும் இரண்டு பேரையும் காவல் துறையினர் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
பாளையங்கோட்டை பகுதியில் திருமண மண்டபத்தில் வைத்து சிறுமிக்கு நடக்கவிருந்த திருமணம் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு, இருவர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.