பொதுவெளியில் முதல்வர் குறித்து அவதூறு பேச்சு - திமுக எம்எல்ஏ மீது நடவடிக்கை பாயுமா? சபாநாயகர் முடிவு என்ன?
மார்க்கண்டேயன் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியதற்கான வழக்கு நிலுவையில் உள்ள நிலையில், அதுகுறித்து பேரவை தலைவர் ஆய்வு செய்வது இதுவரை இல்லாத ஒன்று என திமுக எம்எல்ஏ எ.வ வேலு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 7, 2026 at 7:14 PM IST
சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யை அவதூறாக பேசிய விவகாரத்தில், திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் மீது நடவடிக்கை கோரி, ஆளுங்கட்சி அமைச்சர்கள் புகார் அளித்த நிலையில், இதுகுறித்து அவை உரிமை மீறல் குழு அமைக்கப்பட்டு முடிவு எடுக்கப்படும் என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் இன்று நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களின் கருத்துகளை பதிவு செய்தனர். அந்த வகையில், நிதிநிலை அறிக்கை மீதான விவாதத்தில் திமுக விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் பேசுகையில், “பட்ஜெட்டில் சில விஷயங்கள் இருப்பது போன்று தெரிகிறது. ஆனால், என் கண்ணுக்கு புலப்படவில்லை. இதற்கு பெயர் "கானல் நீர்" என்று சொல்வார்கள். எங்கள் திட்டங்கள் அத்தனையும் நீங்கள் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளீர்கள். அதற்காக நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.
மண்புழு உரம் தயாரிப்பதற்காக ரூ.10 கோடி ஒதுக்கினார்கள். இதுதான் கடந்த திமுக ஆட்சியிலும் ஒதுக்கப்பட்டது. மாற்றம் என்று கூறிய அரசு மாற்றத்தை தரவில்லை” என பேசினார்.
மேலும், “இந்த அரசு என்னை சிறையில் அடைத்தார்கள். தற்போது சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு நான் சட்டப்பேரவைக்குள் நுழைந்துள்ளேன்” என பேசினார்.
இதனைத்தொடர்ந்து பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா, “வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது அதுகுறித்து சட்டப்பேரவையில் பேசக்கூடாது. முதல்வர் குறித்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் தரக்குறைவாக பேசினார். அதனால்தான் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது” என்றார்.
தொடர்ந்து இதுதொடர்பாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் பேசுகையில், “அவையின் மாண்பை குறைக்கும் வகையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் பேசியதாக கடிதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மாண்புமிகு உறுப்பினர் சட்டப்பேரவையில் சிறப்பாக பேசுகிறார். ஆனால், பொதுவெளியில் பேசிய வன்முறை பேச்சுக்கள் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அமைச்சர்கள் கடிதம் வாயிலாக புகார் கொடுத்துள்ளனர்.
பொதுவெளியில் அவர் பேசிய பேச்சு அனைவரது மனதிலும் வருத்தத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஆபாசமான பேச்சுக்களாலும், வன்முறையை தூண்டும் பேச்சுக்களாலும் என்ன சாதிக்க முடியும்? இதுதொடர்பான வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. இதுகுறித்து நான் அதிகமாக பேச விரும்பவில்லை.
ஒருவருக்கொருவர் விரோதத்தை தூண்டுவதும் வன்முறைகளை வளர்ப்பதும் தவறு. அவர் மீதான புகாருக்கு பெரும்பான்மையின் அடிப்படையில் நான் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கலாம். இதுகுறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி, அவரிடம் விளக்கம் கேட்ட பின்னர், என்ன முடிவு எடுக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்படும்” என அவையில் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”பொதுவாக ஆபாசமான, அருவருத்தக்க வன்முறை பேச்சுக்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்பது தமிழ்நாட்டு அரசியலில் அடிப்படை ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். இதுபோன்ற ஆபாசமான பேச்சுக்களை யார் பேசினாலும் கட்சி தலைமை அதனைக் கண்டிக்க வேண்டும்.
முதலில் பேசுகின்ற பேச்சுக்கள் குறித்து வீட்டில் உள்ள பெண்களிடம் கேட்டுப் பாருங்கள். அவர்கள் அதனை ஏற்றுக் கொண்டால், உங்கள் மனசாட்சி அதற்கு பதில் சொல்லட்டும். தமிழ்நாடு அரசை இந்தியா முழுவதும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் யார் என்பதை இந்திய நாடு பார்க்கும் நிலையில், ஆபாச பேச்சுக்களையும் வன்முறை பேச்சுக்களையும் தவிர்க்க வேண்டும்.
அவர் மீதான புகாரில் அடிப்படையில் அவையின் உரிமை மீறல் குழு அமைக்கப்பட்டு, சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய விவகாரம் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு, பின்னர் இதுகுறித்து முடிவெடுப்பேன்” எனத் தெரிவித்தார்.
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இதுகுறித்து பேசிய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் எ.வ வேலு, “பொதுக்கூட்டத்தில் சில பேர் உணர்ச்சிவசப்பட்டு வார்த்தைகளை பேசுவார்கள். இதுகுறித்து காவல்துறையினர் வழக்கு தொடர்ந்து, சரியா, தவறா என்று விசாரித்து நீதிமன்றம் தண்டனை வழங்குகிறது.
சட்டமன்றத்தில் தவறாக பேசியிருந்தால் பேரவைத் தலைவர் உரிமை மீறல் குழுவுக்கு அனுப்பி, அதன் மூலம் முடிவு எடுத்து தீர்ப்பாக வழங்க முடியும். ஆனால், ஒரே பிரச்சனைக்கு இரண்டு இடங்களில் தண்டனையை வழங்குவது இல்லாத ஒன்று.
மார்க்கண்டேயன் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசி உள்ளார். இதுகுறித்து தமிழ்நாடு காவல் துறையினர் அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து, அந்த வழக்கு நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால், அதுகுறித்து பேரவை தலைவர் ஆய்வு செய்வது இல்லாத ஒன்று. இதனை பேரவை தலைவர் பரிசீலிக்க வேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.
இதற்கு பதிலளித்த சபாநாயகர், ”மார்க்கண்டேயன் பொதுவெளியில் சட்டமன்றத்தையும், முதல்வரையும் பற்றிதான் பேசியுள்ளார். ஆகவே, இதுகுறித்து நான் விசாரிக்க எனக்கு உரிமை உள்ளது” என்றார்.