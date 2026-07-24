தனுஷ்கோடியில் தஞ்சமடைந்த ஈழத் தமிழர்கள் - மரைன் போலீஸ் தீவிர விசாரணை
இலங்கையில் இருந்து தனுஷ்கோடி வந்த இரண்டு ஈழத் தமிழர்கள் இந்தியாவில் தஞ்சமடைய வந்தார்களா என போலீசார் துருவி துருவி விசாரித்து வருகின்றனர்.
Published : July 24, 2026 at 3:34 PM IST
ராமநாதபுரம்: தனுஷ்கோடி பகுதியில் இலங்கையைச் சேர்ந்த இரண்டு ஈழத் தமிழர்கள் தஞ்சம் அடைந்ததாக கிடைத்த தகவலையடுத்து மரைன் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான மிகக் குறுகிய கடல் எல்லைப் பகுதியாக ராமேஸ்வரம் தனுஷ்கோடி பகுதி விளங்கி வருகிறது. இலங்கைக்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ள இந்தப் பகுதியில் இலங்கையில் ஏற்படும் பொருளாதார நெருக்கடி, அரசியல் சூழ்நிலை, வாழ்வாதார சிக்கல்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் அங்குள்ள தமிழர்கள் அவ்வப்போது கடல் மார்க்கமாக தமிழ்நாட்டை அடைந்து தஞ்சம் கோருவது தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில் தனுஷ்கோடி அருகே சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் இரண்டு பேர் கரையை அடைந்திருப்பதாக கடலோர காவல் குழுமத்தினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த மரைன் போலீசார், இருவரையும் பாதுகாப்பாக மீட்டு காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணையை தொடங்கினர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில் அவர்கள் இலங்கையைச் சேர்ந்த ஈழத் தமிழர்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இருப்பினும் அவர்கள் உண்மையில் அகதிகளாக இந்தியாவில் தஞ்சம் அடைய வந்தவர்களா? அல்லது, வேறு ஏதேனும் நோக்கத்துடன் கடல் வழியாக வந்துள்ளனரா என்பது குறித்து அதிகாரிகள் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
மேலும் அவர்களிடம் கடத்தல் பொருட்கள், தங்கம், போதைப்பொருள் அல்லது சட்டவிரோதமாக கொண்டு வரப்பட்ட வேறு ஏதேனும் பொருட்கள் உள்ளதா என போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். அவர்கள் பயன்படுத்திய படகு, பயணித்த பாதை, இலங்கையில் இருந்து புறப்பட்ட இடம், அவர்களுக்கு உதவியவர்கள் யார்? உள்ளிட்ட விவரங்களையும் போலீசார் சேகரித்து வருகின்றனர்.
தனுஷ்கோடி மற்றும் ராமேஸ்வரம் கடல் பகுதிகளில், கடத்தல் சம்பவங்கள், சட்டவிரோத ஊடுருவல்களைத் தடுக்கும் வகையில் எப்போதும் கடுமையான தீவிர கண்காணிப்பில் இருப்பதால் இந்தச் சம்பவத்தையும் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் மிகுந்த முக்கியத்துவத்துடன் கையாண்டு வருகின்றன.
விசாரணை நிறைவடைந்த பின்னரே அவர்கள் அகதிகளாக தஞ்சம் கோரி வந்தார்களா அல்லது சட்டவிரோதமாக இந்தியாவிற்குள் நுழைந்தவர்களா என்பது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகும் என மரைன் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
கடலோரப் பகுதிகளைப் பாதுகாக்கவும், கடல் வழி குற்றங்களைத் தடுக்கவும் உருவாக்கப்பட்ட சிறப்புப் பிரிவுதான் மரைன் போலீஸ் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.