ரூ.18 கோடி செலவில் மெரினா பாரம்பரிய வழித்தட திட்ட பணிகள் தீவிரம்

மெரினா பாரம்பரிய வழித்தட பணிகள் 50 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாத இறுதிக்குள் அனைத்து பணிகளும் நிறைவடைந்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மெரினா கடற்கரை
மெரினா கடற்கரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 17, 2025 at 1:58 PM IST

சென்னை: மெரினா கடற்கரை பகுதிகளில் ரூ.18.45 கோடி செலவில் மெரினா பாரம்பரிய வழித்தட திட்ட பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

உலகின் மிக நீண்ட இரண்டாவது பெரிய கடற்கரை என்று போற்றப்படும் சென்னை மெரினா கடற்கரை தென்னிந்தியாவில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலா தளங்களில் ஒன்று. இந்த மெரினா கடற்கரைக்கு நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்வது வழக்கம்.

வெளிநாடுகளில் உள்ள மேம்படுத்தப்பட்ட கடற்கரைக்குக்கு இணையாக சென்னை மெரினா கடற்கரையை உருவாக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் சென்னை மாநகராட்சி பல்வேறு கட்டமைப்பு வசதிகளை கொண்டு வந்து தற்பொழுது சென்னை மெரினா கடற்கரை நீலக்கொடி சான்றிதழை பெற்றுள்ளது. சென்னை மெரினா கடற்கரையின் உழைப்பாளர் சிலை முதல் லைட் ஹவுஸ் வரையிலான காமராஜர் சாலையில் காலை வேளையில் ஏராளமான பொதுமக்கள் நடைபயணம் மேற்கொள்வது வழக்கம்.

இந்த வழிதடத்தில் வரலாற்றின் தலைசிறந்த தலைவர்களின் சிலைகள் வைக்கப்பட்டிருப்பது அனைவரும் அறிந்த ஒன்று. இந்த பிரசித்தி பெற்ற காமராஜர் சாலையை பாரம்பரியம் மாறாமல் மேம்படுத்தும் வகையில் சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமத்தின் சார்பில், மெரினா பாரம்பரிய வழித்தட திட்ட பணிகள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

மெரினா கடற்கரை
மெரினா கடற்கரை (ETV Bharat Tamil Nadu)

சுமார் ரூ.18.45 கோடி செலவில் உழைப்பாளர் சிலை முதல் கலங்கரை விளக்கம் வரையிலான 3.2 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு, உட்கட்டமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக உழைப்பாளர் சிலை முதல் கலங்கரை விளக்கம் வரை 4 மீட்டர் அகலத்திற்கு நடைபாதையுடன் கூடிய செயற்கை மிதிவண்டிப் பாதை அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.

மேலும் இந்த நடைபாதையில், சைக்கிள் ஓடு பாதை, நவீன தெருவிளக்குகள், கண்காட்சி ஓவியங்கள் ஆகிவற்றை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தற்பொழுது 800 மீட்டர் தூரத்திற்கு நடைபாதை அமைக்கும் பணிகள் முடிந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் காமராஜர் சாலையில் இருபுறமும் 9 பேருந்து நிறுத்தங்கள் மற்றும் 3 காவல் நிலையங்கள் உள்ளன.

மெரினா பாரம்பரிய வழித்தட திட்ட பணிகள் தீவிரம்
மெரினா பாரம்பரிய வழித்தட திட்ட பணிகள் தீவிரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இவைகளை இணைக்கும் வகையில் பாதசாரி நடை பாதைகள் அமைப்பதுடன், காமராஜர் சாலையின் வழியில் உள்ள சென்னை பல்கலைக்கழகம், எழிலக கட்டடம், மாநிலக் கல்லூரி, ஐஸ் ஹவுஸ், விவேகானந்தர் இல்லம், ராணி மேரி கல்லூரி, டிஜிபி அலுவலகம், கலங்கரை விளக்கம் உள்ளிட்ட 9 இடங்களில் கடற்கரை பகுதியை ரசிக்கும் வகையில் கூடுதல் பார்வையாளர் தளங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளது.

மெரினா பாரம்பரிய வழித்தட பணிகள் 50 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாத இறுதிக்குள் அனைத்து பணிகளும் நிறைவடைந்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

