பெருந்துறை எக்ஸ்போவில் பார்வையாளர்களின் கவனம் ஈர்த்த மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் அரங்கம்
ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் வீட்டு கட்டுமானப் பொருட்கள், சமையல் உபயோகப் பொருட்கள் கண்காட்சி நடைபெற்றது.
Published : January 4, 2026 at 3:49 PM IST
ஈரோடு: பெருந்துறையில் மூன்று நாட்கள் நடைபெற்ற வீட்டு கட்டுமானப் பொருட்கள், சமையல் உபயோக பொருட்கள் கண்காட்சியில் ஈடிவி பாரத் உடன் இணைந்து மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனம் பங்கேற்றது.
ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் வீட்டு கட்டுமானப் பொருட்கள், சமையல் உபயோகப் பொருட்கள் கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது. பெருந்துறை எக்ஸ்போ எனும் பெயரில் ஜனவரி 2ம் தேதி தொடங்கிய இன்று வரை மூன்று நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த கண்காட்சியில் பல்வேறு நிறுவனங்களின் அரங்குகள் இடம்பெற்றிருந்தன. அவற்றில் பார்வையாளர்களுக்கு எளிதில் புரியும் விதத்தில் தங்களது தயாரிப்புகள் மற்றும் வழங்கி வரும் சேவைகள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் எடுத்துரைத்தன.
அந்த வகையில், இந்த கண்காட்சியில் ராமோஜி குழுமத்தின் ஈடிவி பாரத் உடன் இணைந்து மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் (Margadarsi) அரங்கமும் இடம்பெற்றிருந்தது. அரங்கிற்கு ஆர்வமுடன் வருகை தந்த பார்வையாளர்களுக்கு, மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் அரை நூற்றாண்டுக்கு மேலாக பல்வேறு நிலை மக்களுக்கு வழங்கிவரும் நிதி சேவைகள் குறித்து அந்த நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் விரிவாக விளக்கினர்.
மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தில் இணைந்து பயன்பெற்ற பெருந்துறை பகுதியை சேர்ந்த சிவநாதன் கூறுகையில், "நான் கடந்த 3 வருடங்களாக இந்த நிறுவனத்தில் சிட் போட்டுள்ளேன். தொழில் முதலீட்டுக்காக இந்த பணம் எனக்கு தேவைப்பட்டது. குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் இந்த சிட் பணத்தை எனக்கு கொடுத்தார்கள். நிறுவன நிதி என்பதால் எனக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது. ஒரு சிட் முடித்து அடுத்த சிட் போட்டுள்ளேன். வங்கி பரிவர்த்தனை என்பதால் எளிதாக பணம் பெறவும், பணம் செலுத்தும் வசதியாக உள்ளது” என்றார்.
பெருந்துறையை சேர்ந்த வடிவேல் என்பவர் கூறுகையில், “நான் விபி பில்டர்ஸ் (Vb Builders) என்ற கட்டுமான தொழில் நிறுவனத்தை கடந்த 11 ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிறேன். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மார்கதரசி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனம் அறிமுகம் கிடைத்தது. முதலில் ரூ.15 லட்சம் திட்டத்தில் இணைந்து நல்ல பயனடைந்தேன். தற்போது ஓரு கோடி ரூபாய் திட்டத்தில் இணைந்துள்ளேன். கடன் வாங்கி தொழில் செய்வதைவிட, இதுபோன்ற திட்டத்தில் இணைந்து பாதுகாப்பான முறையில் பணம் பெற்று பயனடைவது சிறந்தது” என்றார்.
இதேபோல் சிவக்குமார் என்பவர் கூறுகையில், “கடந்த 13 ஆண்டுகளாக மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தில் இணைந்து சேமிப்பு பணம் செலுத்தி வருகிறோம். தொடக்கத்தில் ரூ. 5 லட்சம் மதிப்புள்ள சீட்டு திட்டத்தில் இணைந்தோம். பின்னர் படிப்படியாக ரூ.50 லட்சம், ஓரு கோடி வரையில் செலுத்தி வருகிறோம். இதன் மூலமாக ரியல் எஸ்டேட் திட்டத்தில் முதலீடு செய்து பயன்பெற்று வருகிறோம்” என்றார்.
“மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின ரூ. 10 லட்சம் மதிப்புள்ள சீட்டு பண திட்டத்தில் இணைந்து, நிலத்தில் முதலீடு செய்து பயன் பெற்றுள்ளேன்" என்று ஈரோட்டை சேர்ந்த சதீஸ் என்பவர் பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் (Margadarsi Chit Fund) நிதி நிறுவனம், கடந்த 1962-ம் ஆண்டு ஹைதராபாத்தின் ஹிமாயத் நகரில் ஸ்ரீ ராமோஜி ராவ் தொடங்கினார். இந்நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டு சுமார் 60 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தற்போது தெலங்கானா, கர்நாடகா, ஆந்திரப் பிரதேசம், தமிழ்நாடு என நான்கு தென்மாநிலங்களில் 128 கிளைகளை இந்நிறுவனம் கொண்டுள்ளது. இந்நிறுவனத்தில் 4,300 ஊழியர்கள் பணிபுரிந்துவரும் நிலையில், 60 லட்சம் வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளனர்.