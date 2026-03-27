புதிய தமிழகம் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் மார்ச் 29-இல் வெளியாகிறது
தன்னை ஆளாக்கிய சசிகலா, பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அனைவரையும் எடப்பாடி பழனிசாமி புறக்கணித்திருக்கிறார் என்று டாக்டர்.கிருஷ்ணசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : March 27, 2026 at 9:22 PM IST
சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தலில் புதிய தமிழகம் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பட்டியல் மார்ச் 29- ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் டாக்டர்.கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த டாக்டர்.கிருஷ்ணசாமி, "நாளை மறுநாள் (மார்ச் 29) புதிய தமிழகம் கட்சியின் வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிக்கவிருக்கிறோம். கடந்த இரண்டு நாட்களாக புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் போட்டியிடுவோர்களுக்கான வேட்பாளர் நேர்காணல் நடைபெற்றது. 120- க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் புதிய தமிழகம் கட்சி நல்ல முறையில் செயல்படுகிறது. வெற்றி வாய்ப்புள்ள 60 முதல் 70 சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் குறி வைத்து பணியாற்றி வருகிறோம். ஒரு பிரதான கட்சியாக 63 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை வைத்திருக்கக்கூடிய அதிமுக ஒரு போராட்டத்தைக் கூட நடத்தவில்லை.
மாஞ்சோலை தேயிலைத் தோட்ட தொழிலாளர்களின் சட்டப்போராட்டம் உள்ளிட்ட பல தொடர் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தோம். தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும்; தமிழ்நாட்டில் நல்லாட்சி மலர வேண்டும்; ஒரு கூட்டணி ஆட்சி மலர்ந்தால் அனைத்து தரப்புகளுக்கும் நல்லது கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் அவர்களுடன் இணைந்து போட்டியிட்டோம்.
அதன் தொடர்ச்சியாக 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் கூட்டணி அமைப்பதற்கு முயற்சி எடுத்தோம்; பல சுற்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம். கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தென்தமிழகத்தில் அதிமுக போட்டியிட்ட 9 இடங்களில் டெபாசிட் இழந்தது. புதிய தமிழகம் கட்சிக்கான உரிய மதிப்பை, மரியாதையை, கௌரவத்தை அளிக்க தயாராக இல்லை. எப்படி ஆனாலும் அமித் ஷா தன்னை முதலமைச்சராக்கி விடுவார் என்ற நம்பிக்கையில் எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறார்," என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "தன்னை ஆளாக்கிய சசிகலா, பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அனைவரையும் புறக்கணித்திருக்கிறார். பாஜகவிற்கு வெற்றி பெற முடியாத 27 தொகுதிகளைக் கொடுத்துள்ளார். அதற்கான விலையை அவர் அனுபவிக்க வேண்டி இருக்கும். இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அவர் கூட்டணி வைத்தது போல் தெரியவில்லை; தன்னைச் சுற்றி இருக்கக் கூடிய 40 முதல் 45 பேர் வெற்றி பெற்றால் போதும் என்ற நிலையில் தான் அவர் இருக்கிறார்" என்று கடுமையாகச் சாடினார்.
அதிமுக கூட்டணியிலிருந்து புதிய தமிழகம் வெகு தூரம் விலகி வந்துவிட்டது. கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு கிடைத்த ஓட்டு மோடியை பிரதமராக்குவதற்காக கிடைத்த ஓட்டு தானே தவிர, அது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வராது. 10 முதல் 12 தொகுதிகளைக் குறி வைத்துள்ளோம்; அந்த தொகுதிகளில் தனித்தே வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.
மக்கள் எங்களை ஆதரிப்பார்கள். அதிமுக கூட்டணி மிக வலுவற்ற கூட்டணி. பாஜக அமித் ஷாவை சந்திக்க எந்த எண்ணமும் இல்லை. மீண்டும் பின்னோக்கி பயணிக்க தயாராக இல்லை. 60-70 தொகுதிகள் கண்டறிந்துள்ளோம். நாளை உயர் மட்ட குழு ஆலோசனை நடத்திய பின் முடிவு செய்யப்படும்" என்று கிருஷ்ணசாமி கூறினார்.
அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறிய புதிய தமிழகம் கட்சி தனித்துப் போட்டியிடுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.