ETV Bharat / state

எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தது ஏன்? மனம் திறந்தார் மதுராந்தகம் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல்

எனது தந்தை ராமாபுரம் தோட்டத்தில் எம்ஜிஆரின் வீட்டில் குடும்ப உறுப்பினர் போன்று பணியாற்றியவர் என மரகதம் குமரவேல் கூறினார்.

மதுராந்தகம் தொகுதி தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல்
மதுராந்தகம் தொகுதி தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் (TVK Youtube)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

செங்கல்பட்டு: திமுக-அதிமுக கூட்டணி முயற்சியால் தான் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்ததாக மதுராந்தகம் தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் தெரிவித்தார்.

மதுராந்தகம் சட்டமன்றத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தவெக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேலை ஆதரித்து, அக்கட்சியின் தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான விஜய் இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

முன்னதாக மேடையில் பேசிய மரகதம் குமரவேல், "அதிமுகவிலிருந்து விலகி எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தது தான் என் மீது முன் வைக்கப்படும் முக்கிய குற்றச்சாட்டு. அதற்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இருக்கிறது. திமுகவும், அதிமுகவும் ரகசியமாக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தின.

அந்தக் கொள்கை முரண்பாட்டை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாமல் தான், அதிமுகவிலிருந்து விலகி எம்எல்ஏ பதவியையும் ராஜிநாமா செய்தேன். அதிமுகவிலிருந்து வெளியேறிய போது கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளானேன்.

தவெகவில் இணைந்த போது, விஜய் எனது கைகளை பிடித்து, 'நான் இருக்கிறேன் அம்மா' என நம்பிக்கை அளித்தார். யாராக இருந்தாலும் அரவணைத்துக் கொள்வேன் என கை கொடுத்த விஜய்க்கு எனது கோடி நன்றிகள்.

இதையும் படிங்க: EXCLUSIVE: ஜெம் வீரமணி விவகாரத்தில் கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்தேனா? - ஜான் பாண்டியன் பேட்டி

திமுகவுடன் இணைந்து அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திட்டமிட்டதே, நான் பதவியை ராஜிநாமா செய்ததற்கான காரணம். அன்றைக்கு அதிமுக எடுத்த அந்த முயற்சி, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோரின் கொள்கைகளுக்கு முரணாக இருந்தது.

எனது தந்தை ராமாபுரம் தோட்டத்தில் எம்ஜிஆரின் வீட்டில் குடும்ப உறுப்பினர் போன்று பணியாற்றியவர். எம்ஜிஆர் வீட்டில் அவரது உப்பைத் தின்று வளர்ந்தவர். 2014-ஆம் ஆண்டு காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்றத் தொகுதி வேட்பாளராக என்னை முதன்முதலில் அடையாளம் காட்டி அரசியலில் அங்கீகாரம் வழங்கியவர் ஜெயலலிதா.

எம்ஜிஆரும், ஜெயலலிதாவும் எந்த திமுகவை எதிர்த்து கட்சியை உருவாக்கி வளர்த்தார்களோ, அதே திமுகவுடன் அதிமுக இணைந்து செயல்பட முயன்றதை என்னால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத நிலையை உருவாக்கியது. இதனால் ஏற்பட்ட மனவேதனையில் தான் அதிமுகவிலிருந்து வெளியேறினேன்.

என் மீது எந்த விமர்சனமும் வைக்க முடியாததால், நான் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டதாக பொய்ப் பிரசாரம் செய்கின்றனர். ஊழலற்ற, மதச்சார்பற்ற, நேர்மையான ஆட்சியை வழங்குவதை கொள்கையாகக் கொண்ட முதலமைச்சர் விஜய், எனக்கு ஏன் பணம் கொடுக்க வேண்டும்?

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் எந்தக் கூட்டணியும் இல்லாமல், ஓட்டுக்குப் பணம் கொடுக்காமல் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மாபெரும் சரித்திர வெற்றி பெற்றது. புதிய கட்சி அரசியலில் வர முடியாது என்ற விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் சிங்கமாக நிமிர்ந்து நின்று விஜய் வெற்றி பெற்றார்.

இந்த வளர்ச்சியை ஜீரணிக்க முடியாமல் எதிர்க்கட்சியினர் பொய்க் குற்றச்சாட்டுகளை பரப்பி வருகின்றனர். மேல் மட்டத்தில் மட்டுமல்லாமல், கீழ் மட்டத்திலும் திமுகவும், அதிமுகவும் ஒரே புரிந்துணர்வில் செயல்படுகின்றன.

மதுராந்தகம் தொகுதி மக்கள் ஏற்கெனவே எனக்கு வாக்களித்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுத்தவர்கள். அவர்களின் வளர்ச்சிக்காகவும், தொகுதியின் நலனுக்காகவும் முதலமைச்சர் விஜய்யின் வழிகாட்டுதலுடன் தொடர்ந்து பணியாற்றுவேன்.

இந்த இடைத்தேர்தலில் மதுராந்தகம் தொகுதி மக்கள் 1 லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெகவுக்கு மாபெரும் வெற்றியை தருவார்கள். அந்த வெற்றியை முதலமைச்சர் விஜய்க்கு காணிக்கையாக்குவேன்" என மரகதம் குமரவேல் பேசினார்.

TAGGED:

தவெக
மரகதம் குமரவேல்
மதுராந்தகம்
முதல்வர் விஜய்
MARAGATHAM KUMARAVEL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.