திமுகவும், அதிமுகவும் இணைந்து ஆட்சியமைக்க முடிவு செய்ததில் எங்களுக்கு விருப்பமில்லை - மரகதம் குமரவேல் பேட்டி
தொகுதி மக்களின் கோரிக்கைகளை முன்வைத்து விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க-வில் இணையும் நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்கிறோம் என அ.தி.மு.க முன்னாள் எம்.எல்.ஏ-க்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : May 26, 2026 at 8:47 AM IST
சென்னை: சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு திமுகவும், அதிமுகவும் இணைந்து ஆட்சியமைக்க முடிவு செய்ததில் எங்களுக்கு விருப்பமில்லை; தொகுதி மக்களின் நலனுக்காக எங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டோம் என த.வெ.க-வில் இணைந்த மரகதம் குமரவேல் பேட்டியளித்துள்ளார்.
அதிமுகவைச் சேர்ந்த மதுராந்தகம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரகதம் குமரவேல் உள்ளிட்ட 3 எம்.எல்.ஏக்கள் நேற்று (மே 25) காலை தங்களது பதவியை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக இணைத்துக் கொண்டனர். பனையூரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பொதுச்செயலாளர் என்.ஆனந்த் முன்னிலையில் இந்த இணைப்பு நடைபெற்றது.
இதையடுத்து 3 பேரும் செய்தியாளர்களை கூட்டாக சந்தித்தனர். மரகதம் குமரவேல் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், “தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த் தலைமையில் இன்று எங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக முழு மனதுடன் கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டோம்.
மதுராந்தகம், பெருந்துறை, தாராபுரம் உள்ளிட்ட 3 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட எங்களை, மக்கள் நம்பி வெற்றிபெற வைத்தார்கள். ஆனால் நாங்கள் இப்போது ஏன் பதவி விலகினோம் என்பதை மக்களிடம் தெரிவிக்கிறோம்.
தேர்தல் முடிவு வெளியான 4ஆம் தேதியை தொடர்ந்து, 7ஆம் தேதியிலிருந்து அதிமுகவில் பல்வேறு பிரச்சினைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. தலைமை நிலைக்குழு நிர்வாகிகள் கலந்து ஆலோசனை செய்து, இரண்டு நிலைப்பாட்டை எடுத்தார்கள். அதன்படி, ஒன்று திமுகவுடன் இணைந்து ஆட்சியமைக்க வேண்டும். இன்னொன்று தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும்.
ஆனால் எங்களுக்கெல்லாம் திமுகவோடு சேர்ந்து ஆட்சி அமைப்பதற்கு விருப்பமில்லை. பல்வேறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மனதிலும் இதுதான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. நாங்கள் இந்த முடிவை முன்னதாகவே எடுத்து விட்டோம். சமூக வலைதளங்களில் அதிமுகவின் முடிவு குறித்து பல்வேறு விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.
திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது நாங்கள் சட்டமன்றத்தில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தோம். ஆனால் எங்களது கோரிக்கைகள் எதுவும் நிறைவேற்றப்படவில்லை. எனவே தொகுதி மக்களின் நிலைப்பாடு மற்றும் கோரிக்கைகளை முன்வைத்து தவெகவில் இணையும் நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்கிறோம்.
அதன்படி, பேரவை தலைவரிடம் எங்களது ராஜிநாமா கடிதங்களை வழங்கிவிட்டு ,முதலமைச்சரிடம் வாழ்த்து பெற்றோம். அம்மா உணவகத்தை திமுக அரசு வந்தவுடன் மூடிவிட்டது. ஆனால் முதலமைச்சர் அதை திறந்திருக்கிறார். இதுவே அவர் நல்ல ஆட்சியை வழங்குவார் என்று நம்பிக்கையை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது” என்றார்.