தவெக கூட்டணியில் வேட்பாளர்களாக களமிறங்கும் மரகதம் குமரவேல், சத்தியபாமா
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தது.
Published : September 10, 2026 at 12:09 PM IST
சென்னை: மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் த.வெ.க-வின் வேட்பாளர்களாக மரகதம் குமரவேல், சத்தியபாமா ஆகியோர் இன்று (செப்டம்பர் 10) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தது. இதையடுத்து, முதல் ஆளாக தி.மு.க சார்பில் மதுராந்தம் (தனி) தொகுதியில் பரந்தாமன் என்பவரும், தாராபுரத்தில் சுகன்யா என்பவரும் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டனர்.
த.வெ.க வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு
இந்நிலையில், நேற்று (செப்டம்பர் 9) த.வெ.க கூட்டணி கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில், காங்கிரஸ், மதிமுக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகிய கட்சிகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர். இதன் முடிவில், த.வெ.க தலைமையிலான கூட்டணிக்கு ‘மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி’ எனப் பெயரிடப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி சார்பில் மதுராந்தம் (தனி) மற்றும் தாராபுரம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்பாளர்கள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இதுத்தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில், “அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள மதுராந்தகம் (தனி) மற்றும் தாராபுரம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தலில் மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணி சார்பில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுவார்கள்.
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அதன்படி, மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் தவெகவின் துணைப் பொதுச் செயலாளர் மரகதம் குமரவேல் போட்டியிடவுள்ளார். தொடர்ந்து, தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் தவெகவின் திருப்பூர் தென்கிழக்கு மாவட்டக் கழகச் செயலாளரான பி.சத்தியபாமா போட்டியிடவுள்ளார்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது தவெக சார்பில் இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இருவரும், நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதே தொகுதிகளில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று பின்னர், பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.