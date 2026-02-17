''அமைச்சர் பிடிஆர் முன்னாள் உதவியாளர் மோசடி விவகாரம்'' - மேலும் பலர் கைதாக வாய்ப்பு; காவல்துறை தகவல்
அமைச்சரின் முன்னாள் உதவியாளர் ஜெய்பாலாஜியின் கூட்டாளிகள் இலக்குவன் மற்றும் அவரது சகோதரர் சிவப்பிரகாசம் கைது நடவடிக்கையில் இருந்து தப்பிக்கும் வகையில் வெளிநாடு தப்பி சென்றுவிட்டனர்.
மதுரை: அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் முன்னாள் உதவியாளர் மோசடி செய்த விவகாரத்தில் மேலும் பலர் கைது செய்யப்பட உள்ளதாக போலீஸ் வட்டாரம் கூறுகிறது.
மதுரை, ஆண்டாள்புரம் பகுதியில் விஸ்வாஸ் பிரமோட்டர்ஸ் நிறுவனம் உள்ளது. இதன் நிர்வாக இயக்குநராக சீத்தாராமன் (70) என்பவர் உள்ளார். இவர், கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 25 ஆம் தேதியன்று தகவல் தொழில் நுட்பத் துறை அமைச்சரின் முன்னாள் உதவியாளர் ஜெய்பாலாஜி என்பவர் மோசடியான வழியில் தன்னை ஏமாற்றி 78 லட்சம் மதிப்பில் மனைகளை கிரயம் செய்து மோசடி செய்ததாக கூறி மதுரை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார். அதன் அடிப்படையில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சரின் முன்னாள் உதவியாளரான மதுரை பேச்சியம்மன்படித்துறை பகுதியை சேர்ந்த ஜெய்பாலாஜி மற்றும் அவரது மனைவி கலாவதி ஆகிய இருவர் மீதும் மதுரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இதையடுத்து அமைச்சரின் உதவியாளர் பணியில் இருந்து ஜெய்பாலாஜி நீக்கப்பட்டுள்ளார். இதனை எதிர்த்து மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் கீழ் அமைச்சர் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி ஜெய்பாலாஜி சில மாதங்களுக்கு முன்பு லோக் ஆயுக்தா நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். இந்த வழக்கு வெகு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது. இந்த சூழலில் கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட FIR ன்படி ஜெய்பாலாஜி மற்றும் அவரது மனைவி கலாவதி ஆகிய இருவரையும் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கடந்த 6 ஆம் தேதி கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். பின்னர் நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் மதுரை மத்திய சிறையில் இருவரும் அடைக்கப்பட்டனர்.
இந்நிலையில் அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் முன்னாள் உதவியாளர் ஜெய்பாலாஜியை 5 நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க மதுரை மாநகர மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் உதவி ஆணையர் வினோதினி மதுரை மாவட்ட முதலாவது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனு மீதான விசாரணைக்கு பின்னர், நீதிபதி எம்.ஆனந்த் அமைச்சரின் முன்னாள் உதவியாளர் ஜெய்பாலாஜியை இரண்டு நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டார்.
அதன்படி நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதாவது ஜெய்பாலாஜி மற்றும் அவரது மனைவி கலாவதி ஆகியோர் கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு மருதம் லேண்ட் பிரமோட்டர்ஸ் எனும் நிறுவனத்தை தொடங்கி பல்வேறு ஊர்களில் கிளைகள் திறந்தனர். இதில் தவணை முறையில் 5 முதல் 7 ஆண்டுகள் பணம் கட்டினால் நிலம் தருவதாக ஏமாற்றி பொதுமக்களிடம் லட்சக்கணக்கில் பணம் முறைகேடு செய்து ரூ.100 கோடி வரை ஏமாற்றியது தெரிய வந்தது. மேலும் மதுரை அருகே தோப்பூர் உள்ளிட்ட பல ஊர்களில் நிலங்களை அபகரித்துள்ளதாகவும், இதில் காரைக்குடியை சேர்ந்த இலக்குவன் மற்றும் அவரது அண்ணன் சிவப்பிரகாசம் ஆகியோர் இணைந்து மோசடியில் ஈடுபட்டது, விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இந்த மோசடியில் ஜெய்பாலாஜியின் கூட்டாளி இலக்குவன் ஏற்கனவே திமுகவின் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு மாநில துணை அமைப்பாளராக இருந்தவர். பல்வேறு புகார்கள் காரணமாக திமுக தலைமை கடந்த ஆண்டே கட்சி அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து இவரை நீக்கியுள்ளது. மேலும் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டதால், கட்சி பெயரைத் தவறுதலாகப் பயன்படுத்தியதோடு அமைச்சர்கள் மற்றும் கட்சி தலைமைக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் விதமாக அவதூறுகளை பரப்பி செயல்பட்டு வந்தது விசாரணையில் தெரியவந்தது. இது தொடர்பாக தலைமைக்கு மதுரையைச் சேர்ந்த திமுகவினர் பல்வேறு புகார்களை அனுப்பி உள்ளனர். இதனால் திமுக இந்த வழக்கில் தனி கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
இதனை அறிந்த இலக்குவன் மற்றும் அவரது சகோதரர் சிவப்பிரகாசம் கைது நடவடிக்கையில் இருந்து தப்பிக்கும் வகையில் வெளிநாடு தப்பி சென்றுவிட்டனர். எனவே இவ்விவகாரத்தில் தொடர்புடைய நபர்கள், உதவியவர்கள், பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் என அனைவர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதோடு அவர்களும் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள் என காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளது.