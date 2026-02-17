தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கு இத்தனை திட்டங்களா? பட்ஜெட்டில் வெளியான அறிவிப்புகள்

தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கு இத்தனை திட்டங்களா? பட்ஜெட்டில் வெளியான அறிவிப்புகள்
பெரியாரின் சிந்தனைகளை இதுவரை ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, அரபு, இந்தி, குஜராத்தி உள்ளிட்ட 21 மொழிகளில் பல்வேறு நூல்களாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன என பட்ஜெட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Published : February 17, 2026 at 11:52 AM IST
சென்னை: தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்காக தமிழக பட்ஜெட்டில் பல அறிவிப்புகளை நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு வெளியிட்டுள்ளார்.
தமிழக இடைக்கால பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, சட்டமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்து உரையாற்றி வருகிறார். பல துறைகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு மற்றும் அடுத்தக்கட்ட மேம்பாடுக்கான அறிவிப்புகளை அவர் வெளியிட்டு வருகிறார்.
அந்த வகையில், தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்காகவும், உலகெங்கும் தமிழ் மொழியின் பெருமையை கொண்டு சேர்ப்பதற்காகவும் பல்வேறு அறிவிப்புகள் இந்த பட்ஜெட்டில் வெளியாகியுள்ளன. இதுதொடர்பாக வெளியான அறிவிப்பு விவரம்:
உலகப் பொதுமறையாம் திருக்குறளை, உலகமெங்கும் கொண்டு சேர்க்கும் இலக்குடன், ஐக்கிய நாடுகள் அவையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து மொழிகளிலும் அதனை மொழிபெயர்க்கும் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. மனோன்மணியம் சுந்தரனார் இயற்றிய, நம் உயிருக்கு நிகரான தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை தமிழ்நாட்டின் மாநிலப் பாடலாக இந்த அரசு அறிவித்துள்ளது.
பிற மொழி ஆதிக்கத்தில் இருந்து தமிழை காத்தல் மற்றும் செழுமையான தமிழ் படைப்புகளை தொடர்ந்து உருவாக்குோதல் ஆகிய பணிகளை பெரும் முனைப்போடு இந்த அரசு செய்து வருகிறது. பிற மொழி திணிப்பால் தமிழக்கு வந்த இடரினை எதிர்த்து போராடி உயிர் நீத்த மொழித்தீரர்களின் தியாகத்தை போற்றும் வகையில், ஜனவரி 25ஆம் தேதி தமிழ்மொழி தியாகி நாளாக கடைப்பிடித்திட இந்த அரசு ஆணை வெளியிட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: சட்டமன்றத்தில் 'மாபெரும் காது குத்தும் விழா': பட்ஜெட்டை விமர்சித்து அதிமுக அடித்த அழைப்பிதழ்
பிறநாட்டு அறிஞர் சாத்திரங்களை தமிழில் மொழிபெயர்ப்பதை போலவே, தமிழில் வெளியான சிறந்த நூல்களை ஆங்கிலம் முதலான அயல் மொழிகளில் மொழிபெயர்த்து வெளியிடும் முயற்சியான 'திசைதோறும் திராவிடம்' திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 74 நூல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
பெரியாரின் சிந்தனைகளை அயல் மொழிகளில் வெளியிடும் முயற்சியில் இதுவரை ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, அரபு, இந்தி, குஜராத்தி முதலான 21 மொழிகளில் பல்வேறு நூல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அண்ணல் அம்பேத்கரின் படைப்புகளை எளிய தமிழில் மொழி பெயர்த்து மக்கள் பதிப்பாக வெளியிட முடிவு செய்து, இதுவரை 27 தொகுதிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
தேமதுரத் தமிழோசை அகிலமெலாம் ஒலிக்கும் வகையில், 42 உலக நாடுகளில் 202 தொடர்பு மையங்களை ஏற்படுத்தி, அவற்றின் மூலம் மாணவர்களை ஒருங்கிணைத்து இணையவழித் தமிழ்க்கல்வி வழங்கப்படுகிறது. கணித்தமிழை வளர்த்தெடுக்கும் முன்னோடி முயற்சியாக, இந்தியாவில் வேறெந்த மாநிலமும் செய்திராத வகையில், பன்னாட்டுக் கணித்தமிழ்க் கருத்தரங்கம் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது" என்பன போன்ற அறிவிப்புகள் பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றுள்ளன.