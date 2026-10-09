அரசுப் பள்ளி குடிநீர் தொட்டியில் மலம் கலந்தது யார்? எஸ்.பி. விளக்கம்
எந்த உள்நோக்கமும் இன்றி விளையாட்டுத்தனமாக சிறுவர்கள் இச்செயலில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்துள்ளதாக திண்டுக்கல் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 9, 2026 at 9:02 PM IST
திண்டுக்கல்: பழனி அருகே பள்ளி குடிநீர் தொட்டியில் மலம் கலந்த விவகாரத்தில் இரண்டு சிறுவர்களிடம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி அருகே மானூர் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் அரசுத் தொடக்கப் பள்ளியில் 80-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், காலாண்டு தேர்வு விடுமுறை முடிந்து கடந்த அக்.05- ஆம் தேதி அன்று பள்ளி மீண்டும் திறக்கப்பட்டது. அப்போது, பள்ளியில் இருந்த குடிநீர் தொட்டியில் மலம் போன்றப் பொருள் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் ஜெயக்குமார் மற்றும் ஆசிரியர்கள், உடனடியாக குடிநீர் தொட்டியை நேரில் பார்வையிட்டுள்ளனர். அப்போது, குடிநீர் தொட்டியில் மலம் கலந்திருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். அத்துடன், ஊழியர்களைக் கொண்டு குடிநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு தகவல் அறிந்த மாணவ, மாணவிகளின் பெற்றோர் கடும் அதிர்ச்சியடைந்ததுடன் பள்ளி வந்து தலைமையாசிரியரையும் முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து, பள்ளியில் மலம் கலந்த விவகாரம் குறித்து தலைமையாசிரியர் ஜெயக்குமார், கீரனூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர், தனிப்படை அமைத்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இது குறித்து இன்று (அக்.09) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த திண்டுக்கல் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார், "பள்ளியின் குடிநீர் தொட்டியில் மலம் போன்ற பொருள் கலந்திருப்பது தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் தனிப்படை அமைத்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
விசாரணையில், பள்ளி மைதானத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த அதே பகுதியைச் சேர்ந்த 11 வயது சிறுவர்கள் இருவர் இந்தச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்துள்ளது. அவர்கள் எந்த உள்நோக்கமும் இன்றி விளையாட்டுத்தனமாக இச்செயலில் ஈடுபட்டதும் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பான விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
குடிநீர் தொட்டியில் சிறுவர்களே மலம் கலந்திருப்பது பொதுமக்களையும், மாணவ, மாணவிகளின் பெற்றோரையும் அதிர்ச்சியடையச் செய்துள்ளது.