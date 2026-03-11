ETV Bharat / state

தேர்தல் நடத்தை விதி: அர்ச்சனா பட்நாயக்கிடம் கோவை நகை உற்பத்தியாளர் சங்கம் முக்கிய கோரிக்கை

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்படுத்தப்படும் போதெல்லாம் தேர்தல் அதிகாரிகளின் முறையற்ற முறையில் தங்கத்தை பறிமுதல் செய்வதாக முத்து வெங்கட்ராம் குறிப்பிட்டார்.

கோவை நகை உற்பத்தியாளர் சங்கத் தலைவர் முத்து வெங்கட்ராம்
கோவை நகை உற்பத்தியாளர் சங்கத் தலைவர் முத்து வெங்கட்ராம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 11, 2026 at 3:39 PM IST

சென்னை: தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்தால், தங்க நகை உற்பத்தியாளர்கள் எளிதாக வணிகம் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்திடம், கோவை நகை உற்பத்தியாளர் சங்கம் கோரிக்கை வைத்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் விரைவில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் மாநிலம் முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வரும். இதன் காரணமாக, அரசியல் கட்சிகள் பணப்பட்டுவாடா, பரிசுப் பொருட்கள் வழங்க தடை செய்யப்படும். இந்த நடவடிக்கைகளின்கீழ் பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகளுக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்படும். இந்த நிலையில், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்தால், தங்க நகை உற்பத்தியாளர்களுக்கு எளிதாக வணிகம் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்திடம், கோவை நகை உற்பத்தியாளர் சங்கம் கோரிக்கை வைத்துள்ளது.

இது தொடர்பாக, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்கை, கோவை நகை உற்பத்தியாளர் சங்கத் தலைவர் முத்து வெங்கட்ராம் இன்று சந்தித்தார்.

அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ''தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்டநாயக்கை இன்று சந்தித்து பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைத்தோம். அதன்படி, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ள போது தங்க நகை உற்பத்தியாளர்களுக்கு எளிதாக வணிகம் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டோம். நாடு முழுவதும் தினமும் 200 கிலோ தங்க நகைகளை உற்பத்தி செய்கிறோம். தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்படுத்தப்படும் போதெல்லாம் தேர்தல் அதிகாரிகளின் முறையற்ற முறையில் தங்கத்தை பறிமுதல் செய்கிறார்கள்.

இதனால் தொழில் நடத்துவதற்கு சிரமமாக உள்ளது. எந்த அரசியல் கட்சி மற்றும் செயல்பாடுகளுடனும் தொடர்பில்லாத நாங்கள் தொழில் துறையின் தேவைக்கேற்ப புதிய தங்க நகைகளை உற்பத்தி செய்கிறோம். அதனை சாலை, ரயில் மற்றும் விமானம் மூலம் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து வியாபாரிகளுக்கும் வழங்குகிறோம்.

ஜிஎஸ்டி மற்றும் வருமான வரிச் சட்டத்தின் விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுகிறோம். எனவே, 2024 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலின் போது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதை போல, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் 2 ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள், 2 வருமான வரி அதிகாரிகள் மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் ஆகியோர் அடங்கிய குழுவை அமைக்க பரிசீலிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளோம்'' என்றார்.

