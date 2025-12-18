ETV Bharat / state

“யாரு தீயசக்தி? ஒத்தையா பேச தயாரா மிஸ்டர் விஜய்” - மன்சூர் அலி கான்

100 நாள் வேலை திட்டத்தில் இருந்து மகாத்மா காந்தி பெயரை ஒழித்து, நிதியும் ஒதுக்காமல் களவாணித்தனம் செய்கிற பாஜக தீயசக்தி இல்லையா விஜய்? என நடிகர் மன்சூர் அலி கான் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நடிகர் மன்சூர் அலிகான்
நடிகர் மன்சூர் அலிகான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 18, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read
சென்னை: திமுகவை தீயசக்தி என்று கூறிய விஜய்க்கு பாஜக தீயசக்தியாக தெரியவில்லையா? என நடிகர் மன்சூர் அலி கான் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் இன்று (டிச.18) பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது, திமுக ஒரு தீயசக்தி. ஆனால், தவெக தூய சக்தி. அதனால் தான் தவெகவைப் பார்த்து திமுக அஞ்சி நடுங்குகிறது என விமர்சித்துள்ளார். இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக நடிகர் மன்சூர் அலி கான் தனது கண்டன அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார். அதில்,

  1. “இந்தியாவை ஆளக் கூடிய பாஜக தீயசக்தி. 2014-ல் இருந்து E.V.M வச்சு பதவியை விட்டு இறங்காம, பாசிச ஆட்சி நடத்துகிறார்களே அது உங்க கண்ணுக்கு தெரியலையா விஜய்! இல்ல எஜமான விசுவாசமா?
  2. நீட்'ட யாரு கொண்டு வந்தா? தீயசக்தி பாஜக இல்லையா விஜய்?
  3. 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் இருந்து மகாத்மா காந்தி பெயரை ஒழித்து, நிதியும் ஒதுக்காமல் களவாணித்தனம் செய்கிற பாஜக தீயசக்தி இல்லையா விஜய்?
  4. திருப்பரங்குன்றத்தில் கலவரத்தை ஏற்படுத்தி, தமிழ்நாட்டைக் கபளீகரம் பண்ணி ரத்த ஆறு ஓட வைக்க நினைத்த பாஜக தீயசக்தி இல்லையா? பாதுகாத்த திமுக அரசு உன் கண்ணுக்கு தீயசக்தியா விஜய்?
  5. எல்லா பொதுத் துறை நிறுவனங்களையும் வித்து ஏப்பம் விட்டு விட்டு, இந்தியாவுக்கென்று சொந்தமா ஒரு ஏர்லைன்ஸ் கூட இல்லாத நாடா, மக்களை பிச்சைக்காரங்களா மாற்றிய பாஜக தீயசக்தியா தெரியலையா விஜய்?
  6. ஒரு சாமியாரால் நடத்தப்படுகிற இண்டிகோ 1,000 விமானங்கள் திடீர்னு கேன்சல் செய்யப்பட்டு, லட்சக்கணக்கான பயணிகள் அவதிப்பட்டு, உலகமே இந்தியாவைக் காறி துப்புச்சே, அப்ப பாஜக ஒரு தீயசக்தியா தெரியலையா மிஸ்டர் விஜய்?
  7. SIR அமல்படுத்தி EVM மூலம், அயோக்கியத்தனம் பண்ணி, பீகார், மஹாராஷ்டிரா, ஹரியானா என்று தேர்தல் ஆணையரை அவங்க வீட்டு வேலைக்காரனா மாத்தி, அதுக்குன்னே சட்டத் திருத்தம் செஞ்சு, மொள்ளமாறித்தனம் செஞ்சு, டெல்லியில் உட்கார்ந்து அம்பேத்கர், பெரியார் சிலைகளைக் கூட உடைக்கனும்னு துடிக்கிற தீயசக்தி பிஜேபி'ன்னு உங்கள் அறிவுக்கு படலையா விஜய்? இது மாதிரி 100 கேள்விகள் இருக்கு. அதனை பொதுவெளியில் பேச நான் ஒத்தையா வாரேன்.. அதே போல நீங்கள் தயாரா விஜய்?

மனப்பாடம் செய்து காச்சு மூச்சுண்ணு கத்தினாலும், நீங்கள் MGR, அண்ணா ஆக முடியாது. Y, G என எந்த பாதுகாப்பும் இல்லாமல் மக்கள் தான் எனக்கு பாதுகாப்புன்னு வாங்க. தோள் கொடுப்பான் தோழன். பாவம் பச்சை புள்ளைங்க நிலாவ பிடிக்க ஆசைப்படக் கூடாது. உங்களுக்கு நிறைய ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களெல்லாம் நீங்க நல்லா டான்ஸ் ஆடி நடிக்கறதத் தான் விரும்புவாங்க! சீமான் ஒரு பக்கம் நெஞ்சு வெடிக்க கத்தறது பத்தாதுண்ணு... நீங்க வேற நெஞ்சு புடைக்க கத்தாதீங்க! பாஜகவையும், மதவாதத்தையும் ஒழியுங்கள்! தூய சக்தி தமிழக மக்கள் தான். அவங்க முடிவு அதிரடியா இருக்கும்.

இதையும் படிங்க: எம்.ஜி.ஆருக்கு அடுத்தது விஜய் தான் - செங்கோட்டையன் புகழாரம்

பெண்கள் பாதுகாப்பு பற்றி பேசும் நீங்க, நிதிஷ் குமார் பர்தாவ தூக்கி பார்த்த சம்பவம் குறித்து கேக்க மாட்டீங்களா? சட்டம் ஒழுங்குனா என்ன விலையென்று கேட்குதே மோடி அரசு. அவர்களுடன் ஒருமுறை விமானத்தில் சென்று வாருங்கள் என் அன்புத் தம்பி விஜய். 250 நாட்டுக்கு உங்கள் பிரதமர் மோடி போனாரே, அது அதானி கம்பெனிக்கு வியாபார ஒப்பந்தம் போடத் தான் என்பதுகூட தெரியாத நல்ல சக்தியா.. அப்பாவியா இருக்காதப்பா விஜய்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

