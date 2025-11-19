பிரசாந்த் கிஷோருக்கு ஏற்பட்ட நிலைதான் விஜய்க்கு ஏற்படும் - மன்சூர் அலிகான்
பீகார் தேர்தலில் பிரசாந்த் கிஷோருக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை தமிழ்நாட்டில் விஜய்க்கு ஏற்படலாம் என நடிகர் மன்சூர் அலிகான் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 19, 2025 at 6:05 PM IST
சென்னை: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வென்று மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என நடிகர் மன்சூர் அலிகான் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
வாக்காளர் சிறப்புத் திருத்தம் தொடர்பாக நடிகர் மன்சூர் அலிகான் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசுகையில், ”எஸ்.ஐ.ஆர் வைத்து நம்மை அடிமையாக்க நினைக்கின்றனர். எஸ்.ஐ.ஆர் படிவத்தை நிரப்பி கொடுக்க வேண்டும் என எனது வழக்கறிஞரிடம் படிவத்தை கொடுத்த போது, ’நீ இரண்டு கொலை செய்து விட்டு கூட வா, நான் உனக்கு ஜாமீன் வாங்கி கொடுக்கிறேன். ஆனால் இந்த படிவத்தை நிரப்ப சொல்லாதே’ என கூறினார்கள். அந்த அளவுக்கு அது கடினமாக இருக்கிறது.
எஸ்.ஐ.ஆர் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நமக்கு அது தேவை இல்லாதது. அனைத்து அடையாள அட்டைகளையும் நான் வைத்துள்ளேன். மேலும் இந்த எஸ்.ஐ.ஆர் நிறுத்த முதலமைச்சர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நேற்று வந்த வெளிமாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஓட்டு கொடுத்துவிட்டு போய் விடுவீர்கள். மத்திய அரசை சேர்ந்த எவனும் தமிழ்நாட்டுக்குள் வர முடியாது என தேர்தல் ஆணையத்தை நான் கடுமையாக எச்சரிக்கிறேன். எஸ்.ஐ.ஆரை நீங்கள் மேலும் கண்டு கொள்ளாமல் விட்டால், தமிழ்நாட்டில் போராட்டம் வெடிக்கும்” என்றார்.
தற்போது தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக்பாஸ் குறித்து என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்கிற செய்தியாளர் கேள்விக்கு, “இங்கு வந்து பிக்பாஸ் தடை என சொல்ல வேண்டாம். நீங்கள் ஏன் பிக்பாஸை பார்க்கிறீர்கள், விரைவாக உறங்கிவிடுங்கள்” என்றார்.
மேலும் தவெக தலைவர் விஜயை விமர்சித்து பேசிய மன்சூர் அலிகான், ”பாஜகவை ஆதரிக்கும் கட்சிகள் அனைத்தும் பாசிச கட்சிகள். திமுகவை இத்தனை காலம் எதிர்த்த நானே சொல்கிறேன், திமுக தான் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும். நானே திமுகவுக்கு பிரச்சாரம் செய்வேன், விஜய் போல வானத்தில் சுற்றிக் கொண்டு இருக்க மாட்டேன். நிச்சயமாக எனது கால் தடம் தரையில் படும்.
|இதையும் படிங்க: ''தேவயானிக்கு பதில் விஜயலட்சுமி வந்திருக்கலாம்'' - விஜயின் 'ப்ரண்ட்ஸ்' படம் ரீ ரிலீஸ் விழாவில் இயக்குநர் பேரரசு பேச்சு!
பீகார் தேர்தலில் பிரசாந்த் கிஷோருக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை விஜய்க்கும் ஏற்படலாம். நான் கடந்த செய்தியாளரை சந்திப்பில் விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசிய போது எனக்கு எத்தனையோ பேர் அழைத்து பேசினார்கள். விஜய்யிடம் இருந்து எனக்கு ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு கூட வரவில்லை, அவருடன் 10க்கும் மேற்பட்ட படங்கள் நடித்துள்ளேன். விஜய் அதிகம் சம்பாதித்து சொத்து சேர்த்து வைத்துள்ளார். அரசியலில் நிச்சியமாக அவர் நினைப்பது போல் நடக்காது” என்றார்.