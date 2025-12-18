ETV Bharat / state

பட்டினமருதூரில் கள ஆய்வு... ஆர்வத்துடன் பங்கேற்ற மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலை. மாணவர்கள்

அரிய தொல்பொருட்கள் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் இருப்பதைக் கண்ட மாணவர்கள், அவற்றை பாதுகாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர்.

பட்டினமருதூரில் ஆய்வு செய்த மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக மாணவ, மாணவிகள்
பட்டினமருதூரில் ஆய்வு செய்த மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக மாணவ, மாணவிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
December 18, 2025

தூத்துக்குடி: பட்டினமருதூரில் பகுதியில் நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக மாணவ, மாணவிகள் ஆர்வமுடன் தொல்லியல் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஓட்டப்பிடாரம் அருகே அமைந்துள்ள பட்டினமருதூரில், தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட தொல்லியல் களம் ஒன்று அமைந்துள்ளது. இங்கு நீண்டகாலமாக தொல்பொருள் ஆய்வை தொல்லியல் ஆர்வலர் ராஜேஷ் செல்வரதி நடத்தி வருகிறார்.

இந்த நிலையில், சமீபத்திய கனமழையால் பட்டினமருதூர் பகுதியில் ஏற்பட்ட மண் அரிப்பால் வெளி வந்த வரலாற்று தொன்மங்கள் மற்றும் புதை படிமங்கள் போன்றவற்றை ஆவணங்களாக்கி, வரலாற்று உண்மைகள் விரைவில் வெளிவர வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தின் தொல்லியல் துறை தலைவர் சுதாகர் தலைமையில் பேராசிரியர்கள் மதிவாணன் மற்றும் சந்தியா, கடல் உயிரி தொழில்நுட்ப வல்லுநர் முனியாண்டி பாலு மற்றும் 24 மாணவர்கள் பார்வையிட்டனர்.

பட்டினமருதூரில் கண்டெடுக்கப்பட்ட மண்பாண்டங்கள்
பட்டினமருதூரில் கண்டெடுக்கப்பட்ட மண்பாண்டங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவர்களுக்கு பட்டினமருதூரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருட்கள் குறித்து தொல்லியல் ஆர்வலர் ராஜேஷ் செல்வரதி எடுத்துரைத்தார். மேலும், ஆவணப்படுத்தப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் பழங்கால வரைபடத்தின்படி பட்டினமருதூர், வெப்பலோடை, பனையூர் மற்றும் காயல்பட்டினம் போன்ற கிழக்கு கடற்கரைப் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட பெரும் இயற்கை சீர்குலைவுகளின் மூல காரணங்களைக் கண்டறியும் பொருட்டு, பிரம்மாண்டமான கடல் புதைபடிமங்கள், சுண்ணாம்பு படிமக் கட்டமைப்புகள், படிவுப்பாறை அடுக்குகள் மற்றும் பழங்கால கட்டட அமைப்புகள் குறித்து முறையான ஆய்வு மேற்கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத், இந்திய புவியியல் ஆய்வுத் துறை மற்றும் இந்திய விலங்கியல் ஆய்வுத் துறைக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளதையும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு எடுத்து கூறினார்.

தொடர்ந்து தொல்லியல் ஆர்வலர் ராஜேஷ் செல்வரதி கூறுகையில், "சமீபத்தில் பெய்த கனமழையால் பட்டினமருதூர் பகுதியிலிருந்த தொல்பொருட்கள் வெளிப்பட்டன. அங்கு பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் ஆர்வத்துடன் கள ஆய்வு மேற்கொண்டனர். மேலும் 300 ஏக்கர் பரப்பளவுள்ள ஒரு பகுதியில் மாநில தொல்லியல் துறை விரைவில் அகழ்வாராய்ச்சி நடத்தப்போவதாகவும் அறிவித்துள்ளது.

சங்கு வலையல்கள் மற்றும் பாசி மணிகள்
சங்கு வலையல்கள் மற்றும் பாசி மணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கடற்கரை ஓரத்திலிருந்த மணல் மேடுகள், மூதாதையர்களின் பழங்கால தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் கலாச்சாரங்கள் குறித்த மிகப்பழமையான கதைகளை நமக்கு வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது. அவைகளில் ஏராளமான சங்குகளின் சிதறல்கள், பல்வேறு வகையான மட்பாண்டங்கள், மணிகள், செலாடன் பாத்திரங்களின் சிதறல்கள், கட்டடங்களின் எச்சங்களும் அடங்கும். இதனைப் பார்த்து வியந்த மாணவ, மாணவிகள் இவ்வளவு மதிப்புமிக்க அரிய தொல்பொருட்கள் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் இருப்பதை கண்டு மிகவும் வருத்தம் அடைந்தனர்" என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய மாணவர்கள், "களத்திலிருந்து ஆவணப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக நாங்கள் பலவற்றை சேகரித்தோம், கற்றுக் கொண்டோம். அதனை ஆய்வும் செய்தோம். அவற்றில் பல்வேறு வகையான புதைபடிமங்கள், ரத்தினக் கற்களின் சிதறல்கள், ரத்தினக் கற்களால் ஆன மணிகள், சங்குகளால் ஆன மணிகள், சங்கு ஆபரணங்கள் தயாரிப்புத் தொழில்நுட்பங்களின் வெவ்வேறு கட்டங்களுக்கான சான்றுகள், மணல் மற்றும் சுண்ணாம்பு கலவையால் செய்யப்பட்ட அமைப்பு ஆகியவை கண்டெடுக்கப்பட்டன.

மேலும், பல்வேறு வகையான மட்பாண்டங்கள், கங்கோ வம்சத்தை போன்ற கிடாலா பாணி கோட்டு வடிவங்களைக் கொண்ட மட்பாண்டங்கள், இரும்பு மற்றும் இரும்பு அல்லாத உலோகச் சிதறல்கள், பழங்கால நாணயங்கள், பளபளப்பூட்டப்பட்ட மற்றும் வர்ணம் பூசப்பட்ட பழங்கால மட்பாண்டங்கள், கருப்பு வளையல் சிதறல்கள், கண்ணாடி பாத்திரச் சிதறல்கள், புதைபடிமமான பிசின் போன்ற பொருள்களை ஆய்வு செய்தோம். இந்த மதிப்பு மிக்க அரிய தொல்பொருட்கள் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் இருக்கிறது. எனவே, இதனைப் பாதுகாக்க தமிழ்நாடு அரசு முன் வர வேண்டும்" என கோரிக்கை வைத்தனர்.

