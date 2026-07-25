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குடைவரைக் கோயில் போல கட்டப்பட்ட உத்தரகோசமங்கை கோயிலைப் பார்த்து வியந்த மாணவர்கள்

கோயிலின் தொன்மைச் சிறப்பை ராமநாதபுரம் தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் வே.ராஜகுரு மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார்.

களப்பயணம் மேற்கொண்ட மாணவர்களுக்கு கோயிலின் சிறப்பை எடுத்துரைத்த ராமநாதபுரம் தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் வே.ராஜகுரு
களப்பயணம் மேற்கொண்ட மாணவர்களுக்கு கோயிலின் சிறப்பை எடுத்துரைத்த ராமநாதபுரம் தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் வே.ராஜகுரு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 4:13 PM IST

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ராமநாதபுரம்: மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக் கழக தொல்லியல் துறை மாணவர்கள் குடைவரைக் கோயில் போல கட்டப்பட்ட உத்தரகோசமங்கை கோயிலைக் கண்டு வியந்தனர்.

திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக் கழக தொல்லியல் துறை மாணவர்கள், துறைத் தலைவர் பேராசிரியர் சுதாகர் தலைமையில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் தொல்லியல் சிறப்பை அறிய இன்று (ஜூலை 25) களப்பயணம் மேற்கொண்டனர். மாவட்டத்தின் தொன்மைச் சிறப்பை ராமநாதபுரம் தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் வே.ராஜகுரு மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார்.

அவர் கூறுகையில், "பழைய கற்காலம் முதல் தொடர்ந்து வரும் பரிணாம வளர்ச்சியை அடையாளப்படுத்தும் தொல்லியல் மற்றும் பண்பாட்டுச் சான்றுகள் அதிகம் கொண்ட மாவட்டம் ராமநாதபுரம். குறிஞ்சி தவிர்த்து மற்ற நால்வகை நிலங்களும் இங்கு உள்ளன.

களப்பயணம் மேற்கொண்ட மாணவர்கள்
களப்பயணம் மேற்கொண்ட மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இனப்பெருக்கம் செய்ய இங்குள்ள கண்மாய்களைத் தேடி உலகம் முழுவதும் உள்ள பறவைகள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக வருகின்றன. வறண்ட பகுதிகளாக அறியப்படும் முதுகுளத்தூர், கடலாடி பகுதிகளுக்கு அதிகளவு வெளிநாட்டு பறவைகள் வருகிறது. உலகின் மிகப் பெரியதும், அதிக வாழ்நாளை கொண்டதுமான பொந்தன்புளி மரங்கள் இம்மாவட்டத்தின் பல ஊர்களில் உள்ளன.

குண்டாற்று பகுதியில் கீழைப் பழங்கற்காலத்தை சேர்ந்த கற்கோடாரி, 20-க்கும் மேற்பட்ட ஊர்களில் நுண்கற்காலக் கருவிகள், இரண்டு ஊர்களில் புதிய கற்கால சிறிய கைக்கோடாரிகள், 70க்கும் மேற்பட்ட ஊர்களில் இரும்புக் கால தடயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. வைகை நதியை அடிப்படையாக வைத்து மழைக்காலத்தில் பெய்யும் நீரை முழுமையாக தேக்கி வைக்க பாண்டியர் அமைத்த சங்கிலித் தொடர் கண்மாய்களை சேதுபதிகள் தொடர்ந்து பராமரித்து மேம்படுத்தினர்.

எழுத்துகளின்றி முத்திரைப் பொறிப்புடன் காணப்படும் மிகப் பழமையான முத்திரைக் காசுகள் ராமநாதபுரத்தில் கிடைத்துள்ளன. அகழாய்வுகளில் பெரிய பட்டினத்தில் சங்க கால சேரர், பாண்டியர் காசுகளும், அழகன் குளத்தில் ரோமானியர் காசுகள், சங்க கால பாண்டியர் காசும் கிடைத்துள்ளன.

தேவாரப்பாடல் பெற்ற ராமேஸ்வரமும், திருவாடானையும் இலக்கியச் சான்று அடிப்படையில் கி.பி. 7 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவை. கருவறையைச் சுற்றி வர அமைக்கப்படும் சுற்றுப் பாதையை சாந்தாரம் என்பர். தஞ்சாவூர், கங்கை கொண்ட சோழபுர கோயில்களில் இந்த அமைப்பு உள்ளது.

கோயிலுக்குள் உள்ள சிலைகளை ரசித்த மாணவர்கள்
கோயிலுக்குள் உள்ள சிலைகளை ரசித்த மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மாவட்டத்தில் உள்ள திருமால் கோயில்களில் பெரியது திருப்புல்லாணி கோயில். இங்குதான் மாவட்டத்தில் அதிக கல்வெட்டுகள் உள்ளன. கோயில்கள் பெரும்பாலும் கடற்கரைப் பாறைக் கற்களை கொண்டு கலைநயத்துடன் கட்டப்பட்டுள்ளன. கிழக்கு கடற்கரைகளில் துறைமுக நகரமாக உள்ள ஊர்களிலும், வணிகப் பெருவழிகளில் பல சாலைகள் சந்திக்கும் ஊர்களிலும் கோயில்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன.

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உயரமான அடித்தளத்துடன் மாடி போன்ற அமைப்பில் கட்டப்பட்டவை மாடக் கோயில்கள் எனப்படும். முற்கால பாண்டியர்களால் 8-ம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட ஒரேயொரு மாடக்கோயில் உத்தரகோசமங்கை உமா மகேஸ்வரர் சன்னதி ஆகும். இங்கு உமா, மகேஸ்வரராக சிவன், பார்வதி அமர்ந்தநிலையில் காட்சி தருகிறார்கள்' என்றார்.

கடற்கரை பாறைகளில் குடைவரை கோயில் போலக் கட்டப்பட்டுள்ள உமா மகேஸ்வரர் சன்னதியின் கட்டட கலை சிறப்பை கண்டு மாணவர்கள் வியந்தனர். பின்னர் திருப்புல்லாணி கோயில், அரண்மனை, உப்பங்கழி, ராமநாதபுரம் சேதுபதி அரண்மனை ஆகியவற்றை பார்வையிட்டனர்.

TAGGED:

உத்தரகோசமங்கை கோயில்
MANONMANIAM SUNDARANAR UNIVERSITY
UTHIRAKOSAMANGAI TEMPLE
ROCK CUT TEMPLE
RAMANATHAPURAM TEMPLE

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