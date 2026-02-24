ETV Bharat / state

சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக - பாஜக இடையே தான் போட்டி: அதிமுகவை புறக்கணித்த மனோஜ் பாண்டியன்

வாழ்க்கை முழுவதும் போராட்டத்தை சந்தித்து, மிசாவில் கைதாகி, ஓராண்டு சிறை தண்டனை அனுபவித்த ஸ்டாலினுக்கு தான் தலைவருக்கான எல்லா தகுதியும் இருக்கிறது என மனோஜ் பாண்டியன் கூறினார்.

பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய மனோஜ் பாண்டியன்
பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய மனோஜ் பாண்டியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
திருநெல்வேலி: வரும் தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் திமுக - பாஜக இடையே தான் போட்டி என்று முன்னாள் எம்எல்ஏ மனோஜ் பாண்டியன் கூறியுள்ளது அதிமுகவினரை கொதிப்படைய செய்துள்ளது.

தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அதிமுக எம்எல்ஏவாகவும், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளராகவும் இருந்தவர் மனோஜ் பாண்டியன். இதனிடையே, அண்மையில் அவர் திமுகவில் இணைந்ததை அடுத்து, அக்கட்சிக்காக தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

அந்த வகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் நடைபெற்ற 'தமிழ்நாடு தலை குனியாது' பரப்புரை பொதுக் கூட்டத்தில் அவர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.

அப்போது அவர் பேசுகையில், "தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வரும் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் மூலமாக ஒவ்வொரு தாய்மாருக்கும் இதுவரை ரூ. 34 ஆயிரம் கிடைத்துள்ளது. ஆனால், அதிமுக ஆட்சியில் என்ன செய்தார்கள்? எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்தை டெல்லியில் அடகு வைத்ததை தவிர, வேறு எதுவும் செய்யவில்லை.

வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் போராட்டம், மிசாவில் கைது, ஓராண்டு சிறை என பல அடிகளை பட்டு படிப்படியாக உயர்ந்து வந்த ஒரு தலைவர் ஸ்டாலின். அவருக்கு தலைவராக இருப்பதற்கு எல்லா தகுதிகளும் இருக்கின்றன. ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது?

சிலுவம்பாளையம் பஞ்சாயத்தில் பிறந்தவர் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஆனால், அதே சிலுவம்பாளையம் பஞ்சாயத்து தேர்தலில் 1986 -ல் பஞ்சாயத்து தேர்தலில் போட்டியிட்டு தோற்றவர் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி. அவரை தலைவராக ஏற்க முடியுமா? என்று எண்ணி பார்த்து தான் திமுகவில் இணைந்தேன். அதை நினைத்து பெருமைப்படுகிறேன்.

2016 ஆம் ஆண்டு கூவத்தூரில் உதயமானது தான் தற்போது இருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் அதிமுக. எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு சரியில்லை எனக் கூறுகிறார். கொடநாடு விவகாரத்தில் எந்த விசாரணையையும் செய்யாத இவர், சட்டம் ஒழுங்கு பற்றி பேசலாமா?

எனவே, வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவுக்கும், பாஜகவுக்கும் இடையே தான் போட்டி இருக்கும். தேர்தலுக்கு பிறகு, அதிமுகவை பாஜக அழித்துவிடும்" என மனோஜ் பாண்டியன் பேசினார்.

மனோஜ் பாண்டியன்
திமுக பாஜக
சட்டமன்றத் தேர்தல்
ASSEMBLY ELECTION
MANOJ PANDIAN

