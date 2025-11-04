ETV Bharat / state

எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் மனோஜ் பாண்டியன்! உடனடியாக ஏற்றுக் கொண்ட சபாநாயகர் அப்பாவு!

அதிமுகவை அழித்துவிட்டு பாஜக வளருவதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அனைத்து வழிகளையும் செய்து வருவதாக மனோஜ் பாண்டியன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

பதவியை ராஜினாமா செய்தார் மனோஜ் பாண்டியன்
பதவியை ராஜினாமா செய்தார் மனோஜ் பாண்டியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 4, 2025 at 7:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆலங்குளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மனோஜ் பாண்டியன், சபாநாயகரிடம் தனது ராஜிநாமா கடிதத்தை வழங்கினார்.

தென்காசி மாவட்டம், ஆலங்குளம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் மனோஜ் பாண்டியன். இவர் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளராக இருந்து வந்தார். இதனால் இபிஎஸ் அவரை அதிமுகவில் இருந்து பல மாதங்களுக்கு முன்பு நீக்கினார். ஓபிஎஸ் உடன் தொடர்ந்து அரசியல்ரீதியாக பயணித்து வந்த அவர், இன்று காலை யாரும் எதிர்பாராத வகையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் தன்னை திமுகவில் இணைத்து கொண்டார். இந்நிலையில், மாலை சபாநாயகர் அப்பாவுவிடம் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்ததற்கான கடிதத்தை அவர் நேரில் வழங்கினார்.

இதைத் தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஆலங்குளம் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நான் எனது பதவி விலகல் கடிதத்தை சட்டமன்ற விதிபடி சபாநாயகரிடம் அளித்துள்ளேன். என்னுடைய கடிதத்தை சபாநாயகர் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார். ஆலங்குளம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக தொகுதி மக்களுக்காக சட்டமன்றத்தில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தேன்.

ஆனால், என்னை பேச அனுமதிக்க கூடாது என்று பல தடைகளை அதிமுகவில் இருந்தவர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள். ஆனால், சபாநாயகர் அப்பாவு பல நேரங்களில் என்னுடைய கோரிக்கையில் உள்ள நியாயத்தை உணர்ந்து எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்தார். நான் முதல்வரிடம் வலியுறுத்தி கேட்ட அனைத்து கோரிக்கைகளும் ஆலங்குளம் தொகுதியில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த நேரத்தில் அதற்காக முதல்வருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ராஜிநாமா தொடர்பாக ஓபிஎஸ்ஸுடம் தொலைபேசியில் தெரிவித்தேன். ஓபிஎஸ் மீது எனக்கு எப்போதும் மரியாதை உள்ளது. மக்களுக்கு பணியாற்ற ஒரு இயக்கம் தேவை, திராவிட கொள்கைகளை பாதுகாக்கும் இயக்கம் திமுக என்பதால் தற்போது அக்கட்சியில் இணைந்துள்ளேன்.

தற்போது இருப்பது உண்மையான அதிமுக அல்ல, எடப்பாடி அதிமுக மட்டுமே தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ளது. அந்த அதிமுகவும், பாஜகவின் கிளையாக செயல்படுகிறது. இதற்கெல்லாம் வரும் தேர்தலில் மக்கள் பதிலடி தருவார்கள். அதிமுகவை அழித்துவிட்டு பாஜக வளருவதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அனைத்து வழிகளையும் செய்து வருகிறார். திராவிட கொள்கைகளை பாதுகாத்து வரும் ஒரு இயக்கத்துடன் என்னை இணைத்துள்ளேன். சட்டப்படி என்ன முடிவு எடுக்க வேண்டுமோ எடுத்துள்ளேன்" என்றார்

TAGGED:

MANOJ PANDIAN
RESIGN
MLA
மனோஜ் பாண்டியன்
MANOJ PANDIAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.