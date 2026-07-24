மன்னார்குடி எம்எல்ஏ காமராஜை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் - அமமுக சார்பில் சபாநாயரிடம் புகார்
மே-13ஆம் தேதி தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின்போது கட்சி தலைமையின் முடிவுக்கு எதிராக காமராஜ் வாக்களித்தார்.
Published : July 24, 2026 at 3:43 PM IST
சென்னை: மன்னார்குடி எம்.எல்.ஏ காமராஜை தகுதி நீக்கம் செய்யக் கோரி சபாநாயகரிடம் அமமுக சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அமமுக சார்பில் மன்னார்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்ட காமராஜ் வெற்றி பெற்றிருந்தார். 108 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருந்த தமிழக வெற்றிக் கழகம், ஆட்சி அமைக்க பெரும்பான்மை இல்லாத சூழலில் மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவை நாடியது.
அந்த சூழலில் கடந்த மே 8-ஆம் தேதி இரவு திடீரென அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி தினகரன், தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அல்ரேக்கரை சந்தித்து, எங்கள் கட்சியின் எம்எல்ஏவை காணவில்லை என்று புகார் அளித்தார்.
மேலும், எம்எல்ஏ காணாமல் போனதற்கு காரணம் குதிரை பேரமாக இருக்கலாம். எனவே இதுகுறித்து விசாரிக்க வேண்டும் எனவும் டிடிவி தினகரன் கடிதம் வழங்கியிருந்தார். இதுதொடர்பாக காவல் நிலையத்திலும் அவர் புகார் அளித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், மே-9 ஆம் தேதி டிடிவி தினகரனோடு செய்தியாளர்களை சந்தித்த காமராஜ், நேற்று (மே-8) செல்ஃபோனை வீட்டில் மறந்து வைத்துவிட்டு சென்னை கிளம்பியதால், என்னை தொடர்பு கொள்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டதாகவும், நான் எங்கேயும் காணாமல் போகவில்லை எனவும் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து மே-13ஆம் தேதி தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின்போது, கட்சி தலைமையின் முடிவுக்கு எதிராக காமராஜ் வாக்களித்தார். அதாவது தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக அவர் வாக்களித்தார்.
இந்த சூழலில், அமமுக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற காமராஜ், கட்சி விதிகளை மீறி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெகவிற்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததால், அவர் மீது தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அமமுக சார்பில் அக்கட்சியின் பொருளாளர் கரிகாலன் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரரை சந்தித்து இன்று மனு அளித்துள்ளார்.
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இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய பொருளாளர் கரிகாலன், "அமமுக மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் காமராஜ் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின்போது, எங்கள் தலைவர் டி.டி.வி தினகரனின் அறிவுறுத்தலுக்கு மாறாக செயல்பட்டு, தவெகவிற்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததால் அவர் மீது தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சபாநாயகர் இடம் புகார் மனு அளித்துள்ளோம். இதுகுறித்து அவர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 10வது அட்டவணைப்படி (கட்சித் தாவல் தடுப்புச் சட்டம்) தலைவரின் வழிகாட்டுதலை சபையில் மீறும்போது, சம்பந்தப்பட்டவர் மீது தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கலாம். அதன் அடிப்படையில் தான் இன்று புகார் அளித்துள்ளோம். இந்த புகார் குறித்து பரிசீலிப்பதாக சபாநாயகர் கூறியுள்ளார்.
சட்டமன்ற உறுப்பினரை கட்சியை விட்டு நீக்கியது ஒழுங்கு நடவடிக்கைதான் தவிர மற்றபடி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அவர் வாக்களித்தது தவறு. அவர் கட்சியை விட்டு நீக்கப்பட்டு இருந்தாலும் எங்களுடைய சின்னத்தில்தான் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். அந்த அடிப்படையில்தான் நாங்கள் புகார் அளித்துள்ளோம்" என்றார்.