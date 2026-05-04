மன்னார்குடியில் மீண்டும் வாகை சூடும் டி.ஆர்.பி. ராஜா? - சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: மன்னார்குடி தொகுதியில் திமுக சார்பாக டி.ஆர்.பி. ராஜா, அமமுக சார்பாக எஸ்.காமராஜ், நாதக சார்பாக ஆர்.பாரதி செல்வன், தாவெக சார்பாக யூ. ராஜராஜன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:46 AM IST
மன்னார்குடி (திருவாரூர்): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், மன்னார்குடி தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 4 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் திமுகவின் வசமுள்ள முக்கிய தொகுதி மன்னார்குடி தொகுதி ஆகும். இத்தொகுதியில் 1971-ம் ஆண்டு முதல் திமுக, சிபிஐ, அதிமுக ஆகிய கட்சிகள் மாறி மாறி வெற்றி பெற்றுள்ளனர். அதன்படி, திமுக 5 முறையும், அதிமுக 2 முறையும், சிபிஐ 5 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
இத்தொகுதியில் ஆண்கள் 1,13,605, பெண்கள் 1,20,821 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 4 பேர் என மொத்தம் 2,34,430 வேட்பாளர்கள் உள்ளனர்.
2021 கள நிலவரம்
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் 10 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். அதில் 4 பேர் சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் ஆவார்கள். இத்தேர்தலில் 1,93,229 வாக்குகள் பதிவாகின. இது 74.31 சதவீதம் ஆகும். இதில் திமுக வேட்பாளர் டி.ஆர்.பி. ராஜா 87,172 (45.11%) வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் ராஜமாணிக்கம் சிவா 49,779 (25.76%) பெற்று இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்றார். அதே போன்று அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்த அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் வேட்பாளர் எஸ்.காமராஜ் 40,481 (20.95%) பெற்றிருந்தார்.
திமுக சார்பாகப் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற டி.ஆர்.பி. ராஜா, 2011, 2016 மற்றும் 2021 என மூன்று சட்டமன்றத் தேர்தல்களிலும் தொடர் வெற்றி பெற்றவர். அதே நேரம் இவரை எதிர்த்து மூன்று தேர்தல்களிலும் அதிமுக வேட்பாளர்கள் தோல்வி அடைந்து இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்றனர். இருப்பினும், 2011 மற்றும் 2016 ஆகிய தேர்தல் டி.ஆர்.பி. ராஜா சுமார் 10 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், 2021-ம் ஆண்டு 37,393 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அதற்கு முதன்மையான காரணமாக அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்த அமமுக 40 ஆயிரத்திற்கு அதிகமான வாக்குகளை அள்ளி சென்றதே எனக் கூறப்படுகிறது. இத்தேர்தலில் அதிமுக மற்றும் அமமுக பெற்ற வாக்குகளைச் சேர்த்தால் 90 ஆயிரத்தைக் கடக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் அரவிந்தன் ராமா 10,438 (5.4%) வாக்குகள் பெற்றிருந்தார்.
2026 கள நிலவரம்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மன்னார் குடி தொகுதியில் 82.04 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இத்தொகுதியில் மொத்தம் 15 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள். திமுக சார்பாக தற்போதைய எம்.எல்.ஏ டி.ஆர்.பி. ராஜா-விற்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவர் 2023 முதல் தொழில்துறை அமைச்சராகவும் உள்ளார். கடந்த முறை அதிமுகவும், அமமுகவும் தனித்தனியாக நின்ற நிலையில், இந்த முறை அதிமுகவில் இணைந்த அமமுகவின் சார்பாக மீண்டும் எஸ்.காமராஜ் களம் காண்கிறார். நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக ஆர். பாரதி செல்வன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பாக யூ. ராஜராஜன் ஆகியவர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள்.
|மன்னார்குடி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|டி.ஆர்.பி. ராஜா
|திமுக
|2016
|டி.ஆர்.பி. ராஜா
|திமுக
|2011
|டி.ஆர்.பி. ராஜா
|திமுக