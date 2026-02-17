அதிமுகவில் இணைந்தார் மு.க.அழகிரியின் தீவிர ஆதரவாளர் மன்னன்
ஆதவ் அர்ஜூனாவின் மாமியார் லீமா ரோஸ், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் அக்கட்சியில் இணைந்தார்.
Published : February 17, 2026 at 7:52 PM IST
சென்னை: முன்னாள் மத்திய இணையமைச்சர் மு.க.அழகிரியின் தீவிர ஆதரவாளரும், மதுரையின் முன்னாள் துணை மேயராகவும் இருந்த மன்னன், அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லத்தில் அவரின் முன்னிலையில் அதிமுகவில் தன்னை இணைத்து கொண்டார். இதனைத்தொடர்ந்து மன்னன் தனது காரில் அதிமுக கொடியை பொருத்திக் கொண்டார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய மன்னன், “திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இருந்து விலகி, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் கட்சியில் இணைந்துள்ளோம். முழு மனதோடு அதிமுகவில் இணைந்து மக்கள் பணி செய்ய அனுமதி அளித்த பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, துணை பொதுச்செயலாளர் முனுசாமி, மாவட்ட கழக செயலாளர் செல்லூர் ராஜு ஆகியோருக்கு நன்றி.
மதுரையில் தற்போது 5 தொகுதிகள் அதிமுக, 5 தொகுதிகள் திமுகவுக்கு உள்ளது. வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 10 தொகுதிகளிலும் அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும். அதற்கு முழு ஒத்துழைப்போடு உயிரை கொடுத்து உழைப்போம், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பார். மதுரையில் நடக்கும் அதிகார துஷ்பிரயோகம் காரணமாக கீழ்மட்ட தொண்டர்களை அடிமை போல் நடத்துவதை முடிவுகட்ட வேண்டும் என்று அதிமுகவில் இணைந்துள்ளோம்.
முன்பு திமுகவில் தொண்டர்கள் அரவணைக்கப்பட்டார்கள், ஆனால் தற்போது அடிமட்ட தொண்டர்கள் நசுக்கப்படுகின்றனர். மக்கள் பணி செய்ய எனக்கு திமுகவில் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. திமுகவில் கலைஞர் இருந்த போது உட்கட்சி பிரச்சனை காரணமாக நாங்கள் நீக்கப்பட்டோம். தற்போது 12 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், அதற்குப் பிறகு எத்தனையோ முறை திமுகவில் மனு அளித்து, பலமுறை கேட்டோம். ஆனால் எங்களுக்கு மக்கள் பணி செய்ய அனுமதி வழங்கப்படவில்லை.
மதுரையில் அதிகாரத்தில் இருக்கும் திமுகவினர் சிலருக்கும் மமதை, அது வரும் தேர்தலில் அதிமுக வெற்றியில் தெரியும். தொண்டன் மனக் குமுறலில் பேசுகிறேன், இன்று என்னை போல் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மனக்குமுறலுடன் இருக்கிறார்கள். அதற்கு விடிவுகாலம் கிடைக்கும் வகையில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழிவகை செய்து இருக்கிறார். மக்கள் பணி செய்ய அனுமதி அளிக்கிறேன் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த தேர்தலில் மதுரையில் 10 இடங்களில் அதிமுக கூட்டணி தான் வெல்லும், அதில் மாற்றமில்லை. என்னுடன் சேர்த்து பலரை திமுகவில் இணைக்கவில்லை. மன்னனை போன்று தொடர்ந்து பலர் அதிமுகவில் இணைவார்கள், இவர்களுக்கு பாடம் புகட்ட தான் செய்வார்கள்” என்றார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ, “திமுக அண்ணாவின் கொள்கையில் இருந்து மாறுபட்டதன் அடிப்படையில் தான், அதிலிருந்து விலகி மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அதிமுகவை தொடங்கினார். திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் தம்பி மன்னன் மிகச் சிறப்பாக பணியாற்றினார். மதுரையில் தீவிரமாக பணியாற்றுபவர் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை. அவர் கொள்கை ரீதியாக மோதி இருக்கிறார், நானும் கொள்கை ரீதியாக அதிமுக சார்பில் பாடுபட்டு இருக்கிறேன்.
திமுகவில் அவரது உழைப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. அவரின் அற்புதமான உழைப்பு காரணமாக தான் கலைஞர் அவருக்கு மதுரை துணை மேயர் பதவி கொடுத்தார். உட்கட்சி பிரச்சனைக்குள் நான் செல்லவில்லை. அவர் அங்கு இருக்கும் பொழுது அந்த கட்சிக்கு விசுவாசமாக இருந்தார், நான் என் கட்சிக்கு விசுவாசமாக இருந்தேன். இன்று அதிமுகவிற்கு மதுரை மன்னனே வந்துவிட்டார். நான் ஏற்கனவே 10 தொகுதிகளிலும் அதிமுக வெற்றி பெறும் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். தற்போது மன்னன் இங்கு வந்திருக்கும் போது அது உறுதியாகியுள்ளது. மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கும் மனம் உண்டு என்று கூறுவது போல் இன்று இவர் வந்திருக்கிறார்” என்றார்.
அதிமுகவில் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் மாமியார்
இதனிடையே அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில், ஆதவ் அர்ஜூனாவின் மாமியார் லீமா ரோஸ் அதிமுகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் இணைப் பொதுச் செயலாளராக லீமா ரோஸ் இருந்து வந்த நிலையில், அக்கட்சியில் இருந்து விலகி அதிமுகவில் இணைந்தார்.