மாஞ்சோலையில் 90 ஆண்டுகளாக கலந்த நஞ்சு; தேயிலைச் செடிகளால் காட்டுக்கு ஆபத்தா? சிறப்பு குழுவினர் அதிரடி ஆய்வு
மாஞ்சோலை, காக்காச்சி, நாலுமுக்கு, ஊத்து ஆகிய இடங்களில் மண், நீர், தேயிலை செடிகள் போன்றவற்றின் மாதிரிகள் ஆய்வுக்கு எடுத்துச்செல்லப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆய்வில் முடிவில் மாஞ்சோலை வனமாகுமா? என்பது தெரியவரும்
Published : October 31, 2026 at 1:35 PM IST
-By இரா. மணிகண்டன்
மாஞ்சோலை எஸ்டேட். தமிழ்நாட்டில் கோவை, நீலகிரி உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் தேயிலை எஸ்டேட் அமைந்திருந்தாலும் கூட மாஞ்சோலை தேயிலை எஸ்டேட்டுக்கென்று தனிச்சிறப்பு உண்டு. திருநெல்வேலி மாவட்டம் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள இந்த எஸ்டேட் பெரும் வரலாறை சுமந்து நிற்கிறது.
ஆனால், இன்று அந்த தேயிலை எஸ்டேட் செயல்படவில்லை. இதனால் இந்த பகுதியில் தேயிலை வாசமும் இல்லை; தொழிலாளர்கள் நடமாட்டமும் இல்லை. கடந்த 90 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பரபரப்பாக இயங்கி வந்த அந்த தேயிலை எஸ்டேட் தற்போது சத்தமின்றி அமைதியான சோலையாக காட்சியளிக்கிறது. தற்போது இந்த தோட்டத்தை அடர்ந்த காடாக உருவாக்கும் முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
மாஞ்சோலை எஸ்டேட் ஏன் மூடப்பட்டது? தொழிலாளர்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது? காடு மறு உருவாக்கம் செய்வது ஏன்? என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம். ஆனால் அதற்கு முன்னதாக மாஞ்சோலை எஸ்டேட் உருவான வரலாற்றை தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மாஞ்சோலை எஸ்டேட் உருவான வராலாறு
1920 காலக் கட்டங்களில் திருநெல்வேலி மாவட்டம் கல்லிடைக்குறிச்சி அருகே வசித்து வந்த சிங்கம்பட்டி ஜமீன் குடும்பத்தினர் வசம் இந்த மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி இருந்தது. மும்பையைச் சேர்ந்த பிபிடிசி நிறுவனம் இங்கு தேயிலை எஸ்டேட் அமைக்க விரும்பியது. இதையடுத்து சிங்கம்பட்டி ஜமீன் அந்நிறுவனத்திற்கு 8,373.57 ஏக்கர் நிலத்தை 99 ஆண்டுகள் குத்தகைக்கு வழங்க சம்மதித்தார். அதன்படி 1920-ஆம் ஆண்டு முதல் 2028-ஆம் ஆண்டு வரை 99 ஆண்டுகள் அந்த நிலம் குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்டது.
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இதில் சுமார் 4,000 ஏக்கர் அளவில் பிரம்மாண்ட தேயிலை எஸ்டேட்டை பி.பி.டி.சி நிறுவியது. மாஞ்சோலை, ஊத்து, காக்காச்சி, நாலுமுக்கு, குதிரைவெட்டி ஆகிய ஐந்து இடங்களில் நிறுவப்பட்ட எஸ்டேட்களில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து தொழிலாளர்கள் வந்து வேலை பார்த்தனர். இதில் ஊத்து என்பது இந்தியாவில் அதிக மழைப்பொழிவை தரும் இடங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. இங்கு ஆண்டுக்கு சுமார் 8 மாதங்கள் மழை பொழிவு இருக்கும். மேலும் மாலை, இரவு நேரங்களில் பனிப்பொழிவு அதிகமாக இருக்கும். எனவே தொழிலாளர்கள் இயற்கையான சூழலை ரசித்தபடி இங்கு பணிபுரிந்தனர்.
நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பால் முடங்கிய மாஞ்சோலை
ஆனால், ஜமீன் வழங்கிய குத்தகை காலம் ஆவணப்படி 2028ஆம் ஆண்டுடன் முடிவுக்கு வருகிறது. இதற்கிடையில் வழக்கு ஒன்றில் மாஞ்சோலை எஸ்டேட் முழுவதும் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், குத்தகை காலம் முடியும்போது கட்டட இடர்பாடுகள் உள்பட கழிவுகள் எதுவுமின்றி முழு காடாக வனத்துறையிடம் நிலங்களை பிபிடிசி நிறுவனம் ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது.
பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டதால் எஸ்டேட் முழுவதையும் வனத்துறை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவர தொடங்கியது. மேலும், தொழிற்சாலைகளை அப்புறப்படுத்துவது உள்பட பல்வேறு பணிகள் இருப்பதால் 2028ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பாக எஸ்டேட்டில் தேயிலை உற்பத்தியை நிறுத்தியது.
எனவே, இங்கு பணிபுரிந்த தொழிலாளர்களுக்கு 2024ஆம் ஆண்டு கட்டாய விருப்ப ஓய்வு வழங்கப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் இங்கு 2000க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்த நிலையில், இறுதியாக 534 நிரந்தர ஊழியர்களும், சுமார் 180 தற்காலிக ஊழியர்களும் மட்டுமே பணிபுரிந்தனர். திடீரென எஸ்டேட் மூடப்பட்டதால் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டது.
தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை
குடியிருப்புகளை காலி செய்துவிட்டு மலையை விட்டு கீழே இறங்க தொழிலாளர்களுக்கு மனம் வரவில்லை. எனவே எஸ்டேட்டை அரசே ஏற்று நடத்த வேண்டும் அல்லது மாஞ்சோலையில் தங்களுக்கு விவசாயம் செய்ய நிலம் வழங்க வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்த தொழிலாளர்கள், குடியிருப்புகளை காலி செய்யாமலும் நிறுவனம் வழங்கிய பணபலன்களை வாங்காமலும் இருந்து வந்தனர்.
அரசு சார்பில் அவர்களுக்கு கீழே இலவசமாக குடியிருப்புகள் மற்றும் வங்கியில் கடன் உதவி உட்பட பல்வேறு உதவிகள் செய்யப்பட்டன. இதனை ஏற்றுக்கொண்டு நிறைய தொழிலாளர்கள் குடியிருப்புகளை காலி செய்து கீழே இறங்கினர். அதேசமயத்தில் நீதிமன்றத்திலும் இது தொடர்பாக வழக்குகள் தொடரப்பட்டன. அதில் தொழிலாளர்களை கட்டாயப்படுத்தி கீழே இறக்கக்கூடாது. இறுதி தீர்ப்பு வரும் வரை அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்க வேண்டுமென நீதிமன்றம் கூறியிருந்தது.
எனவே தங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் இன்னும் சில தொழிலாளர்கள் குடியிருப்புகளை காலி செய்யாமல் எஸ்டேட்டிலேயே வசிக்கின்றனர். அரசு ஆவணப்படி தற்போது 23 குடும்பத்தினர் எஸ்டேட்டில் குடியிருக்கின்றனர்.
வனத்துறையிடம் நிலங்கள் ஒப்படைப்பு
இது ஒரு புறமிருக்க, சமீபத்தில் பிபிடிசி நிறுவனம் குத்தகை எடுத்த 8374.57 ஏக்கர் நிலத்தை முழுவதுமாக வனத்துறையிடம் ஒப்படைத்தது. எனவே அடுத்தகட்டமாக எஸ்டேட் பகுதியை விலங்குகளுக்கு ஏற்ற வனப்பகுதியாக மேம்படுத்த வனத்துறை பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
குறிப்பாக மாஞ்சோலை, ஊத்து, நாலுமுக்கு உள்ளிட்ட பகுதிகளை சுற்றி ஏற்கனவே அடர்ந்த வனப்பகுதி இருப்பதால் இங்கு யானைகள், சிறுத்தைகள், கரடிகள், காட்டுமிளாக்கள், காட்டு மாடுகள் உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் அதிகளவில் இருக்கின்றன.
எனவே தேயிலை செடிகளை அகற்றிவிட்டு புது காடுகளை உருவாக்கலாமா? அல்லது செடிகளை அப்படியே விட்டு விடலாமா? என்பது குறித்து வனத்துறையினர் சிறப்பு குழு தீவிர ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக ஆய்வு நடத்தும் பொறுப்பை ஏட்ரீ என்ற தொண்டு நிறுவனத்திடம் கொடுத்துள்ளனர்.
காட்டை மறு உருவாக்கம் செய்வதில் சிரமம்
குறிப்பாக சுமார் 4,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் தேயிலை செடிகள் இருப்பதால் அதனை வேரோடு அகற்றுவது அவ்வளவு எளிதல்ல. அது பெரும் சவாலான விஷயம். அதேசமயம் எஸ்டேட் அமைப்பதற்கு முன்பாக அந்த பகுதி முழுவதும் ஏராளமான காட்டு மரங்கள் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. எனவே தற்போது மீண்டும் காட்டை மறு உருவாக்கம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் வனத்துறைக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதற்காக தேயிலை செடியை அகற்றிவிட்டு காட்டு மரங்களை நட்டு வைக்கலாமா? அல்லது அப்படியே விட்டு விட்டால் தானாகவே மரங்கள் வளருமா? என்பது குறித்து ஆலோசித்து வருகின்றனர். ஏனென்றால் தேயிலை செடியை அகற்றுவதால் பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் வனத்துறைக்கு அறிவுரை வழங்கியுள்ளனர்.
இது குறித்து பெயர் வெளியிட விரும்பாத ஆராய்ச்சியாளர் ஒருவர் நம்மிடம் கூறுகையில், “பொதுவாக இது போன்ற தேயலை எஸ்டேட் பகுதிகளில் தேயிலை செடிகளுக்கு நடுவே ஆங்காங்கே இடைவெளி விட்டு மரங்களை நட்டு வைப்பார்கள். இந்த மரங்கள் தேயிலைச் செடிகளுக்கு தேவைப்படுகிற நிழலை வழங்குவதோடு, தொழிற்சாலையில் விறகு பயன்பாட்டிற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
தற்போது காட்டை மறு உருவாக்கம் செய்ய வேண்டியிருப்பதால் செடிகளை அகற்றுவது குறித்து ஆலோசித்து வருகிறோம். ஆனால் செடிகளை அகற்றும் போது மண் சரிவு ஏற்படும் வாய்ப்பும் இருக்கிறது. சமீபத்தில் தான் ஊட்டி பகுதியில் இரண்டு நாட்கள் பெய்த மழைக்கே மண் சரிவு ஏற்பட்டது. அங்கு ஏராளமான முடவாட்டுக்கால் செடிகளை மக்கள் மூலிகை தேவைக்காக பிடுங்கி விட்டனர். இதுவும் மண் சரிவுக்கு ஒரு காரணம். எனவே செடிகளை அகற்றாமல் அப்படியே விட்டுவிட்டு காடுகளை மறு உருவாக்கம் செய்யலாமா? என்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.
காட்டு மரங்களை உருவாக்க ஆலோசனை
அவர் தொடர்ந்து பேசுகையில், “இதுதொடர்பாக ஆய்வு செய்ய பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கைவிடப்பட்ட சின்ன மாஞ்சோலை எஸ்டேட் பகுதிக்கு சென்றோம். அங்கு தேயிலை செடிகளுக்கு நடுவே பறவைகள் எச்சம் மூலம் தானாகவே காட்டு மரங்கள் வளர்ந்துள்ளன.
அதாவது செடிகளுக்கு இடையே ஆங்காங்கே நிற்கும் மரங்களில் பறவைகள் இளைப்பாற வரும்போது அதன் எச்சம் மூலம் மரங்கள் உருவாக வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே செடிகளை அகற்றாமல் காட்டு மரங்களை உருவாக்குவது குறித்தும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மாஞ்சோலை தேயிலை எஸ்டேட் அமைப்பதற்கு முன்பாக இங்கு ஏராளமான காட்டு மரங்கள் வெட்டப்பட்டதாக வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர் ஒருவர் ஒரு புத்தகத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார். எனவே மீண்டும் அதுபோன்ற காட்டு மரங்களை உருவாக்க வேண்டும். இது தொடர்பான நீண்ட ஆராய்ச்சி சென்று கொண்டிருக்கிறது” என்றார்.
மண்ணின் தரம் ஆய்வு
இதுதவிர, சுமார் 90 ஆண்டுகளாக தேயிலை செடிகள் வளர்க்கப்பட்டதால் அந்த செடிகளுக்கு ரசாயன உரங்கள் தெளிக்கப்பட்டிருக்கும். எனவே அந்த உரங்களில் இருந்து வெளியான ரசாயனங்கள் அருகிலுள்ள காட்டு மரங்கள், மண் மற்றும் நீர் ஆகியவற்றில் மாசு ஏற்படுத்திருக்கும் என்பதால் அது தொடர்பாக ஆய்வு செய்து, ரசாயனத்தால் பாதிப்பு இருந்தால் தேயிலை நிறுவனத்திடம் இழப்பீடு வாங்க வேண்டும் என ஜான் கென்னடி என்பவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கின் அடிப்படையில் விரிவான ஆய்வு செய்யும்படி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதன் பெயரில் வனத்துறை சார்பில் மாசு கட்டுப்பாட்டு துறை உள்பட பல்வேறு துறைகளை ஒருங்கிணைத்து கமிட்டி ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் சென்னையில் உள்ள முதன்மை வன பாதுகாவலர் (CCF) பத்மாவதி (IFS) தலைமையிலான கமிட்டியை சேர்ந்தவர்கள் மூன்று நாட்கள் மாஞ்சோலையில் தங்கியிருந்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
ஆய்வுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டுள்ள மாதிரிகள்
இந்த ஆய்வின் போது தேயிலைச் செடிகளுக்கு தெளிக்கப்பட்ட ரசாயனத்தால் காட்டுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறதா என்பது குறித்து பரிசோதிக்க மாஞ்சோலை, காக்காச்சி, நாலுமுக்கு, ஊத்து ஆகிய இடங்களில் மண், நீர், தேயிலை செடிகள் போன்றவற்றின் மாதிரிகளை எடுத்துச் சென்றுள்ளனர். நேற்றுடன் ஆய்வு முடிவடைந்தது. இந்த மாதிரிகள் சென்னை வண்டலூரில் உள்ள வனத்துறை ஆய்வகத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு பரிசோதிக்கப்பட இருக்கிறது.
இந்த பரிசோதனை முடிவில் ரசாயனம் கலந்திருப்பது தெரிய வந்தால் அது தொடர்பான அறிக்கையை நீதிமன்றத்திற்கு வனத்துறையினர் வழங்க உள்ளனர்.
இது குறித்து களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநர் ஸ்ரீநாத்தை ஈடிவி பாரத் சார்பில் பிரத்யேகமாக தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டோம். அவர் நம்மிடம் கூறுகையில், “எஸ்டேட் பகுதியில் மண் மற்றும் நீர் பரிசோதனை செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதன் பெயரில் கமிட்டியில் இருந்து ஆய்வுக்கு வந்தனர்.
ஆய்வின் முடிவில் மண், நீர் மாதிரிகள் எடுத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளது. அந்த பரிசோதனை முடிவின் அடிப்படையில் நீதிமன்றத்திற்கு அறிக்கை வழங்குவார்கள்” என்றார். இதன் மூலம் விரைவில் மாஞ்சோலை எஸ்டேட் அடர் வனப்பகுதியாக மாறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.