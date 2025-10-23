ETV Bharat / state

வடக்கர்கள் கோட்டையாக மாறும் மேலூர்! முதல்வர் துணை போவதாக பெ.மணியரசன் குற்றச்சாட்டு!

தமிழர்களின் தொன்மையை பறைசாற்றும் ஈமக்காடுகள், கல் தட்டுகள், பழமையான பானை ஓடுகள் உள்ளிட்ட வரலாற்று சுவடுகள் கல்லங்காடு பகுதியில் அதிகளவில் இருப்பதாக தொல்லியல் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

கல்லங்காட்டில் சிப்காட் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மதுரை மேலூரில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்.
கல்லங்காட்டில் சிப்காட் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மதுரை மேலூரில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டம். (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 23, 2025 at 6:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இந்தியை எதிர்த்து விட்டு, இந்திக்காரர்களை திணித்து வருவதாக தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் தலைவர் பெ.மணியரசன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே கல்லங்காடு பகுதியில், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக சிப்காட் தொழிற் பூங்கா அமைப்பதற்கு நிலம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. தற்போது, அதற்கான பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிலையில், கொட்டாம்பட்டி, நாகப்பன்பட்டி உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள், சிப்காட் தொழில் பூங்காவை தங்கள் பகுதியில் அமைக்கக் கூடாது எனக் கூறி, பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.

தமிழர்களின் தொன்மையை பறைசாற்றும் ஈமக்காடுகள், கல் தட்டுகள், பழமையான பானை ஓடுகள் உள்ளிட்ட வரலாற்று சுவடுகள் கல்லங்காடு பகுதியில் அதிகளவில் இருப்பதாக தொல்லியல் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

மேலும், மான் உள்ளிட்ட பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய உயிரினங்கள் மிகுந்த பகுதியாக இது காணப்படுவதாகவும், இதனால் சிப்காட் தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கப்பட்டால் தங்கள் பகுதியில் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டு நீர் நிலைகள் பாதிக்கப்படும் எனக் கூறி மக்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கல்லங்காடு பகுதியில் சிப்காட் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பதாகை ஏந்தியபடி ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துகொண்ட பெண்.
கல்லங்காடு பகுதியில் சிப்காட் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பதாகை ஏந்தியபடி ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பெண். (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சூழலில், இன்று மேலூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் தலைவர் பெ.மணியரசன், சுற்றுச்சூழல் செயல்பாட்டாளர் முகிலன் உள்ளிட்டோர், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் உடன் இணைந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.

இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற நபர்கள், தமிழ்நாடு அரசின் சிப்காட் அமைக்கும் நடவடிக்கைக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பி, தங்களின் கண்டனத்தை பதிவு செய்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் தலைவர் பெ.மணியரசன், “மேலூர் கல்லங்காட்டில் சிப்காட் தொழிற்சாலை அமைக்கும் திட்டத்தை அரசு கைவிட வேண்டும். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இந்திக்காரர்களை மாநிலத்திற்கு உள்ளே திணிக்க முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இதையும் படிங்க: 14 மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப் போகும் மழை! உங்க ஊர் லிஸ்ட்ல இருக்கா?

சிப்காட் தொழிற்சாலை மேலூர் பகுதியில் அமைந்தால், மேலூர் பகுதி இந்தி பேசும் மண்டலமாக மாறிவிடும் அபாயம் உள்ளது. மேலும், பாரம்பரிய தொல்லியல் சுவடுகளை கொண்டுள்ள கல்லங்காடு பகுதியில், இதுபோன்ற தொழிற்சாலைகள் முளைத்தால், நம் வரலாறு அழிக்கப்படும்.

அது மட்டுமில்லாமல், நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிக்கப்பட்டு வேளாண்மை பாதிக்கப்படும். இதனால் இந்த பகுதியில் சிப்காட் தொழிற்சாலை அமைப்பதைக் கைவிட, தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்,” என்று கூறினார்.

TAGGED:

கல்லங்காடு சிப்காட்
NORTH INDIAN INVASION IN TAMIL NADU
P MANIYARASAN
MUGILAN PROTEST
MADURAI MELUR KALLANGADU SIPCOT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.