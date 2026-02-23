சூடுபிடிக்கும் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை - திமுகவிடம் 5 தொகுதிகள் கேட்கும் மனிதநேய மக்கள் கட்சி
சட்டமன்ற தேர்தல் தொகுதி பங்கீட்டில் மதிமுகவுடனும் திமுக இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறது.
Published : February 23, 2026 at 12:24 PM IST
சென்னை: திமுகவுடனான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையில் மனிதநேய மக்கள் கட்சிக்கு ஐந்து தொகுதிகள் ஒதுக்க வேண்டும் என்று அக்கட்சியின் நிர்வாகிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் இன்னும் ஓரிரு மாதங்களில் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையில் அனைத்து கட்சிகளும் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளன. அந்த வகையில் நேற்று (பிப்ரவரி 22) முதல் திமுக, தனது கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கி உள்ளது. முதலாவதாக, இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியுடன் திமுகவின் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை குழுவினர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில், அக்கட்சிக்கு இரண்டு தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்வதென்று முடிவு செய்யப்பட்டது.
இதனைத்தொடர்ந்து திமுகவின் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை குழுவினர் மனிதநேய மக்கள் கட்சியினருடன் இன்று காலை பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தையின்போது தங்களுக்கு இந்த முறை ஐந்து தொகுதிகள் ஒதுக்க வேண்டும் என்று மனிதநேய மக்கள் கட்சி தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
இந்த பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மனிதநேய மக்கள் கட்சித் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா, “கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் பாபநாசம் மற்றும் மணப்பாறை ஆகிய இரண்டு தொகுதியில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு நூறு விழுக்காடு வெற்றி பெற்றோம். அதனடிப்படையில் இம்முறை மனிதநேய மக்கள் கட்சிக்கு ஐந்து தொகுதிகள் ஒதுக்க வேண்டும் என்று திமுகவிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். 'இது முதல்கட்ட பேச்சுவார்த்தைதான். எங்கள் கோரிக்கை குறித்து முதலமைச்சருடன் கலந்து பேசி முடிவெடுப்போம்' என்று திமுக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சட்டமன்ற தேர்தலிலும் உதயசூரியன் சின்னத்திலேயே போட்டியிடுவோம்" என கூறினார்.
மதிமுகவும் பேச்சுவார்த்தை: மனிதநேய மக்கள் கட்சியை தொடர்ந்து, மதிமுகவும் திமுகவுடன் இன்று தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. மதிமுக அவைத் தலைவர் ஆடிட்டர் அர்ஜூனராஜ், மதிமுக பொருளாளர் மு.செந்திலதிபன், உயர்நிலைக் குழு உறுப்பினர் சு.ஜீவன், தேர்தல் பணிச் செயலாளர் வி.சேஷன் ஆகியோர் அடங்கிய குழுவினர் திமுகவுடனான இந்த பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்றனர்.