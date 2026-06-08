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மணிமுத்தாறு அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு: 4வது நாளாக சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் கனமழை நீடிக்கும் காரணத்தால் மணிமுத்தாறு அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

மணிமுத்தாறு அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு
மணிமுத்தாறு அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 12:21 PM IST

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திருநெல்வேலி: மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் நீடிக்கும் கனமழையின் காரணமாக மணிமுத்தாறு அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், 4வது நாளாக பொதுமக்கள் குளிக்க தடை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், கடந்த சில தினங்களாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள மணிமுத்தாறு அருவியில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

இதன் காரணமாக வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பை கருதி அருவில் குளிக்க கடந்த ஜூன் 5-ம் தேதியே தடை விதிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று 4வது நாளாகவும் தடை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அருவிப் பகுதியை பார்வையிடுவதற்கு மட்டும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மணிமுத்தாறு அருவியில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது போன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள களக்காடு தலையணையில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் இன்று இரண்டாவது நாளாக அங்கும் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை நீடிக்கிறது. நீர்பிடிப்பு பகுதியிலும் கனமழை நீடிப்பதால் அணைகளின் நீர்மட்டமும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.

மாவட்டத்தின் பிரதான அணையான 143 அடி உயரம் கொண்ட பாபநாசம் அணையின் நீர்மட்டம் நான்கு நாளில் 19 அடி உயர்ந்து 68 அடியாக உள்ளது. அணைக்கு வினாடிக்கு 3,285 கன அடி தண்ணீர் வீதம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. பாசனத்திற்காக அணையிலிருந்து சுமார் 304 கன அடி தண்ணீர் வீதம் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.

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அதே போன்று 156 அடி உயரம் கொண்ட சேர்வலாறு அணையின் நீர்மட்டம் 89.37 அடியாக உள்ளது. 118 அடி உயரம் கொண்ட மணிமுத்தாறு அணையின் நீர்மட்டம் 68.53 மூன்று அடியாக உள்ளது. அணைக்கு வினாடிக்கு 810 கன அடி தண்ணீர் வீதம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

அணையில் இருந்து பாசனத்திற்காக 250 கன அடி தண்ணீர் வீதம் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. இதே போல் நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக நெல்லை மாவட்டத்தில் பசுமையான சூழல் நிலவுகிறது. தொடர்ந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் விட்டு விட்டு மழை நீடித்து வருவதால், விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

TAGGED:

MANIMUTHARU FALLS FLOOD
RAIN IN WESTERN GHATS REGION
மணிமுத்தாறு அருவி
சுற்றுலா பயணிகள்
BATHING BAN IN MANIMUTHARU FALLS

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