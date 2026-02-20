ETV Bharat / state

தேமுதிக வருகையால் திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் வெளியேறுமா? மாணிக்கம் தாகூர் பதில்

வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணிக்கு மூன்றாவது இடம் தான் கிடைக்கும் என்றும் மாணிக்கம் தாகூர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மாணிக்கம் தாகூர்
மாணிக்கம் தாகூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 20, 2026 at 5:58 PM IST

1 Min Read
விருதுநகர்: தேமுதிக வருகையால் திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் வெளியேறும் என்பது தவறான கருத்து என அக்கட்சி எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.

சிவகாசி அருகே திருத்தங்கல் கண்ணகி காலனி பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள சமுதாய கூடத்தை திறந்து வைத்த விருதுநகர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "தேமுதிக வருகையால் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறும் என்பது தவறான கருத்து. திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாக இருக்கிறது. நீண்ட காலமாக இந்த கூட்டணி தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது" என்றார்.

இந்தியா கூட்டணிக்கு ஸ்டாலினை தலைவராக்க வேண்டும் என மணிசங்கர் அய்யர் கூறிய கருத்திற்கு பதில் அளித்த மாணிக்கம் தாகூர், "மணிசங்கர் அய்யர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இல்லை. அவருக்கு வயதாகி விட்டது, அவரது பேச்சை சீரியஸாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம். காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட மணி சங்கர் அய்யர் குறித்து நாம் பேச வேண்டிய தேவையில்லை" என்றார்.

இந்தியா கூட்டணியில் ஸ்டாலின் வலுவான தலைவராக உள்ளதாக சீமான் கூறிய கருத்திற்கு பதில் அளித்த அவர், "இந்தியா கூட்டணியில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினை பொறுத்தவரை மிக முக்கியமான அங்கம் வகிப்பவர். எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களிலேயே முக்கியமான தலைவராக அவர் உள்ளார். இந்தியா கூட்டணிக்குட்பட்ட பிரச்சனைகளை இந்தியா கூட்டணியில் இல்லாதவர்கள் பேசுவது தேவையில்லாதது. சீமான் தனது கட்சியை காப்பாற்ற வேண்டிய வேலையை பார்க்க வேண்டும். நாம் தமிழர் கட்சி சுருங்கி கொண்டு இருப்பதாக தகவல் வருகிறது. இளம் வாக்காளர்கள் சீசனுக்கு வந்து விட்டு செல்வது போல் கட்சியிலிருந்து செல்வதை சீமான் கவனிக்க வேண்டும்" என்றார்.

அதிமுகவுக்கு மூன்றாமிடம் தான் கிடைக்கும்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணிக்கு மூன்றாவது இடம்தான் கிடைக்கும். சிவகாசி உள்ளிட்ட அனைத்து தொகுதிகளிலும் அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கு செல்லும். அதிமுக, பாஜக கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளும் சேர்ந்து 18 முதல் 20 சதவீதத்திற்கு மேல் வாக்குகளை பெறாது. இது அந்த கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து கட்சி தலைவர்களுக்கும் நன்றாக தெரியும்.

வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக தலைவர்கள் எத்தனை பேர் தேர்தலில் நிற்காமல் தப்பி ஓடுகிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்து பாருங்கள். தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை என்ற வார்த்தை பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட பல தலைவர்களிடமிருந்து வர உள்ளது. என்.டி.ஏ கூட்டணி என்பது ஓட்டைப்பானை, பானை இருக்கும், ஆனால் தண்ணீர் இருக்காது. தோல்வி பயத்தால் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் தொகுதி மாற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது" என்றார்.

