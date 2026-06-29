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ஆட்சியில் பங்கு என்பது காங்கிரஸுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பெருமை: மாணிக்கம் தாகூர் உற்சாகம்

2029 மக்களவைத் தேர்தலை நோக்கி காங்கிரஸின் அமைப்பையும், இயக்கத்தையும் பலப்படுத்தும் பணிகளில் தீவிர கவனம் செலுத்துவேன் என மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.

செய்தியாளர்களை கூட்டாக சந்தித்த மாணிக்கம் தாகூர், கிரிஷ் சோடங்கர்
செய்தியாளர்களை கூட்டாக சந்தித்த மாணிக்கம் தாகூர், கிரிஷ் சோடங்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 8:58 PM IST

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சென்னை: 59 வருடங்களுக்கு பிறகு ஆட்சியில் பங்கெடுத்திருப்பது மிகப்பெரிய பெருமை என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் புதிய தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மாணிக்கம் தாகூர், இன்று டெல்லியில் இருந்து விமானம் மூலம் சென்னை வந்தடைந்தார். சென்னை விமான நிலையத்தில் அவரை நூற்றுக்கணக்கான காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.

பின்னர் அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை சந்தித்து மாணிக்கம் தாகூர் பேசினார். அவர் கூறுகையில், "அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.141 வருடம் பாரம்பரியம் கொண்ட தேசிய கட்சி காங்கிரஸ். இங்கு ஒருவர் பதவிக்கு வருவதும், ஒருவர் வேறொரு பதவிக்கு மாறுவதும் இயல்பாக நடக்கக்கூடியது. என்னை பொறுத்தவரை, இது ஒரு பதவி ஏற்பு விழா கிடையாது. இது ஒரு பொறுப்பேற்கும் விழா.

இந்தப் பொறுப்பை உண்மையாகவும், மனசாட்சியுடனும் செயல்படுத்துவேன் என உறுதியளிக்கிறேன். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, இது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு முக்கியமான காலக்கட்டம்.

நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு, அதாவது 59 வருடங்களுக்கு பின்னர் ஆட்சியில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் பங்கு பெற்றுள்ளது. இது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய பெருமை.

இந்தப் பெருமையை பெற்றுத் தந்த கிரிஷ் சோடங்கருக்கும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி மற்றும் தொண்டர்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

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ஏனென்றால், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொறுப்பாளராக செயல்பட்டு தமிழக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு முக்கிய அரசியல் வாய்ப்புகளை உருவாக்கியவர் கிரிஷ் சோடங்கர். தற்போது கோவா மாநில காங்கிரஸ் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.

2026 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி, கூட்டணியில் இரண்டு முக்கிய அமைச்சர் பதவிகள் கிடைக்க காரணமாக இருந்தவர் அவர்தான்.

தமிழகத்தில் கூட்டணி அரசை மேலும் வலுப்படுத்தி, 2029 மக்களவைத் தேர்தலை நோக்கி காங்கிரஸ் கட்சியின் அமைப்பையும், இயக்கத்தையும் பலப்படுத்தும் பணிகளில் தீவிர கவனம் செலுத்துவேன்" என மாணிக்கம் தாகூர் கூறினார்.

பின்னர் கிரிஷ் சோடங்கர் பேசுகையில், "மாணிக்கம் தாகூரின் அனுபவம் மற்றும் அரசியல் ஆளுமையின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் ஒரு புதிய தொடக்கத்தை நாம் உருவாக்க போகிறோம். அடிமட்ட நிலையில் கட்சியை வலுப்படுத்தி, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தன்னை மறுமலர்ச்சி செய்து கொள்ளும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்.

முன்னாள் காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கிராம குழுக்கள், பூத் கமிட்டிகளை வலுப்படுத்துவதில் சிறப்பாக பணியாற்றினார். அந்த பணிகளை தொடர்ந்து எடுத்துச் சென்று மாணிக்கம் தாகூர் ஒரு புதிய தொடக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்" என கிரிஷ் சோடங்கர் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

மாணிக்கம் தாகூர்
காங்கிரஸ்
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ்
ஆட்சியில் பங்கு
MANIKAM TAGORE

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