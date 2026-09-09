'வெற்றியை திமுக தலைவருக்கு காணிக்கையாக்குவோம்' தாராபுரம் திமுக வேட்பாளரின் கணவர் மாணிக்கவாசகம்
சுகன்யாவின் கணவர் மாணிக்கவாசகம், தாராபுரம் பகுதியில் விவசாயம் செய்து வருவதுடன், திமுக இளைஞரணி பொறுப்பிலும் உள்ளார்.
Published : September 9, 2026 at 3:43 PM IST
திருப்பூர்: தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வெற்றியை திமுக தலைவருக்கு காணிக்கையாக்குவோம் என திமுக வேட்பாளர் சுகன்யாவின் கணவர் மாணிக்கவாசகம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் தாராபுரம் (தனி), மதுராந்தகம் (தனி) ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வரும் அக்.06- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், வேட்பு மனுத்தாக்கல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சூழலில், இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.
அதன்படி, மதுராந்தகம் (தனி) தொகுதியில் முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன், தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் வழக்கறிஞர் சுகன்யா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். இடைத்தேர்தலில் அதிமுக, திமுக, தவெக, நாம் தமிழர் கட்சி என நான்கு முனைப்போட்டி உறுதியாகியுள்ளது. திமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பால் இடைத்தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.
யார் இந்த சுகன்யா?
கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் ஆகிய நீதிமன்றங்களில் பயிற்சி வழக்கறிஞராக சுகன்யா இருந்து வருகிறார். மேலும், திருப்பூர் கிழக்கு மாவட்ட திமுக வழக்கறிஞர் அணியின் துணை அமைப்பாளராகவும் பணியாற்றி வருகிறார். சுகன்யாவின் கணவர் மாணிக்கவாசகம், தாராபுரம் பகுதியில் விவசாயம் செய்து வருவதுடன், திமுக இளைஞரணி பொறுப்பிலும் உள்ளார்.
வெற்றியை தலைவருக்கு காணிக்கையாக்குவோம்
சுகன்யாவின் கணவர் மாணிக்கவாசகம் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், "தாராபுரம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியின் வேட்பாளராக என்னுடைய மனைவி வழக்கறிஞர் சுகன்யா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். திமுகவின் வரலாறு நீண்ட நெடியது. நானும், எனது குடும்பத்தாரும் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் திமுக இயக்கத்தில் பணியாற்றி வருகிறோம்.
எங்களைப் போன்ற இளைஞர்களுக்கெல்லாம் ஆக்கமும், ஊக்கமும் அளிக்கின்ற வகையிலும், உத்வேகத்தை அளிக்கின்ற வகையிலும் எனது மனைவி சுகன்யாவிற்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வாய்ப்பளித்துள்ளார். நிச்சயம் இந்த சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தலானது மிகவும் பரபரப்பாக இருக்கப் போகின்றது. இப்போது நடக்கக்கூடிய தேர்தல் நிச்சயம் ஆளுங்கட்சிக்கு பாடம் புகட்டுகின்ற வகையிலும், மக்கள் திமுக பக்கம் தான் இருக்கிறார்கள் என்பதை உணர்த்துகின்ற வகையிலும் தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதியின் வெற்றி கனியை திமுக தலைவரின் காலடியில் காணிக்கையாக்குவோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
தாராபுரம் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கு 2026 சட்டமன்ற தேர்தலின்போது திமுக தலைமையிடம் வழக்கறிஞர் சுகன்யா விருப்ப மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.