தமிழக அமைச்சரவையில் பங்கேற்கும் காங்கிரஸ்; மகிழ்ச்சி தெரிவித்த மாணிக்கம் தாகூர்

59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, கதர் அணிந்த இரு காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் அமைச்சரவையில் இடம்பிடிக்க உள்ளதாக காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை: தமிழக அமைச்சரவையில் 59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு காங்கிரஸ் கட்சி பங்கேற்கவுள்ளதாக அக்கட்சியின் மக்களவை உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவு வெளியான நிலையில், தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. 108 இடங்களில் வென்ற அக்கட்சிக்கு ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் முதலில் காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவித்தது. தொடர்ந்து, திமுக கூட்டணி கட்சிகளான சிபிஎம், சிபிஐ, விசிக, ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது. முதல் கட்டமாக முதல்வர் விஜய்யுடன் 9 பேர் கொண்ட அமைச்சரவை பதவியேற்றது. இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதனிடையே, தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த காங்கிஸ் கட்சியை அமைச்சரவையில் இடம் பெற முதல்வர் அழைப்பு விடுத்ததாக செய்தி வெளியான நிலையில், அக்கட்சி மக்களவை உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் இது தொடர்பாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அதில், "2026 தேர்தலுக்கு முன்பே திமுக ஆட்சியில் பங்கு என்பதை தமிழகம் ஏற்காது என்று வெளிப்படையாக அறிவித்தது. அதற்கு மக்கள் தங்களின் தீர்ப்பை வழங்கி விட்டார்கள். தமிழக மக்கள் ஆட்சியில் பங்கு பெற வேண்டும் என்று கூறி விட்டனர். ஒரு புதிய வரலாறு எழுதப்படுகிறது. கூட்டணி கட்சிகளுக்கு என்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு வழங்கப்படும் என்று கூறிய தவெக தலைவர் விஜய் தனது வாக்குறுதியை காப்பாற்றியுள்ளார்.

தற்போது, 59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, கதர் அணிந்த இரு காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் அமைச்சரவையில் இடம்பிடிக்கிறார்கள். என்னைப் போன்ற ஆயிரக்கணக்கான காங்கிரஸ் தொண்டர்களுக்கு இது உணர்ச்சிபூர்வமான, வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணம். 36% கமிஷன் அரசியலிலிருந்து, ஊழல் இல்லா ஆட்சிக்குத் தமிழகத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும். புதிய அரசு. புதிய நம்பிக்கை" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சுதந்திரத்திற்கு பிறகு தமிழகத்தில் கோலோச்சிய வந்த காங்கிரஸ் கட்சியை, பேரறிஞர் அண்ணா தலைமையிலான திமுக 1967ஆம் ஆண்டு வீழ்த்தியது. அன்று முதல் இன்று வரை தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியால் சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை மட்டுமே பெற முடிகிறது. கிட்டதட்ட 6 தசாப்தங்களாக அரசிற்கு வெளியே இருந்து வந்த அக்கட்சி, தற்போது முதல் முறையாக தமிழக அமைச்சரவையில் இடம் பெறவுள்ளது. அதை போலே தமிழகத்தில் கடந்த 50 ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில், முதல் முறையாக கூட்டணி அமைச்சரவை அமையவுள்ளது.

