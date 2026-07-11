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திருமாவளவனின் கருத்து தொலைநோக்கு பார்வை கொண்டது - மாணிக்கம் தாகூர்

தமிழகத்தில் அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் நமது விவசாயிகளின் நலன் கருதி ஓரணியில் திரள வேண்டும் என மாணிக்கம் தாகூர் அழைப்பு விடுத்தார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக் தாகூர்
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக் தாகூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 7:17 PM IST

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சென்னை: பாஜகவை வீழ்த்த திமுகவும், தவெகவும் ஒரே அணியில் இணைய வேண்டும் என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் கூறியிருக்கும் கருத்து தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்டது என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவரும், விருதுநகர் மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினருமான மாணிக்கம் தாகூர், சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று (ஜூலை 11) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், "பாஜகவை வீழ்த்த கொள்கை ரீதியாக திமுகவும், தவெகவும் ஒரே அணியில் இணைய வேண்டும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறியிருக்கும் கருத்து தொலைநோக்கு பார்வைக் கொண்டது. கேரளாவில் கம்யூனிஸ்டுகளும், காங்கிரசும் அரசியல் ரீதியாக எதிர் எதிராக இருந்தாலும், பாஜகவை எதிர்க்க டெல்லியில் எப்படி ஒரே மேடையில் இணைகிறார்களோ, அதுபோலவே ஒரு முதிர்ச்சியான அரசியல் நிலைப்பாட்டை திருமாவளவன் தமிழகத்திற்கு முன் வைக்கிறார்.

காவிரி விவகாரத்தில் கர்நாடகாவில் உள்ள தேவகௌடா, சித்தராமையா, எடியூரப்பா மற்றும் டி.கே. சிவகுமார் என அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் கட்சி பாகுபாடு இன்றி ஓரணியில் இருக்கிறார்கள். அதுபோலவே தமிழகத்திலும் அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் நமது விவசாயிகளின் நலன் கருதி ஓரணியில் திரள வேண்டும்.

சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தில் இருந்து நாம் மாறக்கூடாது நமக்குள்ளான அரசியல் விமர்சனங்களையும், குறை கூறும் வேலைகளையும் தற்காலிகமாக கைவிட வேண்டும்" என்றார்.

முன்னதாக பேசிய அவர், "நடப்பாண்டில் நீட் தேர்வில் ஏற்பட்ட குளறுபடிகள் காரணமாக தமிழகத்தில் ஐந்து மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர். நீட் தேர்வு அறிமுகம் செய்யப்பட்டதில் இருந்து இதுவரை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் குறைந்தபட்சம் 37 மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துள்ளனர்.

பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் தொடர்ந்து வினாத்தாள் கசிவு ஏற்படுகிறது. இதன் விளைவாக கடினமாக படிக்கும் நம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு மருத்துவ இடம் கிடைக்காமல் போகிறது. நீட் என்பது தற்போது ஒரு கார்ப்பரேட் பிசினஸாக மாறிவிட்டது. தமிழகத்தில் மட்டும் 5,000 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு நீட் பயிற்சி மையங்கள் மூலம் வர்த்தகம் நடைபெறுகிறது.

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ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பத்துப் பிள்ளைகளின் கனவோடு இந்த அரசு விளையாடுகிறது. இதனால்தான் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக ராகுல் காந்தி தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறார். நாங்களும் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் குடும்பங்களை சந்தித்து தொடர்ந்து ஆறுதல் கூறி வருகிறோம்.

தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் புதிய பொறுப்பாளராக ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் முன்னாள் அமைச்சரும், மூத்த அரசியல்வாதியுமான குலாம் அகமது மீர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் விரைவில் தமிழ்நாடு வர உள்ளார். வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர்களுக்கான பயிற்சி முகாமிற்கு முன்னதாக அவர் தமிழ்நாடு வருவார் என எதிர்பார்க்கிறோம்" என்றார்.

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